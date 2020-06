WGG baut neue Wohnungen in Greifswald

Greifswald

Die Männer auf der Baustelle der Wohnungsbau Genossenschaft Greifswald (WGG) liegen trotz Coronakrise im Zeitplan: Für den Neubau zweier Wohnhäuser in der Karl-Krull-Straße 18a und b feierte die Genossenschaft am Montag Grundsteinlegung – in die Zeitkapsel kam neben der Tagesausgabe der OZ und Kleingeld auch eine Mund-Nase-Maske.

Miete nur mit Wohnberechtigungsschein

„Wir planen die Fertigstellung der Gebäude für den Sommer 2022 und sprechen unseren Dank den Bauarbeitern vor Ort, den Planern und dem Infrastrukturministerium aus“, sagte WGG-Vorstand Jan Schneidewind. Zur Grundsteinlegung waren neben WGG-Vertretern auch Greifswalds Bausenatorin Jeannette von Busse ( CDU) und Landesminister Christian Pegel ( SPD) gekommen.

Neubau der WGG kostet 8 Millionen Euro

48 der insgesamt 56 Wohnungen mit zwei bzw. drei Zimmern in einer Größe zwischen 45 und 72 Quadratmetern werden vom Land gefördert, sodass nur Mieter mit einem Wohnberechtigungsschein dort einziehen dürfen. 24 Wohnungen dürfen maximal 6,60 Euro pro Quadratmeter kosten, weitere 24 Wohnungen 7,40 Euro.

Acht Wohnungen werden frei finanziert, über den genauen Mietpreis könne noch keine Aussage getroffen werden, so WGG-Vorstand Klaas Schäfer. Der Bau würde insgesamt 8,4 Millionen Euro kosten.

Der Neubau der WGG in der Karl-Krull-Straße liegt im Zeitplan. Quelle: Christopher Gottschalk

Bauarbeiten in Greifswald laufen ohne Verzögerungen

Zu jeder Wohnung gehört ein Keller, hinzukommen gemeinschaftliche Trockenräume und Fahrradkeller mit einer Transportschiene für die Räder. Ein Aufzug schafft Barrierefreiheit. „Der Rohbau ist im Zeitplan, weil unsere Lieferketten funktioniert haben“, sagte Bauunternehmer Artur Schuldt. Alle nötigen Materialien seien auf Lager gewesen. Minister Pegel ergänzte: „Die Baubranche hat auch in der Coronakrise durchgezogen und damit die Wirtschaftsleistung oben gehalten.“

Von Christopher Gottschalk