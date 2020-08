Vorpommern-Rat mit Zukunftsideen: Wie wollen wir in der Region leben?

Liepen/Greifswald

Eine Zukunftsstrategie für Vorpommern zu erarbeiten – das ist das Ziel einer neuen Veranstaltungsreihe, die auf Initiative des Vorpommern-Rates ins Leben gerufen wurde. Das zehnköpfige Expertengremium mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Kommunen setzt dabei auf den Bürgerdialog.

Die sogenannte Scheunen-Tour startet am Donnerstag in Ferdinandshof. Sie ist die erste von sieben Stationen in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen, bei der Einwohner, Vereinsleute, Politiker, Wehrführer, Unternehmer und andere Multiplikatoren zusammenkommen, um über ihre Visionen für Vorpommern zu sprechen.

Erdacht vom Vorpommern-Rat, finanziert vom Land

Den Vorpommern-Rat hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) vor zweieinhalb Jahren ins Leben gerufen und ihrem Vorpommern-Beauftragten, Staatssekretär Patrick Dahlemann ( SPD), an die Seite gestellt. Die Landesregierung finanziert nun auch das Beteiligungsprojekt, bei dem die Körber-Stiftung, die Ehrenamtsstiftung MV und die Landeszentrale für Politische Bildung mit im Boot sitzen.

Wo steht unser Landesteil im Jahr 2030? Diese Frage soll während der Scheunen-Tour-Termine beantwortet werden. „ Vorpommern ist keine homogene Masse. Wir müssen auf jede Region zugemünzt die Antwort finden, wie man sie ideal entwickeln kann“, sagt Patrick Dahlemann. Insgesamt klingt das Vorhaben noch recht inhaltsleer, als Dahlemann die Scheunen-Tour gemeinsam mit der Ministerpräsidentin in Liepen präsentiert. Vielleicht liegt es daran, weil außer Dahlemann niemand dabei ist, der sich das Konzept im Vorpommern-Rat erdacht hat.

Stattdessen sitzen im großen Festsaal im Hotel „Am Peenetal“ vor allem Bürgermeister und Verwaltungsvertreter. Stefan Weigler, Bürgermeister von Wolgast, sagt später, dass ihm nicht klar gewesen sei, dass er als reine Staffage eingeladen worden sei für eine Präsentation, die sich ausschließlich an die Journalisten richtet. Zumindest wollte an diesem Tag noch niemand seine Ideen für ein besseres Vorpommern hören. Dabei hat er viele. Doch dazu später mehr.

Dialog schweißt zusammen

Zunächst soll es um die Frauen und Männer gehen, die im Vorpommern-Rat als Ehrenamtler regelmäßig zusammentreffen und die Idee der Scheunen-Tour ersonnen haben. Sie ist vor allem entstanden, weil die Mitglieder den Dialog miteinander als extrem wertvoll erlebt haben. Er bringt voran und schweißt die Menschen zusammen.

Vertragsunterzeichnung in Liepen für die Scheunen-Tour: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD, 2. v. l.) und Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD, Mitte) unterzeichnen eine Absichtserklärung (Letter of Intent). Mit dabei sind Sven Tetzlaff von der Körber-Stiftung (l.), Hannelore Kohl von der Ehrenamtsstiftung (2. v. r.) und Jochen Schmidt von der Landeszentrale für Politische Bildung (r.). Quelle: Katharina Degrassi

Davon ist Dagmar Braun überzeugt. Sie ist als Gesellschafterin der Braungruppe Mitglied im Vorpommern-Rat und lobt vor allem das gegenseitige Verständnis füreinander, was durch die Arbeit der Gruppe gewachsen ist. „Ich kann die Argumente der anderen besser nachvollziehen. Ich habe jetzt nicht mehr die Sicht von Greifswald und BioconValley aus, sondern denke verstärkt aus der Perspektive der Region Vorpommern“, sagt Braun.

Das sei ein großer Zugewinn, der vor allem in ihr selbst viel bewegt habe. „Mir ist klar geworden, dass wir als Vorpommern einen Zusammenhalt finden müssen gegenüber Mecklenburg“, so Braun weiter. „MV geht in der Mitte diametral auseinander. Mecklenburg orientiert sich nach Lübeck und Hamburg, Vorpommern nach Stettin und Berlin.“ Die Probleme in Vorpommern seien ganz andere und das müsse man sich bewusst machen und ganz bewusst Lösungen für Vorpommern suchen, sagt Braun.

