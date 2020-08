Vorpommern: Wirtschaft kritisiert Verdi-Forderungen für öffentlichen Dienst

Greifswald

Der Unternehmerverband Vorpommern kritisiert die Gehaltsforderungen des öffentlichen Dienstes. Die Gewerkschaft Verdi möchte 4,8 Prozent mehr Lohn erreichen. Jens Feißel, Geschäftsführer des Unternehmerverbandes, sagt dazu: „Die aktuellen Pläne sind realitätsfern, unverhältnismäßig und unsolidarisch.“ Er bezeichnet die Forderungen angesichts der größten Wirtschaftskreise der letzten 50 Jahre als Schlag ins Gesicht der Wirtschaft.

„Während die Bundesregierung und auch die Landesregierung die Hilfen für die Wirtschaft ausweiten und verlängern, weil ansonsten ein dramatischer Anstieg von Insolvenzen und Arbeitslosigkeit droht, fordern die Gewerkschaften für den öffentlichen Dienst eine Lohnerhöhung“, so Feißel.

Vorschlag: Nach Einsatzbereichen differenzieren

Der Unternehmerverband schlägt vor, eventuelle Gehaltserhöhungen nach Einsatzbereichen zu differenzieren. „In den kommunalen Kliniken, den Gesundheitsämtern, den Arbeitsagenturen oder im ÖPNV wurde besonderer und sehr anerkennenswerter Einsatz erbracht“, so Feißel. In anderen Bereichen wären jedoch große Teile der Mitarbeiterschaft im Homeoffice gewesen oder in Kurzarbeit. Hier hält er Lohnerhöhungen für gänzlich unangebracht.

Der Unternehmerverband kritisiert weiter, dass die Kosten für Gehaltserhöhungen auf Unternehmen und deren Beschäftigte abgewälzt werden, weil der Sozialstaat über Steuerabgaben finanziert werde. Geht es der Wirtschaft schlecht, kann auch der Sozialstaat nicht mit vollen Händen finanziert werden.

