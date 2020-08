Sellin

An den sieben Großsteingräbern in Lancken-Granitz herrscht bei schönem Wetter reger Betrieb. Hunderte Menschen stromern pro Tag um die beeindruckenden Steinriesen herum und posieren für ein Foto. Die Schwestern Ottilie und Charlotte Röhner zum Beispiel nehmen auf dem ersten Großsteingrab Platz und zücken die Handys. „Wir haben ein Faible für Bauwerke“, erzählt Ottilie Röhner aus dem Odenwald. „Und das Großsteingrab hier ist ein interessanter Kontrast zur Architektur in Binz.“

Alternativen: „Aufschütten oder aufwendig Sichern“

Doch Dr. Michael Schirrens Lächeln gerät bei diesem Anblick in Schieflage. Einerseits freut sich der Archäologe vom Landesamt für Kultur und Denkmalpflege über das Interesse der Besucher. Andererseits sorgt er sich um die Zukunft des Bauwerks. Denn obwohl die meisten Großsteingräber in Vorpommern rund 5000 bis 6000 Jahre auf dem Buckel haben und somit die ältesten Architekturzeugnisse Norddeutschlands sind, ist der Bestand gefährdet. „Eigentlich ist dieses Grab hier überhaupt nicht sicher“, stellt Schirren fest. „Die Randsteine des Dolmens, die sogenannten Orthostaten, sind durch Erosion ja schon weitgehend freigelegt. Somit werden sie instabil und geben nach.“

Bodendenkmalpfleger Wolfram Pitzke hat ein Auge auf den Zustand der Großsteingräber um Lancken-Granitz Quelle: Anne Ziebarth

„Paradontose“ legt Steinhälse frei

Die Randsteine sind von den Erbauern der Grablegen physikalisch gut durchdacht. Sie sitzen etwas schräg, um die Last der tonnenschweren Decksteine (Joche) besser abzufangen. Für diese Stabilität braucht es allerdings Erdreich und genau das wird durch die Besucher immer weiter erodiert. Auch umliegende Baumwurzeln können den ein oder anderen Stein ins Wanken bringen. „Man sollte sich mit dem Gedanken anfreunden, einen Lehrpfad einzurichten und die anderen Gräber im Land durch Zuschütten sichern“, sagt Schirren. „Von dieser Idee werden die Touristiker bestimmt nicht begeistert sein, aber es fehlt das Geld für eine dringend notwendige professionelle Sicherung der Großsteingräber. Und wir haben auch eine Verantwortung den kommenden Generationen gegenüber, diese einzigartigen Denkmale zu erhalten.“ Er deutet auf ein zweites der Gräber in Lancken-Granitz, das nur wenige Meter entfernt liegt. „Hier ist der Deckstein schon runtergekommen“, beschreibt er.

Das berühmte Gemälde „Hünengrab im Schnee“ von Caspar David Friedrich (1774- 1840) zeigt eine idealtypische Vorstellung von Großsteingräbern. Zur Entstehungszeit der Gräber vor über 5000 Jahren waren diese von einem Erdhügel umgeben. Quelle: Archiv

Idylle mit knorrigen Eichen kontra unscheinbarer Hügel

Das von Schirren geforderte „Zuschütten“ würde den Grabanlagen in jedem Fall ihr ursprüngliches Erscheinungsbild zurückgeben. Denn das Bild, was heute die Vorstellung von Großsteingräbern prägt, sei erst viel später entstanden. „Die Gräber waren früher entweder in Hügel eingebettet“, erklärt er. „Oder von einem Hünenbett umgeben, was ebenfalls mit Erde gefüllt war.“ Also keine Steinsilhouette im Mondlicht mit knorrigen Eichenbäumen drumherum? „Nein, die Eichen wurden erst später gepflanzt“, so Schirren. „Das Bild „deutsche Eiche und alter Stein“ passte wohl auch ganz gut in den Patriotismus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.“

