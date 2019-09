WGG-Lauf in Greifswald mit Teilnehmerrekord

Greifswald

Mit einem neuen Teilnehmerrekord endete in diesem Jahr der von der Wohnungsbaugenossenschaft Greifswald (WGG) wiederholt ausgetragene Wettkampf „Stark im Team“. 160 Kinder und Erwachsene beteiligten sich am Sonnabend bei spätsommerlichen Temperaturen an den Paar- beziehungsweise Teamläufen über zehn Meilen. „Es herrschte eine wunderbare Stimmung bei Läufern und Zuschauern gleichermaßen“, so WGG-Pressesprecherin Juliane Boutalha. Insgesamt starteten 17 Teams und sechs Paare. Erstmalig hatte der Veranstalter einen Kinder- und Jugendcup ausgetragen: Um den Lauf für die Jüngsten attraktiver zu gestalten, wurden die Regeln etwas verändert. Alle Teilnehmer in der Altersklasse U12 (also Jahrgang 2008 und jünger) starteten mit zehn statt bisher fünf Läufern im Team. Auch hier galt es, zehn Meilen zu absolvieren. Dieser Bereich war am Sonnabend mit neun Teams und jeweils zehn Aktiven am stärksten vertreten.

WGG-Lauf Stark im Team 2019. Quelle: Wally Pruß

Und das sind die Ergebnisse: Jan-Henrik Lange und Alexander Au traten bei den Männern als Paar „Wir laufen für jede Krankenkasse“ an und siegten mit 54:42 min. Bei den Mixed-Paaren machten Brigitte und Christoph Städing als „Dreamteam“ mit 1:21:55 h das Rennen.

SV Hanse-Klinikum Stralsund gewann in der Kategorie Team männlich mit 57:13 min. Die Jugendlaufgruppe „Leichtathletik inklusiv“ schaffte die zehn Meilen als Mixed-Team in 1:04:58 h. Die „Claudiatoren (Team Ladies) benötigten 1:24:40 h für die Strecke. Die „Arndt-Athleten“ (Mannschaft der Arndtschule) siegten beim Jugend-Team-Lauf in 1:16:15 h. Jeder Läufer erhielt nach dem Wettkampf ein Finisher-Shirt als Erinnerung.

WGG-Lauf Stark im Team 2019. Quelle: Wally Pruß

Von ph