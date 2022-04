WC4free in Greifswald: Kostenlos auf Toilette für den guten Zweck

Greifswald

Einst hieß der Arbeitstitel „Nette Toilette“. Jetzt weist ein kleiner Aufkleber „WC4free“ an Türen oder Fenstern von gastronomischen oder anderen Einrichtungen Menschen mit einem Bedürfnis den Weg zur Erleichterung: Greifswald hat ab sofort ein kostenloses Toilettensystem. „Es ist das erste seiner Art in Mecklenburg-Vorpommern. Wir starten mit 17 Institutionen“, sagt Maik Wittenbecher, Geschäftsführer der Greifswald Marketing GmbH.

Der Clou daran: Im Nachgang der WC-Nutzung können Gäste bei einem Teil der beteiligten Häuser freiwillig eine Spende zugunsten des Vereins zur Unterstützung krebskranker Kinder leisten.

Gemeinsam mit potenziellen Partnern haben die Marketingexperten bereits 2019 Gespräche geführt, um das Problem der zu geringen Anzahl öffentlicher Toiletten im Stadtgebiet anzupacken. Ein Ergebnis blieb dennoch aus. Mit der Corona-Pandemie standen schließlich ganz andere Sorgen auf der Tagesordnung. In diesem Frühjahr seien die Ideen jedoch wieder reaktiviert worden. Zumal der Mangel an öffentlichen Toiletten in Greifswald weiter bestehe. „So trivial die Nachfrage nach einem WC auch erscheinen mag, so wichtig ist sie für uns alle im Alltag und vor allem im Urlaub. Es ist die meistgestellte Frage in der Greifswald-Information“, sagt Maik Wittenbecher.

Spendendosen in 10 Einrichtungen

Auch Maria Schröder, Geschäftsführerin des Marimar am Markt, kennt die Frage nach dem stillen Örtchen von Gästen, die keine Caféhaus-Kunden sind. Deshalb diskutierte sie mit anderen Gastronomen, Hoteliers und weiteren Partnern schon vor Jahren verschiedene Möglichkeiten. Am Ende wurde es die Initiative WC4free mit dem optionalen Zusatz: „Wasser lassen für den guten Zweck“. In 10 der 17 Einrichtungen stehen nun Spendendosen bereit.

Maik Wittenbecher, Dagmar Riske, Maria Schröder und Fabian Feldt (v.l.) begrüßen den Start des kostenlosen Toilettensystems WC4free. Quelle: Petra Hase

„Die gesamte Aktion ist eine sympathische Geste, ein Akt der Freundlichkeit und des Miteinanders“, sagt Schröder und fügt hinzu: „Wir hoffen, damit auch dem Verein zur Unterstützung krebskranker Kinder mehr Aufmerksamkeit zu verleihen.“

WC4free – Hier finden Sie es Café Lichtblick, Am Markt 23

Brasserie Hermann, Gützkower Straße 1

Hôtel Galerie, Mühlenstraße 10

Caféhaus Marimar, Markt 11

Bistro Alte Sternwarte, Lutherstraße 10

Logenhaus, Am Mühlentor 3

Tierpark-Café, Credneranlagen

CDF-Zentrum, Lange Straße 57

Sushi King, Steinbeckerstraße 19

S. Spiritus, Lange Straße 49/51

Straze, Stralsunder Straße 10/11

Rathaus, Am Markt

Studierendenwerk, Mensa Loefflerstraße und Mensa Beitzplatz

Grips Boulderhalle, Am Gorzberg 16

Wiecker Fischer in Wieck (WIE05) und in der Brüggstraße

Dessen Vorsitzende Dagmar Riske weiß die Hilfe zu schätzen: „Ich finde die Idee ganz toll und hätte nicht gedacht, dass sich so viele Partner dafür finden“, wertschätzt sie das Engagement. Ganz neu indes sei die Aktion nicht. Bereits vor Jahren sammelten die Betreiber des Restaurants „Poro“ auf ähnliche Weise für den Verein. „Wir bekommen keine öffentlichen Fördermittel, finanzieren unsere Aktivitäten und Projekte für die Patienten der Kinderonkologie der Universitätsmedizin Greifswald ausschließlich über Spenden. Insofern freuen wir uns sehr über jede Initiative, bei der Geld gesammelt wird“, sagt Riske, die für ihr Engagement 2018 das Bundesverdienstkreuz erhielt.

Verein kann jede Spende gut gebrauchen

Finanzierungsbedarf gebe es immer: „Nachdem wir unser Eltern-Kind-Haus vor sechs Jahren fertigstellten, wollen wir jetzt ein Ferienhaus auf dem Darß errichten. Ziel ist es, dass krebskranke Kinder, am besten nach der Intensivtherapie, dort mit ihrer Familie Urlaub machen können.“ Das Grundstück in Zingst stiftete dem Verein einst eine verstorbene Dame, die keine Nachfahren hatte. Im Juli soll erster Spatenstich sein. Jeder Euro werde daher gebraucht.

Maik Wittenbecher betont aber auch, dass nicht in jeder teilnehmenden Institution eine Spendendose steht. „Jeder kann dies individuell entscheiden“, sagt er – oder für einen anderen Zweck sammeln.

Marimar-Geschäftsführerin Maria Schröder klebte den neuen Aufkleber am Mittwoch gleich an die Fensterscheibe – von draußen gut sichtbar. Quelle: Petra Hase

Für Fabian Feldt, Abteilungsleiter Wirtschaft und Tourismus der Hansestadt, ist entscheidend, dass die langjährigen Bemühungen um mehr öffentlich nutzbare Toiletten endlich zum Erfolg führten. „Das Thema verfolgt uns mittlerweile seit acht Jahren“, erinnert er. Lange Zeit gab es die Idee, sich der bundesweiten Initiative „Nette Toilette“ anzuschließen.

Weitere Partner sind willkommen

Ihr Prinzip: Gastronomen stellen ihr WC kostenlos Gästen von der Straße zur Verfügung, erhalten dafür aber eine Aufwandsentschädigung von der Stadt. Die wiederum muss eine jährliche Lizenzgebühr an die Agentur zahlen, die das System initiierte und bundesweit vermarktet. Fabian Feldt hielt die Geschäftsidee bereits 2019 für überholt und sieht sich auch jetzt noch in seiner Einschätzung bestätigt: „Die Agentur kassiert nur noch die Lizenzgebühr der Städte ab, pflegt oder aktualisiert aber nicht das System.“

WC4free, so Wittenbecher, werde hoffentlich in der Perspektive von weiteren Partnern mitgetragen: „Viele wollen erst mal schauen, wie es bei anderen läuft“, sagt er. Darüber hinaus plant die Hansestadt die Errichtung weiterer öffentlicher Sanitäranlagen. So wird auf dem derzeit im Bau befindlichen P&R-Parkplatz an der Klosterruine in Eldena eine WC-Anlage errichtet. „Außerdem wird am 2. Mai am Museumshafen ein WC-Container mit fünf Sitz- und zwei Stehplätzen aufgebaut“, sagt Feldt. Nach jetzigem Stand soll er nur bis in den Herbst hinein als stilles Örtchen dienen. Auf dem Parkplatz An der Mühle lässt zudem das Unternehmen Ströer noch in diesem Jahr ein WC errichten.

Von Petra Hase