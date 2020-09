Vorpommerns Talente glänzen beim Preisträgerkonzert der Musikschulen

Peenemünde

Herzlicher Beifall, Freudentränen und nicht enden wollende Glückwünsche: Die besten Talente von drei Musikschulen der Region haben am Sonntagvormittag ihr bereits großartiges Können ein neuerliches Mal eindringlich dokumentiert. Im Kinosaal des Peenemünder Museums sorgte die aktuelle Ausgabe des Preisträgerkonzertes, zu welch beachtlichen Leistungen die Teilnehmer – durchweg schon mit Auszeichnungen geehrt – bereits in der Lage sind.

Und das, obwohl sie durch die strengen Pandemieregeln seit Februar keine Konzerte mehr geben konnten und sich auf individuelles Üben beschränken mussten. Um so erstaunlicher, mit welcher Vitalität, Exaktheit und Meisterschaft sie ausnahmslos ihre Konzertbeiträge absolvierten. Die Verbindung dieses Konzertes mit der norwegischen Kunst, die das diesjährige Usedomer Musikfestival prägt, wurde durch einen überraschenden Gastauftritt besonders verdeutlicht: Eva Solveig Knapkyte, eine Siebtklässlerin aus Oslo, die in Berlin studiert, brillierte am Cello, unter anderem mit einem norwegischen Volkslied.

Zuhörer alle mit Mund-Nasen-Schutz

Das Publikum im ausverkauften Saal, bei Einhaltung der Abstandsregeln und ausnahmslos mit Mund-Nasen-Schutz versehen, umjubelte sämtliche einheimische Künstler. Gleich zum Auftakt setzten Marlene Muschkowitz, Daria Nadler und Jakob Kropf als Klarinettentrio ein starkes Zeichen in Sachen Qualität. Das Kornett-Quartett aus Uecker-Randow stand dem aber ebenso wenig nach wie etwa Avelina Margarete Neye (Saxofon) und Cedric Richard Lettner (Posaune).

Als Sängerinnen waren Hanna-Lisa Karbe mit „ Berlin im Licht“ ( Kurt Weill) und Janne-Marie Karbe mit Frederick Loewes „Ich hätt getanzt heut Nacht“ zu erleben. Das auch durch die vielfältigen zum Einsatz kommenden Instrumente sehr abwechslungsreiche Konzert fand mit Jonas Alms ( Greifswald) am Klavier dann schließlich noch ein triumphales Finale.

Sonderkonzert in Schwerin

Da der jährliche Wettbewerb „Jugend musiziert“ im zurückliegenden Frühjahr coronabedingt nach dem Regionalausscheid komplett abgebrochen werden musste, steht für etliche der in Peenemünde glänzenden jungen Musiker ersatzweise nun ein zusätzlich anberaumter Vergleich ins Haus. Zum 10. Oktober hat der Landesmusikrat die Besten zu einem Sonderwettbewerb nach Schwerin eingeladen. „Das heißt für die Nominierten noch einmal ein unglaublich hartes Trainingspensum in kürzester Zeit“, erläuterte Wolgasts Musikschulleiterin Marika Guddat, die auch durch das Konzert führte und die Teilnehmer vorstellte.

Achterkerke Stiftung vergab Stipendien

Das von Musikfestivalintendant Thomas Hummel eröffnete Konzert setzte in mehrfacher Hinsicht neue Akzente. So gab es für die Teilnehmer nicht nur Ehrenurkunden und Sonnenblumen, sondern auch ausnahmslos eine (erste) kleine Gage. Heinz-Egon Achterkerke, Chef der gleichnamigen Stiftung für Kinder, vergab persönlich drei Jahresstipendien an Musikschüler der Region, um die Chancengleichheit für alle Talente zu befördern. Erstklässlerin Monique Münnichow, Lena Anna Marie Bade und Chris-Nor Schleer sowie deren Eltern freuten sich riesig. Zudem kündigte Achterkerke unter Beifall an, diese besondere Form der Unterstützung von Kindern bedürftiger Familien im nächsten Jahr sogar noch ausbauen zu wollen.

