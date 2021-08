Freest

Die Vielfalt des Sagenerzählens in Mecklenburg-Vorpommern steht bereits auf der Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO. Für Deutschland gibt es aktuell 126 Einträge. Hille Tieden, ein Projekt der am Greifswalder St. Georgsfeld beheimateten FINC-Foundation gGmbH, will dieser Liste die vorpommerschen Fischerteppiche hinzufügen.

Hille Tieden heißt auf Plattdeutsch helle Zeiten. „Das ist Anspruch und Auftrag für uns und daher namensgebend für unsere Initiative“, sagt Textildesignerin Susan Krieger für die Initiative. Bis zum 30. November 2021 kann der Vorschlag für Mecklenburg-Vorpommern bei der UNESCO eingereicht werden.

Vorschläge kommen aus der Zivilgesellschaft

Auf die Liste können „lebendige kulturelle Traditionen und Ausdrucksformen“, die in Deutschland praktiziert und weitergegeben werden“ gelangen. Ferner werden mit dem Eintrag in die Liste „kreative und inklusive Kulturformen und deren reicher Schatz an Erfahrungswissen“ gewürdigt. Die Liste soll stetig durch Vorschläge aus der Zivilgesellschaft wachsen. Unter den bisherigen Einträgen zum Handwerk findet man „Die Bewahrung und Nutzung der Zeesboote in der Mecklenburg-Vorpommerschen Boddenlandschaft“ und „Die traditionelle kunsthandwerkliche Herstellung der Darßer Türen“

Hille Tieden wurde 2019 von Sebastian Schmidt und Gertrud Fahr, der Leiterin des Fachbereichs Grafikdesign an der Medien- und Informatikschule Greifswald gegründet. Der Landschaftsökologe und Gründer von FINC Sebastian Schmidt ist der Kopf der Initiative. Zur Gruppe gehören Personen „mit einem Faible für Kultur und Natur, für Wasser und Wolle, für Gestaltung und Gemeinsinn“, sagt Susan Krieger. „Wir engagieren uns für lokale und nachhaltige Wertschöpfungsketten.“

Geschichte begann vor nicht einmal 100 Jahren

Für eine Aufnahme der vorpommerschen Fischerteppiche, oft Freester Fischerteppiche genannten Kunstwerke, gibt es gute Gründe. Ihre außergewöhnliche Geschichte beginnt vor nicht einmal 100 Jahren. In der Weimarer Republik litten die Fischer an der Ostseeküste große Not. Immer mehr Fahrzeuge fuhren aufs Meer, dazu kamen steigende Einfuhren. Der Absatz der gefangenen Fische war unzureichend, die Preise im Keller. Auch gab es ab Mitte der 1920er Jahre weit weniger Heringe an der südlichen Ostseeküste.

Die Geschichte Die Weichen für die Produktionvorpommerscher Fischerteppiche wurden durch Geld des Landes Preußen, der Provinz Pommern und des Kreises Greifswald 1928 gestellt. Die Förderung lief drei Jahre. Nach 1933wurde durch die NS-Regierung die erst fünf Jahre alte Teppichknüpferei als Ausdruck jahrtausendealten germanischen Schöpfertums in eine uralte nordische Volkskunst verwandelt. Sie wurden begehrte Repräsentationsobjekte und verkauften sich bis zur Einstellung der Produktion 1943 wegen fehlender Wolle blendend. In der DDR blühtedie Produktion des angeblich jahrhundertealten „Mecklenburger Kunsthandwerks“. Der Name Freester Fischerteppiche bürgerte sich ein, sie waren sehr begehrt, wurden Sammelobjekte. 1992 musste der Hauptproduzent, die künstlerische Produktionsgenossenschaft „Volkskunst an der Ostsee“ aufgeben, denn Teppiche gab es nun zum Teil für wenig Geld mehr als genug.

Um die Not zu lindern, wurden 1928 erstmals nicht nur Kredite, sondern Geld für die Fischer durch das Land Preußen, die jeweilige Provinz (zum Beispiel Pommern) und die Kreise zur Verfügung gestellt. Mit einer Ausnahme wurden in Preußen die Hilfen an die Fischer ausgezahlt. Nur der Kreis Greifswald wählte einen anderen Weg, und zwar die Schaffung einer Nebenerwerbsmöglichkeit für die hier tätigen 312 Berufsfischer.

