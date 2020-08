Vorpommern

Ringsum Wasser und ansonsten viel Natur: Die kleinen Inseln in Vorpommern sind echte Geheimtipps. Doch nicht jede darf mal eben so betreten werden. Warum nicht, erfahren Sie hier.

Greifswalder Oie – Wellenritt zum Helgoland der Ostsee

Die Greifswalder Oie ist weitgehend unbewohnt. Nur der Ornithologe Georg Rüppel hat derzeit seinen ständigen Wohnsitz auf der Insel im Greifswalder Bodden. „Es gibt heute nicht mehr 41 Bewohner wie im Jahre 1865, als hier drei Pächter Ackerbau und Viehzucht betrieben, sondern nur noch zwei, von denen der eine lediglich seinen Nebenwohnsitz auf der Insel hat, wie der emeritierte Greifswalder Professor und Heimatforscher Erwin Rosenthal schreibt.

Anzeige

Verwilderte Reste von Obstgärten hinter dem Leuchtturm und dem ehemaligen Seemannsheim zeugen noch von den Aktivitäten der Pächter. In bestimmten Jahreszeiten hat das Eiland auch heute mehr Einwohner. „So bildet Im Frühjahr und Herbst die Biologische Station Walter Banzhaf das Domizil für die Ornithologen des Vereins Jordsand“, so Rosenthal. Auch die Besatzung des hier stationierten Seenotrettungskreuzers „ Berthold Beitz“ der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ( DGzRS) habe auf der Insel ihr Unterkunftsgebäude.

Weitere OZ+ Artikel

Die Südostseite der Greifswalder Oie ist durch ein aktives Kliff mit einer Steinblockküste gekennzeichnet. Quelle: Tom Schröter

Ansonsten beherbergt die Greifswalder Oie eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt. Die unter Naturschutz stehende Insel befindet sich am östlichen Boddenausgang etwa zwölf Kilometer südöstlich von Rügen. Während weite Teile des 1,5 Kilometer langen Eilands im Norden durch eine Uferschutzmauer gegen Landabtrag gesichert sind, ist die Südostseite durch ein aktives Kliff mit einer Steinblockküste gekennzeichnet.

Mit der Unterschutzstellung der Oie wurde die weitgehend unbeeinflusste Entwicklung einer küstenfernen Insellandschaft einschließlich ihrer Flora und Fauna gesichert.

Die Insel Oie genießt einen besonderen Schutzstatus und darf nicht von jedermann betreten werden. Quelle: Apollo GmbH

Die Apollo Fahrgastreederei bietet ab dem Haupthafen Peenemünde regelmäßig Ausflugsfahrten zum „ Helgoland der Ostsee“ an, wobei der Wellenritt etwa 90 Minuten dauert. Die Gäste können während des zweistündigen Landgangs Natur pur auf der Oie erleben. Sie können den kleinen Urwald durchwandern, das Info-Zentrum des Vereins Jordsand besuchen oder den Leuchtturm besteigen, von dem aus der Blick schon bei durchschnittlich guter Fernsicht bis zu den Inseln Rügen und Usedom reicht.

Mit „Julchen“ zum Urwald auf den Vilm

Vilm ist nicht irgendeine Insel, sondern ein Mythos. Kein Geringerer als Caspar David Friedrich hat ihn begründet. Mit seinem 1810 geschaffenen Gemälde „Landschaft mit Regenbogen“, auf dem sich das farbige Lichtband über die gleichnamige Insel im Rügischen Bodden spannt, löste der große Landschaftsmaler der Romantik einen wahren Hype aus.

Heerscharen von Künstlern folgten, um das einzigartige Refugium unberührter Natur auf Vilm zu erleben, es mit Pinsel und Farbe oder Kohlestift auf Papier festzuhalten. Auch die Mächtigen und jene, die sich mächtig wähnten, genossen den Urwald auf dem Eiland.

