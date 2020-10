Anklam

„Hand aufs Herz!“ Das ist der aktuelle Slogan der Vorpommerschen Landesbühne, an der sich ein engagiertes Ensemble müht, dem Publikum allen coronabedingten Einschränkungen zum Trotz im Herbst 2020 wieder anspruchsvolles Theater zu bieten. Auf „Zwei Männer, ganz nackt!“, die erfolgreiche Premiere in der Vorwoche, folgt schon an diesem Samstag, den 24. Oktober, die nächste Uraufführung in der Lilienthalstadt.

Vor allem unterhaltend soll sie sein, sagt Birgit Lenz zu ihrer Inszenierung der Komödie von Sabine Misiorny und Tom Müller unter dem vielversprechenden Titel „Theater, Theater!“ Mit Anna Jamborsky, Erwin Bröderbauer, Heiko Gülland und Reiko Roelz stand und steht der Regisseurin für die siebenwöchige Arbeit an der von Andreas Mücke ausgestatteten Bühnenarbeit ein zwar kleines, aber gestandenes Ensemble von Mimen zur Verfügung. Und dies geht mit unübersehbarem Spaß an die Arbeit.

Was bei Proben so geschehen kann

Erzählt wird die Geschichte eines Theaterkrimis, bei dessen öffentlicher Generalprobe überraschend ein Hauptdarsteller ausfällt und durch einen Zuschauer ersetzt werden muss. Der lässt sich auf das ungewöhnliche Spiel ein und sorgt – im Verbund mit den professionellen Schauspielern – für allerhand Durcheinander, Missverständnisse und Chaos. Die Nähe zu allseits bekannten und beliebten Bühnenklamaukstücken a la „Pension Schöller“ ist unstrittig und verspricht daher tatsächlich einen unterhaltsamen Abend.

„Wir zeigen dem Publikum unter anderem vieles, was beim Proben so geschehen und auch jenes, was schief gehen kann“, lässt sich Lenz schon mal in die Karten schauen. Als Bühnenbild wurde jenes von der „Mausefalle“ ganz pragmatisch recycelt und adaptiert. Coronabedingt wurde der Saal im Anklamer Theater auf mit Abstand gestellte rund 50 Zuschauersitze reduziert.

Noch immer Kurzarbeit an Vorpommerscher Landesbühne

Heiko Gülland, Anna Jamborsky und Reiko Roelz lassen es turbulent zugehen in der Krimikomödie "Theater, Theater!" Quelle: E-Mail-OA-Newsdesk

Bei der Inszenierung schließlich achten die Akteure peinlichst auf das Vermeiden engerer Kontakte, sodass manches nur angedeutet werden kann, was ansonsten wohl unter anderem in verliebten Umarmungen seinen Ausdruck gefunden hätte. „Wir mussten zum Teil andere Möglichkeiten finden, etwas zu spielen. Und wir haben sie gefunden“, sagt Anna Jamborsky.

Die Angestellten der Vorpommerschen Landesbühne sind allesamt seit langem in Kurzarbeit. Deshalb ist um so höher wertzuschätzen, dass nach den ersten beiden Premieren in der 72. Spielzeit bisher bereits weitere sieben geplant sind. Für Kinder werden unter anderem „Der kleine Muck“ und „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ gespielt. Darüber hinaus stehen schon „Der Gott des Gemetzels“ von Yasmina Reza und „ Cyrano de Bergerac“, Komödie nach Edmund Rostand, im neuen Kalenderjahr auf dem Programm.

Welche Rolle spielt das Hündchen?

Doch zunächst laden Lenz & Co. erstmals am Samstagabend in eine provinzielle Krimi-Theaterwerkstatt ein, die sich tatsächlich als kunterbuntes Komödienstadel entpuppt. Dort gibt es Cognac, Tee und Kekse, einen Doppelmord, Eifersuchtsszenen und Entgleisungen nonstop. Dazu spielt auch noch ein Hündchen (allerdings wohlbehütet in einer Tasche) eine Rolle. Wie das alles zusammenpasst oder auch nicht, kann der Zuschauer – nicht ganz – hautnah selbst erleben.

Premiere: 24. Otober, 19.30 Uhr, Theater Anklam; Restkarten an der Abendkasse

Weitere Aufführungen: 31. Oktober, Blechbüchse Zinnowitz; 20. November, Barther Boddenbühne

Von Steffen Adler