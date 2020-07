„Vorpommern tanzt an“ in Greifswald: Kostenlos und draußen

Greifswald

Noch mehr Kultur lebt in der Hansestadt wieder auf: Anfang August heißt es wieder „ Vorpommern tanzt an“ – und das umsonst und draußen auf öffentlichen Plätzen.

Das Theater Vorpommern, das Schloss Bröllin und der Verein „Perform[d]ance“ bieten mit dem multimedialen Tanzstück „GRENZ.LAND“ eine bewegende Auseinandersetzung mit den Menschen der Region. In Greifswald ist das Tanzstück samt Installation am 7. und 8. August jeweils um 19.30 Uhr auf dem Vorplatz des Pommerschen Landesmuseums zu sehen.

Menschen aus MV befragt

Im Rahmen des Stipendiums der Produktionsresidenz 2020 entsteht gerade auf Schloss Bröllin bei Pasewalk das Stück und die Installation. Diese beschäftigen sich tänzerisch, bild- und klangvoll mit dem Phänomen von Grenzen in der heutigen Gesellschaft – nicht nur als geografische Trennung zwischen Nationalstaaten, sondern auch innerhalb des eigenen Landes. Im Mittelpunkt stünden dabei Aspekte wie Zugehörigkeit und Ausschluss sowie die Frage, mit welchen Grenzen sich insbesondere „Zugezogene“ konfrontiert sehen.

Dazu hat das Künstlerkollektiv 12H Dance, Ziepert, Tzavara & Decrustate mit Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern unterschiedlicher Generationen und Herkunft – von Australien bis Nordrhein-Westfalen – intensive Gespräche geführt und Videos gedreht. Basierend auf den Erfahrungen und Erlebnissen der Mitwirkenden entwickelten die Künstler ein multimediales Tanzstück und eine audiovisuelle Installation im öffentlichen Raum.

Weitere Aufführungen gibt es am 12. und 13. August jeweils um 19.30 Uhr in Stralsund (Hafen/An der Fährbrücke) sowie am 17. August, ebenfalls um 19.30 Uhr, in Putbus (An der Orangerie).