Die Insel Vilm im Greifswalder Bodden Quelle: Bundesamt für Naturschutz

Der Ortsgründer von Putbus, Fürst Wilhelm Malte, wuchs auf Vilm auf, König Friedrich Wilhelm IV. und Otto von Bismarck waren da, auch SED-Spitzbart Walter Ulbricht stolzierte durch den Vilmer Urwald. Demnächst vielleicht Sie? Auf eigene Faust darf zwar niemand die Insel erobern, damit das streng geschützte Refugium nicht überrannt wird, sondern die Natur sich weiter wild entfalten kann. Vilm erleben kann dennoch jedermann – bei Exkursionen, die täglich vom Hafen in Lauterbach starten.

„Leinen los!“, heißt es Punkt 10 Uhr im Hafen Lauterbach. Das kleine Motorschiff „Julchen“ legt an der Pier ab und nimmt Kurs auf die rund zweieinhalb Kilometer entfernt liegende Insel Vilm im Bodden vor Rügen. Auf zur „Insel der Mönche, Maler und Mächtigen“ lautet das Motto für jene, die – gegenwärtig mit Glück – ein Ticket für die Exkursion lösen konnten. Denn die Teilnehmerzahl für diese Führungen, die seit 1994 jedes Jahr von April bis Oktober täglich um 10 Uhr und bei Bedarf um 13.30 Uhr von der Fahrgastreederei Lenz angeboten werden, ist begrenzt. Maximal 30 Personen dürfen mit, in Corona-Zeiten sind es derzeit sogar zehn weniger. „Die Nachfrage ist dieses Jahr besonders groß. Eine Woche im Voraus muss schon gebucht werden“, sagt Reederei-gründer Burkhard Lenz.

Wanderung auf der Insel Vilm bei Rügen. Quelle: Ulf-Kersten Neelsen

„Leinen über!“ Die „Julchen“ hat Vilm erreicht. Andreas Kuhfuß übernimmt die Führung. Gut zwei Stunden dauert sie. Die Teilnehmer erblicken die kleine Häuser-Siedlung kurz oberhalb des Hafens, die viele sofort mit dem damaligen SED-Chef Erich Honecker verbinden. „Ja, der war auch hier, allerdings nur fünf Tage in 30 Jahren“, erfahren die Besucher. Wo seit 1960 und bis zur Wende Ulbricht, Honecker und Co. logierten und sich erholten – die Insel war damals für drei Jahrzehnte Sperrgebiet – hat seit 1990 die Außenstelle des Bundesnaturschutzamtes mit ihrer Naturschutzakademie ihren Sitz.

Mit MS „Julchen“ der Fahrgastreederei Lenz (Lauterbach) geht es von Lauterbach auf Rügen zur Insel Vilm. Quelle: privat

Doch drei Jahrzehnte SED-Diktatur waren nur ein sprichwörtlicher Wimpernschlag der Geschichte. Besiedlungsspuren sind auf der 94 Hektar großen Insel, die seit 1936 unter Naturschutz steht, schon aus der Steinzeit zu finden. Mönche folgten, im 19. und 20. Jahrhundert avancierte die Insel zur Künstlerkolonie. Mehr als 300 haben sich ins Gästebuch des einstigen Logierhauses auf Vilm eingetragen. Und wie sie bewundern die Exkursionsteilnehmer von heute vor allem eins – die Urnatur auf Vilm.

Der letzte große Holzeinschlag auf dem Eiland erfolgte zwischen 1527 und 1538. Seitdem ist die Natur sich selbst überlassen. Das große Staunen beginnt – vor mächtigen Buchen und Eichen, die ihre Stämme hunderte von Jahren in den Himmel geschoben und sich mit riesigen Kronen geschmückt haben. Der Mythos Vilm wirkt – vielleicht auch bei Ihnen länger als bis zum Zeitpunkt, wo es in Lauterbach nach der Rückkehr wieder heißt: „Leinen über!“

Dänholm – Eintauchen in die Geschichte!

„Links um! Rechts um! Augen geradeaus!“ So agiert das Gros bei einem Ausflug nach Rügen, wenn es Stralsund passiert hat. Die kleine und 95 Hektar große Insel Dänholm im Strelasund, die durch die Ziegelgrabenbrücke mit der Hansestadt und durch den Rügendamm mit Deutschlands größter Insel verbunden ist, wird in der Regel nicht sprichwörtlich links, sondern rechts – wo sie sich befindet – liegen gelassen.

