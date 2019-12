Vorpommern zum Verschenken

Griebenow

Überraschung aus der Griebenower Genussmanufaktur

Nichts als Vorpommern kommt in die Weihnachtstüte der Griebenower Genussmanufaktur. Christoph Dragheim und Daniel Bense haben extra kleine Kollektion ihrer echt einheimischen Produkte zusammengestellt, die sie gleich neben dem Griebenower Schloss anbieten und die sowohl zum Verschenken als auch für den eigenen Genuss geeignet sind. Ein Apfelpunsch, selbst gepresst aus Äpfeln rund um Griebenow mit typischen Wintergewürzen, gehört ebenso dazu wie eine Boskop-Hokkaido-Konfitüre, die gemeinsam mit der Griebenower Gärtnerei „Querbeet“ entwickelt wurde.

Gebackenes im Glas

Nicht nur in der Tüte, sondern außerdem noch im Glas ist der Weihnachtsstollen – ein Dinkel-Rosinen-Stollen. „Wir backen teilweise im Glas, weil sich das gut verschenken lässt und außerdem länger haltbar ist“, erklärt Christoph Dragheim. Als außergewöhnliche Beigabe finden die Beschenkten einen Senfkaviar in der Tüte. „Dabei denken wir schon an Silvester, der Senf passt beispielsweise gut zu Lachs und erinnert beim Mundgefühl eben an Kaviar“, sagt Dragheim. Insgesamt 200 Weihnachtstüten haben die Griebenower bereits verkauft. Für 19,90 Euro gibt es sie und weitere einheimische Genuss-Geschenke freitags bis sonntags jeweils von 11 bis 17 Uhr.

Kuscheliges aus Greifswald

Kaffee, Tee oder Honig mit Greifswaldlogo gibt es bei der Stadtinfo. Ein besonders kuscheliges Geschenk ist Greifswalds Maskottchen "Grypsi", den Wiebke Carbe in der Hand hält. Quelle: Christin Lachmann

Greifswald ist geprägt von Backsteingotik, der Nähe zum Meer und einem ganz besonderem Vogel. Denn einst soll ein riesiger Greif in der Hansestadt gelebt haben, der kleine Kinder zum Fressen gern hatte. So die Legende, die seit Jahrhunderten überliefert wurde. Den einst stattlichen Vogel, übrigens Greifswalds Wappentier, gibt es auch in Kleinformat. „ Grypsi“, so der Name des kuscheligen Plüschtieres, ist an der Stadtinfo erhältlich und zählt neben Greifswalder Bohnenkaffee vom Café Marell für 9,80 Euro, Kräutertee vom Kontor für 4,49 Euro oder Honig aus Levenhagen für 4,95 Euro zu den Verkaufsschlagern.

„ Grypsi “ vom Diakonieverein

Hergestellt wird „ Grypsi“ per Hand beim Pommerschen Diakonieverein und kostet 39,90 Euro. Auch die kleinen Backsteinhäuser für Teelichter werden gern von Touristen gekauft, erklärt die Leiterin der Stadtinfo, Sophie Dufke. Die gibt es in verschiedenen Varianten und sind den typischen Häusern in der Innenstadt nachempfunden. Die Stadtinfo hat montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet sowie sonnabends von 10 bis 16 Uhr.

Regionales aus der Barther Markthalle

Regionale Produkte und Barth-Präsente verkauft Katy Linke in der Markthalle in Barth. Quelle: Anika Wenning

Senf aus Schlemmin, Wildschweinsalami vom Gut Darß oder Salz aus der Salz-Manufaktur in Trinwillershagen: In der Markthalle in Barth in der Langen Straße 25 gibt es zahlreiche Produkte aus der Region. „Wir haben schon vorbereitete Präsente für Weihnachten, aber die Kunden können natürlich auch selbst eine Auswahl treffen, und wir packen es dann für sie ein“, sagt Katy Linke, die mit ihrer Kollegin Sandra Gellin die Kunden berät.

Gerade erst eröffnet

Eröffnet wurde die Markthalle am 21. November und das Konzept komme bei den Kunden gut an. „Sie schätzen es, dass sie nicht durch die ganze Region fahren müssen, sondern hier vor Ort viele Produkte bekommen“, sagt Katy Linke. „Vorhin war eine Kundin da, die ganz begeistert war. ’Schön, dass es sie gibt’, hat sie gesagt. Darüber freuen wir uns natürlich.“ Ebenfalls verkauft werden in der Markthalle die Barth-Produkte, wie Weihnachtskugeln, Regenschirme oder Coffee-to-go-Becher. „Die Produkte sind bei den Kunden auch sehr beliebt und werden gerne verschenkt“, meint Katy Linke. Geöffnet hat die Markthalle montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und sonnabends von 8 bis 14 Uhr.

