Greifswald/Rostock

Ausgerechnet zum Start der Winterferien gelten in den beiden Landkreisen in Vorpommern wieder schärfere Corona-Regeln.

In Vorpommern-Greifswald müssen bereits seit diesem Freitag wieder die strengeren Vorschriften der Warnstufe Rot beachtet werden. Dementsprechend bleiben etwa Indoor-Spielplätze wieder geschlossen. Außerdem ist in Schwimm- und Spaßbädern der Betrieb nur noch in Ausnahmefällen erlaubt - etwa für Gäste von zugehörigen Hotels oder für Schwimmkurse. Geschlossene Gesellschaften in Gaststätten und gewerblich organisierte private Zusammenkünfte sind auch dann untersagt, wenn nur geimpfte oder genesene Menschen teilnehmen würden.

Drei Tage Status Rot auf Corona-Stufenkarte

Wie der Landkreis bekanntgab, war die Region zuvor drei Tage in Folge auf der Corona-Stufenkarte des Landesamtes für Gesundheit und Soziales rot eingestuft worden. Im Nachbarlandkreis Vorpommern-Rügen greifen entsprechende Regeln ab Samstag, nachdem auch dieser Kreis mehrere Tage rot eingestuft worden war.

In Vorpommern-Rügen waren die Corona-Regeln erst am Dienstag und in Vorpommern-Greifswald am Dienstag vor zwei Wochen gelockert worden, nachdem die Kreise aus der höchsten Corona-Warnstufe gefallen waren.

Von OZ/dpa