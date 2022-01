Zinnowitz

Man möchte ihn einen Weltbürger nennen, wenn das nur nicht so schrecklich bieder und nüchtern klingen würde. Stephan „Brucki“ Bruckmeier (60) selbst sieht sich lieber als einen „Vogel“, der viel in den Lüften unterwegs ist und den Luxus genießt, schon Manches von der wunderbaren Welt gesehen und dabei erfreulich viele interessante Leute kennengelernt zu haben.

„Das erweitert den Horizont, bereichert mich ungemein“, findet er in der Rückschau und erzählt von seiner Wahlheimat im kenianischen Nairobi genau so euphorisch wie von der Galerie seiner Mutter am Rande von Wien, den Inszenierungen von Stuttgarter Geschichten im Fernsehturm der schwäbischen Metropolen oder seiner ersten Produktion an der Vorpommerschen Landesbühne. Die lief, postuliert als ein „Todes-Experiment“ im Herbst erfolgreich ein halbes Dutzend Mal, wurde begeistert aufgenommen – bis Corona den Theateraufführungen auch zwischen Anklam, Barth und Zinnowitz neuerlich ein unerbittliches Stoppzeichen setzte.

Für den Mann mit Wiener Schmäh eine schwierige Situation, wie es sie im Leben freier Theaterschaffender indes immer mal, freilich mehr oder weniger stark ausgeprägt, gibt. Doch die aktuelle Pandemie sei schon etwas ganz Außergewöhnliches, das in seinem Freundes- und Bekanntenkreis hier wie da heftig zugeschlagen habe. „Wichtig ist dabei aber stets, sich nach Enttäuschungen und Rückschlägen, Absagen und Niederlagen wieder zu berappeln, aufzustehen und nach neuen Optionen zu suchen“, blättert er ein wichtiges Kapitel seiner Lebensphilosophie auf.

Lust am Theater ist wie ein Motor – der läuft und läuft

Und ein weiteres überschreibt er mit der Überzeugung: „Die Lust am Theater ist auch jenseits der 60 wie ein Motor, der läuft und läuft und mich dabei frisch hält.“ Dafür hat er durch Kontakte zu Oliver Trautwein, dem Chef der Zinnowitzer Schauspielausbildung, mit dem er schon vor Jahrzehnten zusammengearbeitet hat und seither befreundet ist, im Nordosten nun „außergewöhnlich günstige Bedingungen“ auf der Insel Usedom gefunden.

Die Theaterakademie hier erinnere ihn an die staatliche Schauspielschule von Zürich, die ein ähnlich breit angelegtes Spektrum dessen, was die Eleven lernen dürfen, anbietet. Eine vielfältige Grundausbildung mit Musik und Tanz, Schauspiel und Gesang, ja sogar Märchen offerieren dem Künstlernachwuchs beste Chancen, sich weitgehend universell profilieren zu können. „Wer das geschickt und engagiert nutzt, dem stehen heute Stellen an vielen Stadttheatern offen, einfach weil er mehr kann, differenziert einsetzbar ist.“ Je flexibler desto besser, ist Bruckmeier sicher. Deshalb sei es auch vorteilhaft, wenn die Zinnowitzer Eleven von den unterschiedlichen Erfahrungen erfolgreicher Gastdozenten profitieren können. Vom Philosophen über den Puppenspieler bis zum Dramaturgen. Dass jeder Schüler dennoch seine ganz spezielle Stärke und Begabung ausbilden sollte, verstehe sich von selbst.

Trashige Krimi-Komödie für die Erstsemester

Momentan ist vier Wochen lang die erste szenische Arbeit des 1. Studienjahres im Gange. Ein intensives wie möglichst mutiges Spiel mit subjektiven Überlegungen darüber, wie man eine bestimmte Figur erarbeitet und darstellt. Bruckmeier hat dafür eine trashige Krimi-Komödie ausgewählt, die den Eleven alle Varianten einräumt, schauspielerisch mit ganz unterschiedlichen Techniken, wechselnder Intensität und sogar mit Slapstick zu agieren. „Es ist eine große Chance, dass die künftigen Mimen, weitab von sich selbst, Figuren, Personen, Rollen anlegen können“, findet der Regisseur. Später sei ein solch offenes Experiment nicht mehr da, „dann ist der Erfolgsdruck gegenwärtig, muss alles passen.“ Doch vorerst begegnet er seinen Eleven mit „Traut euch! Macht es jetzt mal cool, aber auch präzise; schreitet die Grenzen aus!“.

Der Wiener selbst profitiert von langjähriger Theaterarbeit als Bühnenbildner, Ausstatter, Schauspieler und Regisseur. Er spielt seit 13 Jahren mit einer Schauspieltruppe aus Kenia, macht mit ihr auf regelmäßigen Tourneen politische Revuen in Deutschland. Fairer Handel und Nachhaltigkeit gehören zu den Themen; mittel- und langfristig liegt ihm aber auch daran, dass sich mit den Inszenierungen das immer noch sehr einseitige und oft falsche Afrika-Bild in Europa ändert, realistischer wird.

Ein Leben im kenianischen Armenviertel

Weil er schon als Junge in die große weite Welt wollte, das moderne New York später aber gar nicht mehr seinen ursprünglichen Träumen entsprach, ging es über Mozambique und Südafrika schließlich nach Kenia, einer „Metropole mit unglaublich freundlichen, aufgeschlossenen Menschen.“ Hier lebt er zeitweise – dreimal im Jahr für rund zwei Monate – mit seiner Frau, einer Kenianerin, hat gute Freunde und zahlreiche Bekannte. Bruckmanns Zuhause ist ein „richtiges Wohnhaus“, allerdings in einem Armenviertel, was seinen Blick auf das Leben breiter Bevölkerungsschichten schärft.

Deutschlandweit hat der Wiener reichlich Bühnenspuren hinterlassen; in Hamburg und Berlin, besonders lange und eindrücklich aber in Stuttgart. Zwischen der Schwabenmetropole und Würzburg gibt es, wenn gerade mal keine Corona-Not herrscht, jährlich Burgfestspiele als Sommertheater, wo einst Götz von Berlichingen lebte. Auf der Burg Jagsthausen, so hofft Bruckmeier nun, wird ab Juni 2022 seine verschobene Regiearbeit präsentiert: „Ladies Night“. Ein Stück um arbeitslose Männer, die strippen, um überleben zu können. Das kann man gewiss sehr boulevardesk aufziehen, doch darf man in dieser Konstellation getrost davon ausgehen, dass es vor allem politisch daher kommt, bissig sein wird. Alles sei fix und fertig und liege in der Warteschleife. Was es braucht, ist nun ein virenarmer, besser noch -freier Sommer.

Und nicht nur in dieser Hinsicht ist Bruckmeier Optimist. Deshalb geht er auch mit offenen Augen durch Zinnowitz und hat längst Plätze entdeckt, wo sich Theater an der Küste wunderbar verorten ließe. Auch wenn das noch ein Stück Zukunftsmusik ist.

Von Steffen Adler