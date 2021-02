Insel Usedom/Greifswald

Frohe Botschaft für alle Zweitwohnungsbesitzer in Vorpommern-Greifswald: Sie dürfen wieder uneingeschränkt ihren Besitz in Form eines Ferienhauses oder einer Ferienwohnung im Landkreis – etwa auf der Insel Usedom, in Lubmin, Loissin und Freest – nutzen. Durch die Zurücknahme der Allgemeinverfügung des Landkreises sind die Regelungen der Corona-Landesverordnung MV wieder uneingeschränkt in Kraft.

Das Nutzen ihres Eigentums war Zweitwohnungsbesitzern seit dem 25. Januar verwehrt worden. Seit diesem Tag galt für den Landkreis Vorpommern-Greifswald wegen der vielen Coronafälle und des damit einhergehenden hohen Inzidenzwertes eine Allgemeinverfügung, die die Einreise zum Zweitwohnsitz untersagte – egal, ob er aus dem eigenen Kreis oder aus einem anderen Bundesland kam.

Anzeige

Bei den Zweitwohnungsbesitzern sorgte das für großen Ärger und etliche Irritationen. So klagte ein Zweitwohnungsbesitzer vor dem Oberverwaltungsgericht in Greifswald gegen das Einreiseverbot. Zudem hatten sich mehrere Eigentümer von Ferienhäusern, die bereits seit November oder Anfang Dezember etwa auf Usedom weilten und damit lange vor Erlass der Allgemeinverfügung im Landkreis lebten, direkt an den Landrat gewandt mit der Bitte um ein Bleiberecht.

Ausnahmeregelung für Eigentümer und Pächter

Die Zurücknahme der Allgemeinverfügung macht ein solches Ansinnen jetzt überflüssig. Denn in der Corona-Landesverordnung ist insbesondere im Paragraph § 5 Absatz 3 festgezurrt, dass Personen vom Einreiseverbot ausgenommen sind, die mit Betreibern von Campingplätzen, Vermietern von Ferienwohnungen und -häusern oder Hausbooten oder vergleichbaren Anbietern bis einschließlich 31. August 2020 einen Vertrag über mindestens sechs Monate für das Jahr 2020 und 2021 abgeschlossen haben.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Einreiseverbot gilt auch nicht für Personen, die Eigentümer oder Erbbauberechtigte oder Pächter eines auf dem Gebiet des Landes Mecklenburg-Vorpommern liegenden Grundstücks, Kleingartens oder Bootseigner mit Liegeplatz in MV sind. Diese Personen können sich von im selben Haushalt lebenden Personen begleiten lassen.

Quarantäneregelungen des Landes gelten weiterhin

„Zusammengefasst: Menschen dürfen ihre Zweitwohnung aufsuchen, wenn sie Eigentümer oder Pächter sind“, heißt es aus der Corona-Stabsstelle des Landkreises. Dabei ist es egal, ob die An-/Einreise aus dem Gebiet von Vorpommern-Greifswald oder einem anderen Bundesland erfolgt. Bei eventuellen Kontrollen der Ordnungsbehörden müssen aber entsprechende Eigentumsnachweise und die Anmeldung als Zweitwohnsitz vorgelegt werden. Und: Sie müssen geltende Quarantäneregelungen bei der Ein- und Abreise einhalten.

Nicht erlaubt bleiben weiterhin touristische Reisen jeglicher Art nach MV. Die Eigentümer von Ferienhäusern oder Ferienwohnungen können ihren Besitz also bis auf weiteres nicht vermieten.

Von Cornelia Meerkatz