Megalithgräber landen im Straßenpflaster

Trotz des Interesses, was die Menschen den geheimnisvollen Zeugen der Frühgeschichte immer schon entgegenbrachten, ging es vielen Großsteingräbern an den Kragen. „Früher gab es deutlich mehr Gräber, es ist nur noch ein Bruchteil übrig“, sagt Wolfram Pitzke, der als ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger für die Anlagen in Lancken-Granitz und Dwasieden bei Sassnitz zuständig ist. Nach einer Karte des Naturwissenschaftlers und Universalgelehrten Friedrich von Hagenow (1797–1865) gab es allein auf Rügen im 19. Jahrhundert 232 Großsteingräber, von denen heute nur noch 54 erhalten sind. Für Vorpommern schätzt Schirren die Zahl der noch existierenden Großsteingräber auf nur noch rund 100. Die Gründe sind trivial: Meistens wurde das Material in vergangenen Jahrhunderten zum Hausbau verwendet. „Oder für den Bau der Chausseen, der in dieser Zeit in Vorpommern Hochkonjunktur hatte“, wirft Pitzke ein. „Auf Rügen fährt man über eine Menge Großsteingräber, beispielsweise auf der alten Bäderstraße.“

Wenig Funde: Knochen werden zersetzt

Die Menschen der Trichterbecher-Kultur (4000 bis 2800 v.Chr.) müssen über beeindruckende Baukenntnisse verfügt haben, viele der Geheimnisse haben sie allerdings buchstäblich mit ins Grab genommen. „Fangen wir mal damit an, was man weiß?“, schlägt Schirren vor. „Wir nehmen an, dass es sich um Grablegen für gesellschaftlich hervorgehobene Personen handelt, die immer wieder aufgesucht und genutzt wurden. Für weitere Bestattungen auch von Generationen und jüngeren Kulturen bis in das slawische Frühmittelalter“, erzählt Schirren. „Das kann man auch an den flachen Zugängen erkennen, die in manchen Fällen noch erhalten sind.“ Wie alt die Gräber genau sind, ist nur in den wenigsten Fällen zu ermitteln, Stein eignet sich nicht für eine Radiocarbondatierung, mit der man sonst das Alter von organischen Stoffen ziemlich präzise bestimmen kann. „Es wurden auch nur in wenigen Gräbern Knochenreste gefunden“, so Schirren. „Der Boden ist hier einfach zu sauer und zersetzt das Material.“

Ausgetüftelte Innengestaltung einer Grabkammer bei Lancken-Granitz. Die verbauten Rotsandsteinplatten machten das Grab dicht und bewahrten es vor Erosion und dem Eindringen von Nässe Quelle: Anne Ziebarth

Erfolgreiche Schädel-OPs vor 5200 Jahren

Gut erhaltene Knochenfunde sind allerdings aus Großsteingräbern in Groß Kruckow bei Demmin bekannt, einige sogar mit Spuren von erfolgreich durchgeführten Schädel-OPs, den sogenannten Trepanationen. Auch, dass die Menschen die hier siedelten, über ein Kalendersystem verfügt haben müssen, ist für Schirren klar. „Die Eingänge sind zum Teil so ausgerichtet, dass Licht der Sommersonnenwende in den Gang strahlt“, so der Archäologe. „Leider haben die Trichterbechermenschen aber keine Schrift hinterlassen, auch Zeichen oder Symbole sind ganz selten überliefert.“

Bodenpfleger Wolfram Pitzke und Archäologe Michael Schirren an einem Großdolmen im Park von Dwasieden auf Rügen. Quelle: Anne Ziebarth

Opferschälchen oder doch Steingewinnung?

Viele ungeklärten Fragen führen fast immer zur Herausbildung von Sagen und Gruselgeschichten, so natürlich auch um die Großsteingräber. Die bekanntesten ranken sich wohl um die angeblichen „Opfer- oder Blutschälchen“, die sich auf vielen Großsteingräbern und Einzelsteinen finden, so auch in Lancken-Granitz. „Ich vermute ja eher, dass man hier Stein entnommen hat, zum Abmagern von Keramik zum Beispiel“, sagt Wolfram Pitzke ganz pragmatisch. Auch Schirren ist sich sicher, dass diese ausgeriebenen Vertiefungen nicht zur Aufbewahrung von Opfergaben dienten. „Diese Ausriebstellen findet man ja auch an den senkrechten Wandsteinen, die Opfergaben würden herunterfallen. Das gewonnene Gesteinsmehl kann magisch-medizinischen Zwecken gedient haben“ Andere Löcher in den Steinen deuten auf ganz andere Bearbeitungsspuren hin, sie wurden von späteren Generationen als Bohrlöcher für die Sprengung der Steine zur Nutzung als Baumaterial angelegt.

