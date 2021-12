Greifswald

Die Corona-Lage in Greifswald und im Landkreis ist sehr angespannt. Seit Mittwoch befindet sich Vorpommern-Greifswald in der höchsten Corona-Warnstufe. Der Greifswalder Weihnachtsmarkt musste schließen, ebenso das Freizeitbad, das Kino Cinestar und das Pommersche Landesmuseum. Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) darüber, was diese Einschnitte für die Hansestadt bedeuten und wie es seiner Einschätzung nach weitergehen wird.

OZ: Vor einem Monat hat der Weihnachtsmarkt noch ohne 3-G-Regel und ohne Maskenpflicht eröffnet. Dann mussten die Regeln immer weiter verschärft werden. Am Dienstag nun musste der Weihnachtsmarkt wegen der hohen Inzidenzen vorzeitig schließen. Haben Sie die Wucht der vierte Coronawelle unterschätzt?

Stefan Fassbinder: Das glaube ich nicht. Ich bin froh, dass der Weihnachtsmarkt stattfinden konnte. Wir sind als Stadt immer abhängig von den Regelungen, die das Land oder der Landkreis erlassen. Wir setzen die Regelungen dann um. Und da bin ich froh, dass der Weihnachtsmarkt eine Weile laufen konnte.

War die vorzeitige Schließung gerechtfertigt?

Sie war notwendig aufgrund der Gesetzeslage. Wir hatten gar keine andere Wahl. Ich persönlich hätte es schön gefunden, wenn der Weihnachtsmarkt noch länger hätte geöffnet bleiben dürfen. Ich denke nicht, dass der Markt, so wie er zuletzt stattgefunden hat, ein Pandemietreiber war, aber wir müssen die Regelungen umsetzen.

Für die Schausteller war das eine sehr schwierige Situation, die erhofften Einnahmen blieben aus. Kommt die Stadt den Schaustellern bei den Standgebühren entgegen, um die Verluste etwas abzumildern?

Insgesamt kann man ein gemischtes Resümee ziehen. Der Weihnachtsmarkt in der ersten Woche lief für alle gut. Nach dem Wechsel auf 2G und 2G plus hatten die Stände im Außenbereich trotzdem zufriedenstellende Umsätze. Es ist aber richtig, dass es für die Händler vor allem im Innenbereich irgendwann sehr wenig wurde. Wir führen Gespräche mit dem Großmarkt als Veranstalter, ob wir Möglichkeiten finden, den Schaustellern entgegenzukommen.

Von den verschärften Maßnahmen ist auch das Freizeitbad betroffen. Das städtische Unternehmen ist bereits stark gebeutelt durch die Corona-Krise. Es gab viele Monate, in denen das Schwimmbad geschlossen war. Es stehen keinerlei Finanzhilfen für kommunale Schwimmbäder bereit. Was bedeutet das für den städtischen Haushalt?

Das müssen wir noch abwarten. Wenn man geschlossen hat, hat man auch weniger Kosten. Wichtig ist mir, dass wir so lange wie möglich das Schul- und Vereinsschwimmen aufrecht erhalten. Das machen wir auch, so lange es erlaubt ist. Ich finde, das ist die zentrale Aufgabe des Schwimmbads. Ich hoffe, wir kommen schnell wieder dahin, dass auch das Freizeitbad wieder öffnen kann.

Auch das Theater Vorpommern, das Pommersche Landesmusem, das St. Spiritus und das Cinestar mussten schließen. Uns steht erneut ein Weihnachten ohne Kultur bevor. Das sind herbe Einschnitte. Sind die Maßnahmen aus Ihrer Sicht richtig?

Ich bedauere das und glaube, dass man hätte anders handeln können. Wenn ich mir das Museum oder das Theater angucke, sitzen die Menschen dort nicht dicht gedrängt. Da kann man mit Maske und 2G plus arbeiten. Ich hätte mir gewünscht, dass die Einrichtungen offen bleiben, natürlich unter Beachtung aller Hygiene- und Schutzmaßnahmen.

Gebeutelt ist auch die Gastronomie, weil durch die 2G-plus-Regel Kunden ausbleiben. Müssen wir befürchten, dass es ein Teil der Lokale nicht durch die Krise schafft?

Das kann man zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Es gibt einige gastronomische Einrichtungen, die weiterhin gut besucht sind, andere trifft es schwerer. Ich hoffe, dass die Betriebe überleben und dass es wieder Bundes- und Landeshilfen geben wird. Es wäre sehr bedauerlich, wenn es hier zu Pleiten kommen würde.

Auch der Einzelhandel klagt über Umsatzeinbußen durch die 2G-Regel. Wäre ein kommunales Hilfspaket denkbar, wie es das bereits gab?

Das ist nie ausgeschlossen. Aber wir müssen erstmal schauen, welche Bundes- und Landeshilfen es gibt. Wir können mit unseren bescheidenen Mitteln nicht so viel ausrichten. Beim letzten Coronahilfspaket war mir wichtig, dass wir nicht nur Hilfszahlungen leisten, sondern auch Maßnahmen einleiten, die teilweise bis heute tragen. Wir haben beispielsweise einen Innenstadtmanager eingestellt, eine Homepage für die Innenstadt eingerichtet, Kultur-Live-Events finanziert. Ich muss allerdings auch sagen, dass uns die Erhöhung der Kreisumlage hart trifft und unseren Spielraum diesbezüglich einschränkt.

Im vergangenen Winter wurde der Höchststand bei den Inzidenzen erst im April erreicht. Müssen wir uns auf noch strengere Maßnahmen einstellen?

Ich hoffe, dass wir das nicht machen müssen. Das wäre dann eine Entscheidung der Bundes- und der Landesregierung. Ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang das Impfen. Es sind immer noch zu viele Menschen nicht geimpft. Ich kann nur an alle appellieren, wenn wir nicht in den harten Lockdown gehen wollen, lassen Sie sich bitte impfen.

Von Katharina Degrassi