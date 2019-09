Wackerow

Morgen ist es soweit: Dann heißt es „Mange frei“ für den kleinsten Wanderzirkus Vorpommerns. Bereits im vergangenen Jahr war der Auftritt von Holger Pautz mit seinem Team aus Artisten und Showhund Lucky ein voller Erfolg.

Ab morgen bis in den Oktober hinein reist das Team erneut mit dem „Pautzingers Show Circus“ durch Vorpommern. In einem echten Zirkuszelt, in dem bis zu 100 Zuschauer Platz finden, wird Artistik bis Clownerie geboten, verspricht Initiator Holger Pautz. Die ersten Termine und Veranstaltungsorte stehen: Die große Show beginnt morgen um 17 Uhr auf dem Sportplatz in Dersekow. „Zur Premiere ist dann auch noch eine süße Überraschung geplant“, verrät das Allround-Talent Holger Pautz.

Es ist ein sportlicher Takt, dem der Zirkus folgt. Mit wenigen Ausnahmen sind sie von Mittwoch bis Sonntags jeden Tag an einem anderen Ort. „Der Aufbau des Zeltes dauert in etwa vier Stunden. Dann machen wir uns fertig und dann beginnt auch schon die Show“, erklärt Pautz. Doch die Vorfreude steigt bei ihm und seinem Team mit jedem Tag.

Nach der Premiere in Dersekow geht es am 19. September in Mesekenhagen um 17 Uhr auf der Festspielwiese weiter. Einen Tag später ist der Zirkus ebenfalls um 17 Uhr in Weitenhagen, um am 21. September sein diesjähriges Zirkus-Programm um 16 Uhr in Neuenkirchen zu präsentieren. Auch in Pautz Heimatort Wackerow gastiert der kleinste Wanderzirkus am 22. September. Weitere Termine und Veranstaltungsorte rund um Greifswald und Grimmen folgen. Der Eintritt kostet 10 Euro für Erwachsene und 8 Euro für Kinder.

Mehr zur Autorin

Lesen Sie auch:

Der Mann, der Frauen auf der Bühne zersägt – Ein Porträt über Holger Pautz

Von Christin Lachmann