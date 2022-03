Vorpommern: So können sich ​Fellnasen aus verschiedenen Landkreisen gemeinsam austoben

Sundhagen/Lubmin

Spielen, Toben, Schnüffeln war am Strand von Lubmin angesagt. Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich Hundehalter aus verschiedenen Gemeinden bereits das sechste Mal in dieser „Saison“. Jeden 2. Sonntag um zehn Uhr heißt es Leinen los und auf ins Getümmel. Die Hunde erhalten so die Möglichkeit, mit Artgenossen zu spielen, die Halter, bei einem ausgedehnten Spaziergang ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen.

Andre Schütt und Tochter Ailine nahmen zum ersten Mal mit Ridgebackhündin Amy am monatlichen Hundetreffen teil. „Es hat uns sehr gut gefallen. Trotz unserer vorherigen Bedenken, war es ein sehr entspannter Spaziergang mit einer Vielzahl von verschiedenen großen und kleinen Hunderassen. Wir werden auf jeden Fall beim nächsten Treffen wieder dabei sein,“ sagt der Süderholzer.

Offen für alle Rassen

Ins Leben gerufen wurde die Gruppe von Tierärztin Birgit Kiefer, sie betreibt ihre Praxis „Zur Ranch“ in Groß Zastrow und ist mit ihren Hunden selbst auch (fast) immer dabei. Ganz neu sei die Idee jedoch nicht, verrät sie. Sie kenne diese Art der Zusammenkunft vom Beagleclub aus Loitz, diese fände jedoch aufgrund verschiedener Umstände nicht mehr statt. Und so ergab es sich, dass Birgit Kiefer eine neue Gruppe ins Leben rief, die nun allen „Rassen“ offenstünde. Egal ob Chihuahua oder Deutsche Dogge, jeder sei hier herzlich willkommen.

Sarah und Lars aus Sundhagen waren mit ihrer neun Monate alten Old English Bulldog bereits zum vierten Mal dabei. Sie sind durch ihre Tierärztin auf die Gruppe aufmerksam geworden. Besonders schön fänden auch sie, dass so viele verschiedene Hunderassen und Charaktere dabei wären. Neben dem Auspowern bewirke diese Art der Zusammenkunft auch etwas für das Sozialverhalten der Tiere. „Gerade für unseren Junghund ist es eine ideale Sozialisierung, denn es ist immer Spiel, Spaß und Spannung, und auch für uns ist es eine schöne Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen und einfach zu entspannen,“ fügen beide hinzu.

Gruppenbild zum Abschluss

Trotz der Größenunterschiede sei noch nie etwas passiert, berichtet die Tierärztin. Und so fiebern alle Teilnehmer immer wieder aufs Neue ungeduldig der nächsten Gassi-Runde entgegen. Auch Gudrun Zastrow ist gerne mit ihrer zweijährigen Cane Corso Hündin Maja dabei, sie selber lege großen Wert auf viele Hundekontakte und nehme daher bereits zum fünften Mal am Treffen teil. Zum Abschluss gibt es dann noch ein gemeinsames Gruppenbild, sodass der Ausflug auch in Erinnerung bleibt.

Der nächste und vorerst letzte Termin findet am 10. April statt. Dann beginnt die Badesaison und der Strandabschnitt ist für Hunde nicht mehr frei gegeben. Im Oktober gäbe es jedoch ein Wiedersehen.

Von Nancy Steinweller