Kaufhaus voller Rügenprodukte

Karola Zöllmann gründete im Oktober 2016 den „Rügener InselGenuss“, den sie gemeinsam mit Oliver Wernicke führt. Quelle: Uwe Driest

Ein „Kaufhaus für Alle“ wollte Karola Zöllmann errichten und gründete im Oktober 2016 den „Rügener InselGenuss“ (Gingster Chaussee 6 in Bergen). Auf zwei Etagen mit zusammen etwa 150 Quadratmetern stellen mittlerweile mehr als 80 regionale Anbieter ihre Produkte aus. Einer davon ist Oliver Wernicke, der selber Schmuck herstellt und im Laden mithilft.

Die Palette der Angebote von Rügener Gewerbetreibenden ist breit und reicht von Marmeladen, Tee, Honig, Rügener Rapsöl, Likören und Kaffee aus der Rösterei am Kap Arkona über Kunsthandwerk wie Schmuck und Keramik sowie genähte, gestrickte und gefilzte Textilien oder gedrechselten Holzschalen und geflochtenen Körben bis zu Kinderkleidung und -spielzeug. Auch Fotografien und Kalender von Klaus Ender sind zu erwerben. In der Abteilung für Kerzen, Seifen und Kosmetika findet sich auch ein Regal des „Rügenshop“, dessen Angebote von Heilkreide bis zu Rügen-Düften sonst nur online zu haben sind.

Produkte aus den DRK-Werkstätten

Auch Einrichtungen wie die DRK-Werkstätten oder der Insel e. V. bestücken eigene Regale im Rügen-Kaufhaus. „Die Kunden kommen ganz überwiegend von der Insel“, sagt Karola Zöllmann. „Nach Bergen kommt schließlich jeder mal.“ Das neue Jahr wird für die Betreiber des „Inselgenuss“ eine Veränderung bringen. Ende Februar zieht das Kaufhaus in die Störtebeker Straße nach Bergen-Rotensee.

Usedom unterm Baum

Buchhändlerin Nicole Rähse Quelle: Hannes Ewert

Ob Kochbücher, Krimis, Kalender oder Aufkleber: Buchhändlerin Nicole Rähse aus der Strandbuchhandlung Zinnowitz hat viel zu bieten, wenn es sich um die Insel Usedom dreht. „Gerade jetzt in der Weihnachtszeit sind die Kunden auf der Suche nach einem Geschenk. Und manchmal fällt die Auswahl auf ein Produkt, welches aus der Region stammt“, sagt die 25-Jährige. Neben den bereits genannten Genres gibt es auch Sagenbücher, Reiseführer und auch zahlreiche Bücher über die Geschichte der Insel Usedom.

Mützen und Pullover in Handarbeit

Wer sich nicht nur literarisch oder mit einem Kalender zum Fest beschenken möchte, dem sei noch ein Blick zu „inselverliebt“ in Bansin ans Herz gelegt Dort werden in liebevoller Handarbeit Mützen, Schals, Pullover und Jacken hergestellt. Claudia Pautz und ihr Team vertreiben die Produkte deutschlandweit und beglücken damit ganz viele Fans der Insel Usedom, die sich mit den Textilien ein Gefühl von Urlaub nach Hause holen.

Schwibbögen vom Strelasund

Christian Melms und Christian Philippen, die beiden Gruppenleiter der Tischlerei in den Stralsunber Werkstätten, präsentieren Schwibbogen und Rathaussilhouette aus eigner Produktion, die in diesen Tagen besonders als Geschenke gefragt sind. Quelle: Jörg Mattern

In der Tischlerei der Stralsunder Werkstätten herrscht in diesen Tagen Hochbetrieb. „Wir haben gut zu tun, um der Nachfrage nach Schwibbögen und Stralsund-Silhouetten Herr zu werden“, sagt Gruppenleiter Christian Philippen. „Es gibt viele Stralsunder, die das ihren Kindern schenken, die Arbeit außerhalb von Vorpommern gefunden haben – gewissermaßen als Erinnerung an die alte Heimat“, sagt Christian Melms, ebenfalls Gruppenleiter in der Tischlerei.

Motivpalette wurde erweitert

Vor etwa sieben Jahren kam die Idee auf, einen Schwibbogen mit Stralsund-Motiv zu bauen. „Der erste wurde noch mit Teelichtern ausgeliefert“, sagt Philippen. Heute gibt es zusätzlich noch die LED-Beleuchtung und die Motiv-Palette hat sich auf acht Modelle erweitert, alle individuell erweiterbar – von der bis zu 1,60 Meter langen Stralsund-Silhouette über die Marktplatzansicht mit Rathaus und Nikolaikirche bis zu den Schwibbögen, mit aufgehender Sonne oder Möwen oder Koggen. Machbar sind inzwischen auch Greifswald- und Rostock-Motive.

Gefertigt wird das alles unter Zuarbeit von bis zu 20 Menschen mit Behinderungen, den Mitarbeitern der Tischlerei.

Von Almut Jaekel, Anika Wenning, Christin Lachmann, Uwe Driest, Hannes Ewert und Jörg Mattern