Hünengräber-Typen in Vorpommern In Vorpommern gibt es rund 100 noch erhaltene Großsteingräber, errichtet durch die Menschen der sogenannten Trichterbecherkultur (3500-2800 vor Christus). Doch Großsteingrab ist nicht gleich Großsteingrab, hier eine kleine Übersicht. Hünenbett, auch Langbett genannt: Steinzeitliche Grabanlage die von einer trapezförmigen oder rechteckigen Steineinfassung umgeben ist. Eine Grabkammer kann, muss aber nicht vorhanden sein. Beispiel: „Alt Plestliner Holz“ (ohne Kammer) Urdolmen: Charakteristisch für Dolmen dieses Typs ist eine kleine rechteckige Grabkammer, auf der ein Deckstein in Längsrichtung liegt. Als Trägersteine dienten große Steinblöcke, die auf der Seite lagen. Die Kammer diente wohl vorwiegend Einzelbestattungen, späte Formen haben einen Zugang. Beispiel: „Pustow III“ bei Sassen-Trantow. Als erweitere Dolmen gelten Großsteingräber mit zwei Decksteinen auf den Trägersteinen. Großdolmen: Sind die häufigste Form von Großsteingräbern in Vorpommern. Hier liegen mehrere Decksteine (Joche) auf den Trägersteinen, in die Anlage führt häufig ein Gang an der Schmalseite, oder ein Vorraum. Beispiel: Kruckow / Siedenbrünzow, Lancken-Granitz, Forst Poggendorf Ganggrab: Der Eingang von Ganggräbern wurde auf der Längsseite angelegt. Experten gehen davon aus, dass im Verlauf der Zeit die Länge der Gänge und die Größe der Grabkammer zunahmen. Beispiel: Nipmerow auf Rügen. Eine Übersicht über die Großsteingräber in Ihrer Nähe gibt es bei Wikipedia unter dem Stichwort „ Großsteingräber“, eine Auswahl von Exkursionen hat die Archäologische Gesellschaft Mecklenburg-Vorpommern zusammengestellt. Man findet sie auf der Internetseite www.ag-mv.de/exkursionen

Nur rund 300 Jahre lang „In Mode“

Immerhin bei der Beantwortung der Frage, wie man diese gigantischen Steine durch die Landschaft bewegt hat, sind sich die Forscher mittlerweile weitgehend einig. „Man geht davon aus, dass sie auf Holzstämmen geschoben wurden“, sagt Schirren. „Bis ins 19. Jahrhundert war die Erklärung einfacher. Man hat einfach gesagt, Riesen müssten für den Bau verantwortlich sein.“ Auch für die wohl größte Frage, warum die Menschen mit enormen Aufwand diese Steinbauten errichtet haben, gibt es keine Antwort. „Wir gehen davon aus, dass die Gräber hier in der Region nur in einer relativ kurzen Zeit errichtet wurden, etwa von 3500 bis 3200 vor Christus“, sagt Schirren. Einige Theorien sehen die Gräber als Zeichen von gesellschaftlichen Krisen, errichtet in Stresssituationen, aber auch die Bedeutung als Landmarke oder für die steinzeitliche Kosmologie werden diskutiert.

Eingang zu einem Großsteingrab in Lancken-Granitz Quelle: Anne Ziebarth

Erdwerke könnten mit Großsteingräbern in Verbindung stehen

„Möglicherweise stehen die Anlagen aber auch im Kontext mit aufwendigen Grubenanlagen, den sogenannten Erdwerken oder„Enclosures“, so Schirren. „Obwohl solche Erdwerke oder Zentralplätze in Norddeutschland und Südskandinavien schon archäologisch untersucht wurden, kennen wir sie aus Vorpommern bisher noch nicht. Sie dürften aber irgendwo verborgen sein.“ Nach 6000 Jahren werfen die Steinriesen also immer noch viele Fragen auf, die von den Forschern enträtselt werden wollen. Bleibt zu hoffen, dass die Großsteingräber noch lange ein Teil der Kulturlandschaft sein werden.

Auch das ist ein Großsteingrab: Hier die Außensteine eines Hünenbettes. Quelle: Anne Ziebarth