Blick auf den Dänholm aus der Vogelperspektive. Quelle: Amt für Planung und Bau Stralsund

Strategisch ein großer Fehler, würden die alten Dänen jetzt sagen. Schon sie wussten die exponierte Lage der Stralsund vorgelagerten Insel für sich zu nutzen. „Links um! Rechts um! Augen geradeaus!“, hieß es für dänische Truppen schon im Mittelalter auf dem Dänholm. Von dort aus starteten sie mehrere Eroberungszüge. Die Kommandos hallten jahrhundertelang weiter. Das kleine Eiland, der Dänholm, war die Geburtsstätte der Preußischen Marine, der Reichs-, Kriegs- und Volksmarine folgten. In diese Geschichte kann auf dem Dänholm eingetaucht werden – im Marinemuseum, das im Juli 1992 in einer historischen Militäranlage, der Sternschanze, eröffnet wurde und zum Stralsund Museum gehört.

Auf dem gerade neu gestalteten Außenbereich des Museums, das bis Oktober dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet hat, werden imposante Exponate gezeigt, darunter ehemalige Torpedoschnellboote, Marinehubschrauber und sogar eine „Seekuh“ – immerhin 17 Tonnen schwer. Die hat sie sich aber nicht angefuttert, wie es für die gleichnamigen pflanzenfressenden Säugetiere typisch ist. Bei der Museums-“Seekuh“ handelt es sich um ein in den 1930er Jahren entwickeltes Gerät zum Räumen von Fernzündungsminen.

Blick auf ein Ausstellungsstück des Nautineums. Quelle: Nautineum

„Luke dicht und abtauchen!“ Ein zweites Museum, das zum Meeresmuseum gehörende Nautineum auf dem Kleinen Dänholm – der Hafen teilt die Insel in eine große und eine kleine – weckt Abenteuerlust. Über eine Brücke ist der Alte Tonnenhof des Wasser- und Schifffahrtsamtes zu erreichen, auf dem sich die museale Einrichtung befindet. Besucher dürfen sich ein bisschen wie Jaques Cousteau fühlen. Gespannte Fischernetze, Zeesboote und vieles mehr geben einen Einblick in Geschichte und Entwicklung der Fischerei in der Region. Gezeigt werden auch große Exponate der Meeresforschung wie ein Tauchboot oder das Unterwasserlabor „ Helgoland“, das begehbar ist. Das Cousteau-Gefühl wird gegenwärtig aber ausgebremst. Wegen Corona bleibt das Nautineum vorerst und bis auf weiteres geschlossen.

Wegen Baum-Mangels: Auf Heuwiese brüten Kormorane am Boden

Alarm auf der Vogelinsel Heuwiese: Kormorane schrecken auf. Mit hastigem Flügelschlag steigt ein riesiger Schwarm von dem nur wenige Zentimeter über dem Meeresspiegel liegenden Salzgrasland auf. Der Grund: Seeadler sind im Anflug. „Es geht den Raubvögeln in erster Linie gar nicht darum, einen der durchaus wehrhaften Vögel zu greifen“, weiß Jürgen Reich. Um flinker und wendiger auf der Flucht zu sein, würgen die schwarzen Tauchkünstler aber ihren Fang hervor, erläutert der ehrenamtliche Vogelwart. „Auf den bereits vorverdauten Fisch haben es die Raubvögel abgesehen.“

Die vor Ummanz gelegene Insel Heuwiese ist ein Paradies für Kormorane. Quelle: Uwe Driest

Jürgen Reich hat das Privileg, dieses Naturschauspiel erleben zu dürfen. Doch dafür setzt der 1956 in Vorpommern geborene Naturliebhaber sich auch ein. Das Betreten der Insel Heuwiese ist für die Öffentlichkeit tabu. Das nur 14 Hektar große Eiland wurde bereits 1939 offiziell als Brutstätte für Küstenvögel unter Schutz gestellt und gehört heute zum Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft.

