Vorpommern

Der Corona-Lockdown verlangt Kreativität, wenn es darum geht, die Freizeit zu gestalten. Das Wandern ist eine hervorragende Möglichkeit, um die Freizeit zu gestalten. OZ-Reporter haben einige mögliche Ziele für die Spaziergänge zusammengetragen. Mitunter ist aber auch schon der Weg das Ziel.

Kosenowsee Gützkow : Mit sich und der Natur ein

Der Funpark auf dem Gewässer und mit ihm das Lachen badender Kinder ist verschwunden, ebenso das Laub an den meisten Bäumen. Trotzdem besitzt der Kosenowsee am östlichen Ortsrand von Gützkow auch im Herbst eine magische Anziehungskraft: Seit der 1,7 Kilometer lange Rundweg instand gesetzt wurde, nutzen ihn noch mehr Spaziergänger, Jogger oder auch Radfahrer. Bänke laden zum Verweilen oder sogar zur sportlichen Betätigung ein. Denn seit kurzem können Erholungssuchende hier mit Blick auf den See auch ihre Beinmuskeln trainieren. Weitere Outdoor-Fitnessgeräte nahe des Eingangs der Badeanstalt animieren zumindest zum Ausprobieren. Hier, abseits lauter Straßen, kann jeder die Seele baumeln lassen und im Lauf der Jahreszeiten das Werden und Vergehen der Natur beobachten. Mächtige Eichen, Ahornbäume, Erlen und Eschen, aber auch eine Vielzahl heimischer Straucharten wachsen rings um den 16 Hektar großen See. Und wer auf den Geschmack gekommen ist: Quasi um die Ecke geht es auf dem Fährdamm hinunter zur Peene. Ein Paradies für Naturliebhaber.

Anzeige

Die Trebel am Wasserwanderrastplatz in Nehringen. Quelle: Anke Hanusik

Von Nehringen aus mal fix nach Mecklenburg

Wer einen Abstecher nach Nehringen macht, kann dort bei einem ausgiebigen Herbstspaziergang jede Menge Geschichte erleben. Eine altehrwürdige Gutsanlage aus dem 16. Jahrhundert, die St. Andreaskirche, noch mehr Historie zwischen den Baudenkmalen entlang der historischen Kopfsteinpflasterstraße und natürlich die ebenfalls historische Klappbrücke über die Trebel. Sie verbindet die Landesteile Mecklenburg und Vorpommern. Sieben Meter überspannt die Brücke den Fluss Trebel. Wer nur eine kleine Runde durch das Dorf drehen will, kann von dort ein Stück auf der Kopfsteinpflasterstraße zurückgehen, noch einmal einen Abstecher zum Wasser am Wasserwanderrastplatz des Jugendgästehauses „Graureiher“ machen, um dann südlich des Dorfes und schließlich der Gutsanlage einen völlig anderen Blick auf die Trebelwiesen und die dort lebenden Wasservögel zu erleben. Wer allerdings weiter wandern möchte, sollte oberhalb der Trebelbrücke von der Dorfstraße aus in den Wald abbiegen. Zunächst in Trebelnähe führt der Weg nach Dorow oder auch bis Bassendorf, von wo es auf einem Rundweg entlang der ländlichen Wege wieder bis nach Nehringen zurückgeht.

Der Wreecher See mit Blick nach Neukamp. Quelle: Mathias Otto

Eine Auszeit am Wreecher See im Sünden der Insel Rügen

Wer eine kleine Auszeit vom Alltag benötigt, ist am Wreecher See richtig aufgehoben. Ein Traum für Spaziergänger, die auf ihrer Route die Natur genießen und gleichzeitig Vögel beobachten möchten. In einem gemütlichen Tempo benötigt man für die knapp fünf Kilometer lange Strecke rund eine Stunde. Parkmöglichkeiten gibt es hinter dem Ortsausgang Wreechen in Richtung Neukamp am benachbarten Badestrand am Greifswalder Bodden. Das Gewässer steht mit seiner 45 Hektar großen Wasserfläche unter Naturschutz. Für viele Wasservogelarten ist er ein wichtiges Rastgebiet. Schwäne, Gänse, verschiedene Enten-, Säger- und Taucherarten kann man hier beobachten. Mit etwas Glück ist auch der Seeadler bei der Jagd zu sehen. Der Wreecher See und die ihn umgebenden Verlandungszonen wurden 1990 im Rahmen der Gründung des Biosphärenreservates Südost-Rügen als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Es ist ein Nebengewässer des östlich gelegenen Rügischen Boddens, in den der See übergeht.

