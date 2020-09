Vorpommerns Gärten öffnen: Trotz Corona an Rosen schnuppern

Greifswald/Karlsburg

Am Sonnabend und Sonntag nehmen in Greifswald und Umgebung mehrere Gärten an der landesweiten Veranstaltung „Offene Gärten“ teil. Privatleute laden interessierte Besucher erstmals im Spätsommer in ihre grünen Paradiese ein. Normalerweise findet die Veranstaltung im Juni statt. Wegen der Corona-Pandemie und den zum damaligen Zeitpunkt geltenden Kontaktbeschränkungen musste das Ereignis abgesagt werden.

In der Hansestadt Greifswald nimmt Familie Kolbe mit ihrer „Grünen Oase mitten in der Stadt“ teil. Obstbäume, Ziersträucher, Hecken, Staudenflächen und ein Kirschbaum können dort begutachtet werden. Es gibt auch einen Hofbereich am Haus mit Sitzgelegenheiten, Pflanzkübeln und Gartendekoration. Geöffnet ist am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr (Lange Reihe 34).

Anzeige

Familie Wollert lädt in Karlsburg (Ortsteil Zarnekow, Dorfstraße 26) in ihren Garten in. 4500 Quadratmeter ist er groß, hat einen alten Baumbestand, viele Sitzecken, Wege und einen künstlich angelegten Bachlauf. Geöffnet ist am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Weitere OZ+ Artikel

Nur wenige Kilometer entfernt im Ortsteil Steinfurth öffnen Franziska Schwahn und Sebastian Weiland ihren Waldsaumgarten mit Obstbäumen, Obststräuchern, Gemüse, Stauden und Kräutern. Er kann am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden (Dorfstraße 14). Am Sonntag um 10 Uhr gibt es eine Führung zum Thema „Der Garten und die freie Landschaft: Kultursorten und ihre wilden Verwandten.“

In Kühlenhagen zeigt Familie Otto ihr Gartenreich, das mit Holz und Feldsteinen als Wärmeinseln gestaltet ist. Nutzpflanzen, kernlose Weinreben, seltene einheimische Blütenpflanzen, Feigen und Albizia können dort bewundert werden. Der Garten ist an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Alle teilnehmenden Gärten finden Sie unter www.offene-gaerten-in-mv.de.

Von OZ