Im Auftrag der Amtsverwaltung des Nationalparks betreut Vogelwart Jürgen Reich seit elf Jahren ehrenamtlich die Vogelschutzinsel. Um diesen Auftrag auszuführen, muss Reich jedes Mal von Insel zu Insel hüpfen. Erst Rügen, und von dort aus auf die kleine Schwesterinsel Ummanz, auf der er dann in Freesenort in einen Kanadier steigt. Mit diesem Paddelboot setzt er über auf die rund zwei Kilometer vor Ummanz liegende Heuwiese.

Jürgen Reich auf der Insel Heuwiese. Quelle: Uwe Driest

Dort sind Kormorane nicht nur Nahrungslieferanten für Seeadler. „Sie sorgen auch für ein Alleinstellungsmerkmal der Heuwiese“, sagt Jürgen Reich. Die schwarzen, gefiederten Fischräuber sind eigentlich Baumbrüter. „Weil weit und breit aber kein Baum wächst, brüten die Kormorane auf der Heuwiese am Boden“, so der Vogelwart. Bis zu 1000 Nester wurden in der Kolonie auf der geschützten Vogelinsel schon gezählt. Auch Silbermöwen und Höckerschwäne brüten auf Heuwiese. Der Name weist auf die frühere Nutzung des Eilands hin, als noch Vieh zur Beweidung durch eine Furt auf die Insel getrieben und auf der auch Heu gewonnen wurden.

Gründergeist auf Öhe – Insel seit 700 Jahren in Familienbesitz

6.30 Uhr besteigt Mathias Schilling das erste Mal das Boot. „Um den Sohn zur Schule zu bringen“ sagt er. Letzte Überfahrt – 22.30 Uhr. „Dann ist der Arbeitstag geschafft“, sagt der viel beschäftigte Mann, der sich nicht nur Hof-, sondern sogar Inselherr nennen darf. Ja, auch das gibt es – sogar in Vorpommern: eine Insel in Privatbesitz. Und als wäre das noch nicht genug, weiß Mathias Schilling noch eins draufzusetzen: „Seit 700 Jahren befindet sie sich in Privatbesitz.“

Mathias Schilling setzt nach Öhe über Quelle: Anette Pröber

75 Hektar groß ist Schillings Reich und Eigentum – die Insel Öhe. Vis-a-vis und nur einen Steinwurf entfernt von Schaprode auf der Insel Rügen gelegen, schippern alle Hiddensee-Touristen daran vorbei, wenn sie in Schaprode zur Überfahrt mit den Fährschiffen starten. „Das Schönste für mich ist, dass ich auf Öhe niemanden treffe. Es ist ein Rückzugsort zum Durchatmen, der Platz bietet, Ideen reifen zu lassen“, schwärmt Mathias Schilling von diesem Privileg; das er auch weiterhin genießen will: Das zum Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft gehörende Eiland ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Rinderzucht auf der Insel Öhe. Quelle: Uwe Driest

Dass sein Rückzugsort, auf dem der Inselherr mit seiner Frau Nicolle und seinen beiden Kindern lebt, ein Nährboden für kreative Ideen ist, hat das Paar mehr als einmal bewiesen. 2006 kehrten Schillings aus Schleswig-Holstein zurück, um den Familienbesitz zu übernehmen. Sie bauten eine Biolandwirtschaft auf, siedelten 2009 „Franzosen“ an. Schillings halten Rinder – eine Kreuzung aus den Rassen Limousin und Blonde d`Aquitaine. Gut 120 Tiere sind es, die sich nicht nur 18 Monate, wie in der konventionellen Landwirtschaft, sondern mindestens 30 Monate auf Öhe satt fressen und dabei obendrein das Gras des Salzweidelandes auf der Insel genießen dürfen. Das Ergebnis: Mathias Schilling kreierte die Fleischmarke „Insel Öhe“. „Hier produziert, verarbeiten, veredelt und vermarktet“, bringt er sein Credo auf den Punkt.