Wiener Tapisserist Stundl kam nach Greifswald

Der Greifswalder Landrat Werner Kogge (SPD) entschied sich auf Anraten des Greifswalder Textilkaufmanns Grygiel für das Knüpfen von Teppichen in Heimarbeit. Er warb dafür den Wiener Tapisseristen Rudolf Stundl an. Laut Fischerteppich-Experten Kurt Feltkamp trieb diesen die Idee, Arbeit und Kultur zu vereinen und gemeinsam mit den Knüpfern eine neuartige und heimatbezogene Kunst zu schaffen. Das gelang. Die Fischer bekamen die nötigen Geräte und Material, die nötige Ausbildung. Stundl entwarf passende Knüpfstühle. Die meisten Knüpfer waren Männer.

Der Freester Schulleiter Erich Mundstock lehrte die Kinder, schöne Motive für die Teppiche zu finden Quelle: Sammlung Kurt Feltkamp

Das Experiment gelang, der Verkauf florierte und auch die Durststrecke nach dem Ende der Geldzahlungen 1931 überstanden die Teppichknüpfer. In der DDR und der NS-Zeit wurde ihre Arbeit aus unterschiedlichen Motiven (siehe Kasten) sehr geschätzt. Im Arbeiter- und Bauernstaat produzierte ab 1953 die erste künstlerische Produktionsgenossenschaft des Handwerks „Volkskunst an der Ostsee“ mit Sitz in Greifswald Teppiche. Ihr Ende kam 1992. Alles in allem entstanden bis dahin über 8000 Fischerteppiche.

Diese werden gern als „Perser von der Ostsee“ bezeichnet. Das hört sich gut an. Aber es gibt laut Kurt Feltkamp wesentliche Unterschiede. Für orientalische Teppiche werden dünnere Fäden benutzt und sie sind etwa doppelt so dicht geknüpft wie die aus Wollfäden entstandenen Fischerteppiche. Ferner zeigen sie maritime Motive, man könnte sagen Ostseemotive. Auch das macht sie zu etwas ganz Besonderem. Dazu gehören Dreifische, Vierfische, Stranddisteln, Koggen, Greifen, Möwen, Wellen und so weiter. Die Farben entsprechen der Lebenswelt der Fischer wie Blautöne der Ostsee und des Himmels, Ocker von Sand und herbstlichem Schilf usw.

Alleinstellungsmerkmal im deutschen Ostseeraum

„Mit den regionaltypischen Motiven besitzen die Teppiche noch immer das Alleinstellungsmerkmal für den gesamten deutschen Ostseeraum“, heißt es dazu von Hille Tieden.

Der emeritierte Greifswalder Pathologieprofessor Gerd Lorenz besitzt mehrere Fischerteppiche Quelle: Peter Binder

Es gibt aber ein großes Problem. Die Zahl derjenigen, die noch Teppiche knüpfen, ist sehr überschaubar. „Hille Tieden sucht nach zeitgenössischen Antworten auf die Frage, wie es mit dem Handwerk heute weitergehen kann“, so dazu Susan Krieger. „Es hat das Potenzial, auch in Zukunft ein positives, mit der Region verbundenes und damit verbindendes Element zu sein.“

Ziel: kleine Teppichproduktion aufbauen

Das Team von Hille Tieden sucht ehemalige und noch aktive Knüpfer und Knüpferinnen. Es geht um Geschichten um die Teppiche und um diese handwerklichen Kunstwerke. „Helfen sie mit, ihr Wissen um die einmalige vorpommersche Handwerkskunst am Leben zu erhalten“, appelliert Krieger. Ideen für eine Wirtschaftlichkeit der Produktion sollen gefunden werden. Auch ans Weben werde gedacht, erzählt Krieger. Mittelfristig will Hille Tieden eine kleine Teppichproduktion aufbauen.

Zusendungen an: Hille Tieden Am St. Georgsfeld 12,17489 Greifswald, Tel: 0151/ 61457801, E-Mail: susan.krieger@finc-foundation.org

Von Eckhard Oberdörfer