Hohe Lebensqualität dank wunderschöner Natur

Ähnlich formuliert es Rolf Kammann, der als Geschäftsführer der Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern im Experten-Gremium sitzt. „Es ist nicht unser Ziel, genauso zu werden wie Mecklenburg. Dass wir ein strukturell schwacher Standort sind, wird sich niemals wegdiskutieren lassen. Wir müssen uns auf unsere Stärken konzentrieren“, sagt Kammann. „Das sind die wunderschöne Natur und die hohe Lebensqualität, die damit einhergeht“, so Kammann.

In einer Strategie für Vorpommern solle es darum gehen, den Menschen sowie Unternehmen Stabilität und ein sicheres Einkommen zu garantieren, was wiederum auch die Kaufkraft ankurbelt. Den Vorpommern-Rat sieht er als großen Gewinn: „Es hat vorher noch kein Gremium gegeben, in dem Menschen aus so unterschiedlichen Bereichen miteinander gearbeitet haben und dadurch einen derart großen Think-Tank bilden konnten.“ Beispielsweise sei enorm wichtig, dass die Universität Greifswald im Vorpommern-Rat vertreten ist.

Große Chancen der Uni für Vorpommern erkennen

„Der enge Austausch ist für die Universität Greifswald von hohem Wert, da wir auf der einen Seite vermitteln können, wie wichtig die Rolle der Universität für die Entwicklung Vorpommerns ist“, sagt Rektorin Eleonore Weber. „Auf der anderen Seite können wir im Vorpommern-Rat die Erwartungen und Wünsche an die Universität aufnehmen und uns gemeinsam an die Umsetzung machen.“

Die Scheuen-Tour Die Auftaktveranstaltung beginnt am Donnerstag um 10 Uhr im Brandstall Ferdinandshof. Geladen wurden Politiker, Verwaltungsangestellte, Vorsitzende von Vereinen, Wehrführer, Schulleiter und andere Multiplikatoren gedacht. Wer kurzfristig teilnehmen möchte, kann sich anmelden unter der Telefonnummer 03971/24693-1004. Die weiteren Scheunen-Tour-Termine finden jeweils von 17 bis 20 Uhr statt. Hier sind ausdrücklich alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, sich einzubringen:31. August Schloss Bröllin 17. September Burg Klempenow 21. September Kunstscheune Vaschvitz 28. September Kunstscheune Katzow 1. Oktober Landwerthof Stahlbrode Die Abschlussveranstaltung am 26. Oktober im Gutshaus Landsdorf beginnt um 18.30 Uhr. Informationen über die Zukunftsstrategie Vorpommern finden Sie unter www.vorpommernbessermachen.de

Weiter sagt die Rektorin: „In meiner Zukunftsidee für Vorpommern werden die großen Chancen, die die Wissenschaft bietet, zu einem Teil der Landesentwicklungspolitik: Vorpommern muss wie Bayern und Sachsen eine Region mit forschungs- und wissensgeleiteter Zukunftsperspektive werden.“

Henriette Sehmsdorf, Leiterin des Opernale-Festivals, setzt sich im Vorpommern-Rat dafür ein, dass die Kultur und die Interessen der Kunstschaffenden bedacht werden. Die Sitzungen des Gremiums habe sie durchweg als extrem bildend und bereichernd empfunden. Das verspreche sie sich ebenfalls vom Bürgerdialog, in dem sie auf viele neue Impulse hofft, die schließlich zusammen mit den Ergebnissen der Vorpommern-Rat-Arbeitsgruppen in ein großes Strategiepapier fließen sollen.

Mehr Geld für die Gemeinden

Der Wolgaster Bürgermeister Stefan Weigler bedauert, dass der Scheunen-Tour-Auftakt in Ferdinandshof parallel zum Städte- und Gemeindetag stattfindet, er selbst deswegen verhindert ist. Dennoch hat er zahlreiche Vorstellungen, die er in der Zukunftsstrategie Vorpommern verankert sehen möchte: „Mein größter Wunsch ist, dass die Aufgaben, die uns vom Gesetzgeber übertragen werden, auch ausfinanziert sind und das in voller Höhe.“

Die klägliche Finanzausstattung der Gemeinden müsse endlich der Vergangenheit angehören und Kommunen müssten wieder eine solide Grundfinanzierung erhalten, die es einem Dorf möglich mache, einen Spielplatz zu bauen, ohne vorher um Fördermittel beim Land betteln zu müssen. Entbürokratisierung sei ein weiteres zentrales Stichwort. „Derzeit brauchen wir drei Jahre Verwaltungsvorlauf, bevor wir mit einer Schulsanierung beginnen können“, sagt Weigler.

Das sei viel zu lang. Ebenso wichtig sei das viel diskutierte Thema Netz- und Breitbandausbau, ohne das Vorpommern immer abgehängt bleiben wird. Wie Sie leben wollen, das können Sie ab sofort in den Scheunen-Tour-Dialogen einbringen.

Von Katharina Degrassi