Die Insel Öhe ist nach Jahrhunderten noch immer in Familienbesitz. Quelle: Uwe Driest

Das hat er inzwischen auch auf den Fisch übertragen, den Hiddenseer Fischer fangen und die Marke „Hiddenseer Kutterfisch“ gegründet. Wem der Zahn tropft, der kann in „ Schillings Gasthaus“ in Schaprode oder im „Hafenkater“ in Vitte auf Hiddensee probieren. Sechs Betriebe hat „Gründergeist“ Schilling inzwischen aus der Taufe gehoben. 2019 wurde er dafür vom Ostdeutschen Sparkassenverband als „Unternehmer des Jahres“ in MV ausgezeichnet.

Und was kommt als Nächstes? „Es gibt neue Ideen, die aber noch nicht ganz spruchreif sind“, sagt Mathias Schilling. „Außerdem hat uns Corona ziemlich zugesetzt. Wir mussten alles schließen.“ Doch nach den Lockerungen sei ein Ansturm zu verzeichnen. „Gefühlt wollen gerade alle bei uns Urlaub machen.“ Nicht auf Öhe, aber auf Rügen und Hiddensee. „Und Regionales ist in aller Munde“, freut sich der Unternehmer und Inselherr.

Insel Struck: Idylle für Zugvögel im Greifswalder Bodden

Gemeinsam mit dem Peenemünder Haken und der Insel Ruden bildet die Insel Struck das älteste Naturschutzgebiet Mecklenburg-Vorpommerns, das besonders für seine ausgedehnten Flachwasserbereiche steht und damit zahlreichen Zugvögeln einen Rast-, Mauser- und Nahrungsplatz bietet. Eine Brücke verbindet das Festland mit dem Inselchen, das mit einer Ausdehnung von 1800 Metern in der Länge und 1600 Metern in der Breite eine Fläche von gut 2,5 Quadratkilometern aufweist.

Betreten verboten. Von Spandowerhagen aus kann man jedoch einen Blick auf die Insel Struck werfen. Besuche sind nur mit Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde möglich. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Das flache Gelände ist von kleinen Tümpeln und Wasserläufen durchzogen und besteht meist aus Salzgrünland und kleinen Buschgebieten. Einst war der Struck ein für Limikolen (Watvögel) bedeutsames Brutgebiet. Überweidung und Verlandung der Priele sorgten seit den 1990er Jahren jedoch für einen Rückgang der Brutpaare. Nun sollen ein notwendiges Weidemanagement und ein Öffnen der Priele möglichst wieder zum Urzustand verhelfen. Da es auf Struck keine gekennzeichneten Wege gibt, ist ein Begehen des Naturschutzgebietes nicht gestattet.

Lesen Sie auch: Klein und oft verlassen: Das sind die Ostsee-Inseln in Mecklenburg

Das Inselreich Vorpommern Das Inselreich Vorpommern ist groß. 34 Inseln sind allein im Katasteramt des Landkreises für Vorpommern-Rügen gelistet. Die größte mit exakt 937,49 Quadratkilometer Fläche ist Rügen. Die kleinste, Prosnitzer Werder, hat gerade mal rund 850 Quadratmeter. Der Landkreis Vorpommern Greifswald meldet 19 Inseln. Der Gigant ist Usedom mit 445 Quadratkilometern Fläche. Der Kleine Werder mutet mit seinen 2600 Quadratmeter dagegen wie Liliputaner an. Der Landkreis Vorpommern-Rügen weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass nur Inseln mit Namen berücksichtigt wurden. Die namenlosen seien außen vor gelassen worden. Das Inselreich Vorpommern dürfte also weitaus größer sein. Laut Katasteramt des Landkreises gibt es eine Vielzahl von Inseln, die nur wenige Zentimeter über die Wasseroberfläche ragen und auf denen ausschließlich Schilf wächst. Ob diese Inseln tatsächlich festen Boden aufweisen, könne nur direkt vor Ort überprüft werden und sei vermutlich sogar abhängig von der Jahreszeit.

Von Udo Burwitz, Wenke Büssow-Krämer, Tom Schröter, Uwe Driest, Thomas Pult