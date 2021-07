Greifswald

Der Landesteil Vorpommern soll für Ansiedlung und Erweiterung von Unternehmen weiter Höchstfördergebiet bleiben, beim Einsatz der Mittel mehr eigene Befugnisse bekommen und besser an das überregionale Verkehrsnetz angebunden werden. Das sind Kernforderungen aus dem Strategiepapier des Vorpommern-Rats, den das Gremium am Samstag in Greifswald an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) übergeben hat. Es bleibe „wichtigste Aufgabe, die Wirtschaftskraft weiter zu stärken, bestehende Arbeitsplätze zu erhalten und neue anzusiedeln“, heißt es in dem 100-Seitigen Katalog, der Bilanz und Ausblick zugleich ist.

Aufstockung des regionalen Förderbudgets

Förderpolitik aus der Landesregierung heraus sei „manchmal weit entfernt von den Bedarfen“, konstatieren die Verfasser der Vorpommern-Strategie. Deshalb sollten Entscheidungen häufiger in die Hände der Verwaltungen vor Ort gegeben und die regionalen Förderbudgets aufgestockt werden. Die Häfen seien verstärkt zu Gewerbestandorten auszubauen, die Werbung um weitere Neuansiedlungen in Zukunftsbranchen wie Biotechnologie und Gesundheitswirtschaft zu intensivieren, heißt es in dem Papier.

Tourismus soll in den Vordergrund rücken

Auch traditionelle Bereiche sollen unterstützt werden. „Zur Sicherung der einheimischen Fischerei wird ein Gesamtkonzept entwickelt, bei dem die Verbindung mit Tourismus, Gastronomie, Traditionspflege, Verarbeitung und Vermarktung ein Überleben dieses regional prägenden Berufszweiges ermöglicht“, heißt es. Dem Tourismus wird in dem Strategiepapier größte Bedeutung beigemessen, wobei Potenzial vor allem noch im Hinterland der Küstenregionen gesehen wird.

Besseres Angebot im Nahverkehr nötig

Die Verfasser fordern eine Stärkung der grenzüberschreitenden Metropolregion Stettin (Szczecin) auch mit Hilfe von Landesmitteln, Bundes- und Landesbehörden sollen in Vorpommern angesiedelt werden. Der Vorpommern-Rat mahnt ein verbessertes Angebot im Nahverkehr an und dringt unter der Überschrift „Auf der Schiene deutlich zulegen“ auf einen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. So soll die Darßbahn möglichst rasch reaktiviert und der Wiederaufbau der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Karniner Eisenbahnbrücke am Stettiner Haff vorangetrieben werden. Der Bund hatte zuletzt 2015 die Aufnahme des Millionen-Projekts, mit dem sich die Zug-Fahrzeit von Berlin in den Süden der Insel Usedom halbieren würde, abgelehnt. Das Land stellte aber 2,8 Millionen für Vorplanungen bereit.

Vorpommern als Teil einer grenzübergreifenden Metropolregion

Schwesig verwies darauf, dass die Landesregierung bereits in der zu Ende gehenden Wahlperiode einen besonderen Schwerpunkt auf die Entwicklung Vorpommerns gelegt habe. „Denn wir wissen: Mecklenburg-Vorpommern wird insgesamt nur vorankommen, wenn sich beide Landesteile, Mecklenburg und Vorpommern, gut entwickeln“, erklärte sie.

Der Vorpommern-Rat habe nach ausgiebigem Dialog mit den Bürgern viele gute Ideen für die weitere Entwicklung Vorpommerns bis 2030 zusammengetragen. Die Strategie setze richtigerweise bei der wirtschaftlichen Entwicklung und der Schaffung und Sicherung von guten Arbeitsplätzen an. Vorpommern habe gute Chancen, die größte bestehe sicherlich darin, dass Vorpommern Teil einer grenzübergreifenden Metropolregion Stettin wird, so Schwesig.

Gesamtinvestitionen in Höhe von 68,5 Millionen Euro

Zur Wahrung des sozialen Zusammenhalts in der Region habe auch die Unterstützung lokaler Projekt mit Mitteln des Vorpommern-Fonds beigetragen. Den Angaben zufolge wurden in den vergangenen fünf Jahren 942 Vorhaben mit Zuschüssen in Höhe von insgesamt 10,5 Millionen Euro gefördert. Die damit angeschobenen Gesamtinvestitionen wurden mit 68,5 Millionen Euro angegeben.

Verstärkte Unterstützung strukturschwacher Regionen

Die oppositionelle Linke indes sprach von einer dürftigen Vorpommern-Bilanz der Landesregierung. Zwar seien viele Förderschecks verteilt worden, über die sich die Empfänger freuen könnten. „Die Menschen erwarten allerdings eine weitaus wirksamere und nachhaltige Politik. Ein Kardinalfehler war, dass sich der Staat immer mehr aus dem ländlichen Raum zurückgezogen hat - ob das Finanzamt, das Amtsgericht oder die Polizeistation“, konstatierte Linksfraktionschefin Simone Oldenburg. Strukturschwache Regionen insgesamt müssten stärker in den Fokus der Landesregierung rücken.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der FDP-Landesvorsitzende René Domke kritisierte das Wirken von Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD). „Es braucht keinen Staatssekretär, um die Bescheide von Fördermittel zu überreichen: Da ist die Post deutlich schneller und günstiger für den Steuerzahler“, sagte Domke.



Von RND/dpa