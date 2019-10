Greifswald.

Der Stettiner Unternehmer Edward Osina wird als erstes polnisches Mitglied in den Unternehmerverband Vorpommern e.V. aufgenommen werden. Er ist Geschäftsführer des Firmenverbundes „Calbud“, einem anerkannten Bau- und Immobilienunternehmen in Stettin und der Region Westpommern.

Seit Jahren arbeitet Edward Osina eng mit deutschen Geschäftspartnern in Vorpommern zusammen. „Wir werden dem Wunsch entsprechen und unseren Verband auch für polnische Unternehmer im grenznahen Bereich öffnen“, sagt Dietrich Lehmann, Vizepräsident des Unternehmerverbandes Vorpommer.

Konsequent deshalb auch die Initiative des Verbandes, in Stettin ein Kontaktbüro für Geschäftsleute dies- und jenseits der Grenze einzurichten. Der direkte Austausch zwischen deutschen und polnischen Unternehmern soll so so vertieft werden. Die Leitung der Geschäftsstelle in Stettin wird Roman Rogozinski übernehmen.

Von OZ