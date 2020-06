Vorpommersche Unternehmer und Wirtschaftsministerkonferenz des Bundes unter einem Dach

Heringsdorf

Wirtschaftsministerkonferenz des Bundes in einem kleinen Büro auf Usedom? Per Videoschaltung geht alles. Das demonstrierte am Donnerstagnachmittag Emin Doganay in Heringsdorf. Er stellte während eines Treffens von regionaler Wirtschaft und Politik in seiner Niederlassung sein Büro kurzerhand Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph ( CDU) zur Verfügung. So konnte dieser in Vertretung von Harry Glawe einerseits würdig MV in der Länderrunde vertreten und andererseits später Gespräche mit heimischen Unternehmern führen.

„Das hat vor Dir noch keiner geschafft“, meinte Unternehmerverbandspräsident Gerold Jürgens zu Doganay, wohl wissend, dass diese Zusammenkunft auch noch in anderer Hinsicht besonders war. Denn neben den Unternehmern und Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) war auch der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor ( CDU), zu dessen Wahlkreis die Insel Usedom gehört, erschienen. Für Amthor war es nach den bekannt gewordenen Vorwürfen und Untersuchungen zu seiner Nebentätigkeit und seinem Rückzug für den Parteivorsitz in der CDU Mecklenburg-Vorpommerns der erste öffentliche Auftritt.

Begrüßung mit Abstand: Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken, Unternehmerverbandspräsident Gerold Jürgens, Bundestagsabgeordneter Philipp Amthor und Jens Feißel, Geschäftsführer des Unternehmerverbandes. Quelle: Cornelia Meerkatz

Der 27-Jährige ging bei der Begrüßung kurz auf die gemachten Fehler ein, bedankte sich für den mentalen Rückhalt durch viele Unternehmer – und überließ das Feld Unternehmerverbandspräsident Gerold Jürgens und Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph. Denn zusammengekommen waren die etwa 40 Gäste, die am Eingang alle ein praktisches Schlauchtuch mit dem Logo des Unternehmerverbandes geschenkt bekamen, um über Anforderungen und Lösungen zur Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Situation in der Region Vorpommern diskutieren.

Forderung aus Schwerin aufgegriffen

Aufgegriffen wurde die von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gemachte Forderung, dass die Bürger unseres Landes doch im regionalen Handel und nicht im Internet einkaufen sollen. „Wir unterstützen diese Forderung, aber es müssen auch die Voraussetzungen dafür da sein. Denn wann bestellen Menschen im Internet? Doch vor allem am Wochenende. Wir wollen daher, dass der Einzelhandel in MV ohne große Anträge die Möglichkeit erhält, bis Ende 2021 am Sonntag zu öffnen“, so Jürgens. „Damit könnten zahlreiche, vor allem kleine Läden die Verluste des Corona-Lockdowns abfedern.“

Corona-Hilfe vor Ort ausgeben

Katja Enderlein, Geschäftsführerin der Parkklinik Greifswald und m&ls-Chef Heiko Possin. Quelle: Cornelia Meerkatz

Nun sei die Politik gefragt, sind sich die drei Unternehmerverbände in MV einig. Aus diesem Grund war auch Sven Müller, Geschäftsführer der Vereinigung der Unternehmerverbände MV, mit vor Ort. Unternehmen dürften nicht in ihrer unternehmerischen Freiheit und den entsprechenden Entscheidungen beschnitten werden. Die Öffnung soll auf freiwilliger Basis basieren. Motto: Wer will, kann, muss aber nicht öffnen. „Die Corona-Hilfe von Bund und Land sollte schon auch vor Ort ausgegeben werden“, argumentiert auch Jens Feißel, Geschäftsführer des Unternehmerverbandes Vorpommern.

Rudolph erläuterte bei frisch gepresstem Orangensaft und leckeren Salaten, wie Schwerin Firmen und Arbeitnehmer mit weiteren Maßnahmen unterstützt. Dazu gehören je Monat Kurzarbeit 100 Euro unversteuert, „damit auch etwas da ist zum Ausgeben.“

Peter Hick, Intendant der Störtebeker-Festspiele (l.), hatte Peter Hinz, den Leiter der Unfallchirurgie Greifswald, mitgebracht. Quelle: Cornelia Meerkatz

Zu den anschließend angeregt diskutierenden Gästen gehörte m&ls-Chef Heiko Possin aus Greifswald, Störtebeker-Intendant Peter Hick von Rügen, Medigreif-Chef Dietmar Enderlein, Fischgroßhändler Hartmut Domke aus Heringsdorf und der im Fernseh- und digitalen Bereich agierende Reinhard Plückhahn aus Wolgast. Sie alle wünschten sich weitere Treffen in solch überschaubarer Runde. „Das ist eine prima Idee, um auf direktem Weg Fragen mit der Politik zu klären“, meinte auch Gastgeber Emin Doganay.

Von Cornelia Meerkatz