Der Stein, der an die Ermordung von Grete Adrian vor über 200 Jahren erinnert. Quelle: Robert Niemeyer

Ribnitz : Auf den Spuren einer Gruselgeschichte

Dem Wald wird ja eine heilsame Wirkung zugesagt, in Japan spricht man gar vom sogenannten „Waldbaden“. Die frische Luft, die Natur und vor allem die Ruhe fördern das Wohlbefinden. In dem Waldstück zwischen Rostocker-Wulfshagen und Wilmshagen bei Ribnitz-Damgarten können Naturfreunde vor allem Letzteres finden. Fernab von den teilweise überlaufenen Naturräumen im Tourismusgebiet der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst eignet sich dieses Waldstück perfekt dazu, um einmal die Hektik des Alltags zu vergessen. Das weit verzweigte Wegenetz ermöglicht kurze Spaziergänge von einer halben Stunde bis zu mehrstündigen Touren. Für eine Pause stehen an den Wegkreuzungen Bänke bereit. Laub- und Nadelwald wechseln mit größeren Lichtungen. Und wer mag, kann sich auch auf die Spur einer Gruselgeschichte begeben. An der Greten-Schneise steht ein Stein, der an die Ermordung Grethe Adrians – die Schreibweise des Vornamens variiert von Quelle zu Quelle – vor mehr als 200 Jahren. Die junge Frau wurde an dieser Stelle tot aufgefunden. Seitdem soll es an der Stelle des Waldes spuken.

Spaziergang mit einem Kinderwagen im Wald zwischen Trassenheide und Zinnowitz. Quelle: Hannes Ewert

Usedom : Auf Rädern durch den Wald

Auf der einen Seite der Wald, auf anderen Seite das Meer. Wer zwischen Zinnowitz und Trassenheide spazieren geht, kann beides erleben. Der Untergrund ist eine Mischung aus weichem Waldboden, gepaart mit Nadeln von den Bäumen sowie ein paar Blättern. Herbstidylle pur! Dazu der Duft von Wald oder Meer – je nachdem, von wo der Wind weht. Vor allem für Menschen mit einem rollbaren Untersatz ( Fahrrad, Kinderwagen, Rollstuhl) ist dieser Weg besonders reizvoll. Trotz seines teils naturbelassenen Untergrundes fährt es sich sehr schön. In den Sommermonaten gehört die Strecke zu den Highways der Insel, im Winter jedoch nicht. Gerade jetzt – in Zeiten des Corona-Shutdowns – erleben aufmerksame Spaziergänger die Tierwelt wieder. Sei es das Eichhörnchen, der Hase oder doch der Specht: Viele Tiere kommen dem Weg wieder sehr nahe. Einziger Minuspunkt: Die Trassenheider haben ihren Wegabschnitt wie mit einem Schneeschieber geräumt. Heißt also, dass der weiche Untergrund vollkommen verschwunden ist und nun jeder kleine Stein zum Vorschein gekommen ist. Für Kinderwagenfahrer ist das eine Qual, denn jeder noch so kleine Stein ist zu spüren. Mit den Nadeln, dem Laub und dem wenigen Sand fiel das vorher kaum ins Gewicht.

Diesen schönen Blick über den Strelasund kann genießen, wer morgens an der Stralsunder Sundpromenade unterwegs ist. Quelle: Jörg Banditt

Spaziergang mit Himmelsspektakel über dem Strelasund

Für einen schönen Spaziergang braucht der Stralsunder nicht einmal die Hansestadt zu verlassen. Einmal die Sundpromenade entlang spaziert, das bietet zu jeder Jahreszeit entspannte Ausblicke – Wellenrauschen inklusive. Unser Leser Jörg Banditt hatte auf dem Weg zur Arbeit seine Kamera dabei, als ihm auf Höhe der Gaststätte „ Ventspils“ ein besonderes Motiv vor die Linse geriet. Diesen Sonnenaufgang über Altefähr mit seinem bunten Naturschauspiel hätte auch ein Maler nicht farbenfroher festhalten können. Damit dürfte unser Leser einen der schönsten Arbeitswege Deutschlands haben, der auch geeignet ist, Spaziergängern zu manchem Ah- und Oh-Effekt zu verhelfen. Wenn das Wetter um diese Jahreszeit mitspielt. Der Sonnenaufgang sollte mit ein wenig Glück am kommenden Wochenende gegen 8 Uhr von der Sundpromenade bei frischen 5 Grad zu beobachten sein. Wer da noch im Bett liegt, kann es mit dem Sonnenuntergang gegen 15.30 Uhr versuchen. Dann besser einen Spaziergang am Hochufer in Altefähr einplanen. Vorteil: Das Himmelsspektakel ist dann über der Hansestadt zu sehen.

Lesen Sie auch

Von Hannes Ewert, Petra Hase, Almut Jaekel, Jörg Mattern, Robert Niemeyer und Mathias Otto