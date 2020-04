Vorpommern erklären: „Wir tragen eine Maske, weil...“

Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern muss ab Montag (27. April) nicht nur im ÖPNV sondern auch beim Einkaufen ein einfacher Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Die Akzeptanz für eine solche Maßnahme scheint hierzulande von Tag zu Tag zuzunehmen. Tatsächlich sind in der Öffentlichkeit auch immer mehr Menschen mit einem Tuch im Gesicht zu sehen. Die OZ hat zwischen Fischland und Usedom gefragt, wie die Leute in Vorpommern darüber denken.

Zur Galerie Immer mehr Menschen tragen bereits einen Atemschutz. Die Akzeptanz wird immer größer.

Lesen Sie auch:

Anzeige

Von OZ