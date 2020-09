Stralsund

Im Zuge der geplanten Abwicklung der zwei Wirtschaftsfördergesellschaften in Vorpommern soll es Zweifel an der Neutralität einer beauftragten Unternehmensberatung bei der Erstellung eines wichtigen Gutachtens geben. Offenbar ist „Invest in MV“, die Wirtschaftsförderung der Landesregierung, deutlich eher in den Prozess einbezogen worden als die betroffenen zwei lokalen Wirtschaftsfördergesellschaften mit Sitz in Greifswald und Pasewalk.

Beide sollen nach dem Wunsch der Oberbürgermeister von Stralsund und Greifswald, Alexander Badrow ( CDU) und Stefan Fassbinder (Grüne), sowie der Landräte Stefan Kerth ( SPD/Vorpommern-Rügen) und Michael Sack ( CDU/ Vorpommern-Greifswald) aufgelöst und durch einen Marketing-Verein ersetzt werden. Die Anwerbung externer Unternehmen soll künftig „Invest in MV“ übernehmen. Zusätzlich soll es in den beiden Landratsämtern künftig wieder Verwaltungsabteilungen geben, die Unternehmen überzeugen wollen, sich in Vorpommern niederzulassen.

Anzeige

Ausführliches Gutachten weiter unter Verschluss

Ausgewählte Vertreter der betroffenen Kreise, Hansestädte, Unternehmen und Verbände bemängelten, dass sie während einer Präsentation der Ergebnisse Anfang August vor vollendete Tatsachen gestellt worden seien. Die Langversion des Gutachtens der Stuttgarter Unternehmensberatung Agiplan, die von der Sparkasse Vorpommern mit einer Expertise zur geplanten Umstrukturierung beauftragt worden war, ist bis heute unter Verschluss. Mitglieder der betroffenen Bürgerschaften und Kreistage müssen ihre Entscheidungen zur Zukunft der Wirtschaftsförderung in Vorpommern bisher auf Grundlage einer Kurzversion des Gutachtens treffen. Die Bürgerschaft Stralsund hat bereits für einen Ausstieg aus der Wirtschaftsfördergesellschaft (WFG) gestimmt.

Weitere OZ+ Artikel

Mehr lesen: Wirtschaftsförderung: So sortiert Vorpommern alles neu

Wie Teilnehmer der Veranstaltung im August berichteten, sei die künftige Rolle von „Invest in MV“ in Vorpommern dort von Agiplan besonders hervorgehoben worden, während alle anderen zuvor nicht wussten, dass die bisherigen Gesellschaften liquidiert werden sollen.

Die enge Verbindung zwischen „Invest in MV“ und Agiplan hat Geschichte. Wie „Invest in MV“-Geschäftsführer Michael Sturm einräumt, sei die Beraterfirma bereits zweimal für seine Gesellschaft tätig gewesen. Dabei ging es um Untersuchungen zur Zukunft des Airparks Laage und des Gewerbestandortes am Pommerndreieck. Dafür rechnete die Agiplan jeweils knapp 60 000 Euro ab, bezahlt vom Wirtschaftsministerium. Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) gilt als Verfechter der Variante, mehr Verantwortung auf die Wirtschaftsförderung der Landesregierung zu übertragen.

Kritik von Verbänden hält an

Sturm winkt allerdings ab. Die kompletten Ansiedlungsbemühungen der zwei bisherigen regionalen Gesellschaften könnte „Invest in MV“ nicht übernehmen. In anderen Landkreisen gebe es dafür weiterhin eigene örtliche Wirtschaftsfördergesellschaften.

Auch zum Thema: Doppelt und dreifache Wirtschaftsförderung in Vorpommern auf dem Prüfstand

Neben der IHK, dem Unternehmerverband Vorpommern hält die Kritik auch vonseiten der Stralsunder Mittelstandsvereinigung an. Vorsitzender Steffen Suckow: „Für uns ist nicht nachvollziehbar, warum die Stralsunder Mittelstandsvereinigung als Vertreter von Unternehmen der regionalen Wirtschaft in den bisherigen Prozess leider nicht einbezogen oder darüber informiert worden ist. Woran wird nun in Zukunft die Effizienz der Wirtschaftsförderung gemessen? Welche Struktur wird der Verein als Regisseur der Wirtschaftsförderung haben? Wie wird er ausgestattet sein?“ Auf diese Fragen gibt es bislang aber keine Antwort.

Von Benjamin Fischer