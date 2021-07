Vorpommern-Greifswald

Unter dem Motto: „Urlaub gebucht, Heimat gefunden“ starteten die Welcome Center vom Stettiner Haff und der Region Greifswald jetzt eine Urlauberkampagne. Gezielt werden Touristen darüber informiert, welche Möglichkeiten es gibt, im Landkreis Vorpommern-Greifswald heimisch zu werden.

Neben der Ansprache von Gästen über unterschiedliche Social-Media-Plattformen, sind die Mitarbeiter in den kommenden Tagen an Haff und Ostsee bis in den September hinein unterwegs, um mit Urlaubern ins Gespräch zu kommen. Den Auftakt bildete am Donnerstag ein Stopp in Anklam. Am 15. Juli werden sie in Greifswald-Wieck Station machen. Es folgen weitere Termine in Ahlbeck, Ueckermünde und Zinnowitz. Fragen zum Leben und Arbeiten in der Region beantworten dann gern Christian Ulbricht, Lara Lichtenthäler, Aleksandra Piasecka und Johannes Drews.

Von OZ