Seit über 30 Jahren lebt Christian Bahls bereits in der Dostojewskistraße. Hier fühlt er sich nicht zuletzt auch deshalb sehr wohl, weil er so manche Pflanze und so manchen Baum im Innenhof und auch an der Straße vor dem Block selbst gepflanzt hat. Die Eiche im Innenhof ist so alt wie sein Enkel, gleich daneben findet sich die Esskastanie, die er ebenfalls eingesetzt hat. Auch Yucca-Palmen, Magnolien oder Teerosen finden sich in den Rabatten an der Häuserfront.

Seit dem letzten Freitag blickt er unter seinem Fenster an der Straße jedoch auf kahle Stellen. „Ich war vormittags bei der Blutspende. Als ich nachmittags gießen wollte, war nichts mehr da“, schildert der 69-Jährige, der seit 29 Jahren im Rollstuhl sitz. Er setzte die Pflanzen nicht einfach nur ein, sondern kümmert sich auch stets selbst um die Pflege. So manche Pflanze hat er aufgezogen. Nun fehlen unter dem Balkon unter anderem eine Rose, eine Sonnenblume und mehrere Yucca-Palmen. Die Sonnenblume auf der anderen Seite des Hauseingangs durfte überleben. „Die Rose stand hier seit vier bis fünf Jahren. Die Yucca waren zwei bis drei Jahre alt“, erklärt der Rentner. Was jahrelang geduldet und gepflegt wurde, musste nun ohne Ankündigung weichen.

„Es gab auch noch eine Herbstaster und eine Pfingstrose. Ich wollte wissen, welche mit der Trockenheit besser klarkommt. Die sollte dann bleiben“, erklärt Bahls, der um die Beschaffenheit des Untergrundes weiß. „In die Ecke hier kommt das Regenwasser nicht“, weiß der Rentner, der das Gedeihen seiner Pflanzen genau beobachtet hat. Auf dem Grünstreifen neben der Parkreihe an der Straße wuchsen seit mehreren Jahren die Yucca-Palmen und auch blühende Sträucher.

WGG spricht von Konzept zur Gestaltung der Außenanlagen

Regelmäßig lässt die Wohnungsbau-Genossenschaft die Anlagen durch ein Unternehmen pflegen. Als die Pflanzen von Christian Bahls am Freitag weichen mussten, fand jedoch keine Rasenpflege statt. Stattdessen ging es offenbar gezielt nur den blühenden Geschöpfen an den Kragen. „Im Zuge der Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen an unseren Wohngebäuden wurde natürlich auch ein Konzept zur Gestaltung der Außenanlagen entwickelt“, teilt Mandy Olbrich von der WGG mit.

„Dieses sieht die laufenden Pflege durch eine Begrünungsfirma vor. Die jeweils konkret gewählte Bepflanzung soll einerseits ein attraktives Erscheinungsbild der Außenanlagen sicherstellen, sich aber andererseits auch kostengünstig pflegen lassen, da diese Kosten in die Betriebskosten einfließen. Eigene Anpflanzungen sind zwar grundsätzlich möglich – um das strukturierte Erscheinungsbild der Grünanlagen und deren kostengünstige Bewirtschaftung nicht zu beeinträchtigen, können zusätzlich von den Mitgliedern selbst gepflegte Pflanzflächen allerdings nur in Abstimmung mit der Hausverwaltung angelegt und unterhalten werden“, so Olbrich.

Gemeinschaftsarbeit der Nachbarschaft

Als vor etlichen Jahren die Fassade neu gestaltet wurde, mussten auch damals Pflanzen weichen. Christian Bahls hat mit seinem Einsatz wieder etwas Farbe vor das Haus und in den Innenhof gebracht. Der 69-Jährige, der sich vor vier Jahren als Elektroniker am Klinikum aus dem Berufsleben verabschiedete, konnte gerade bei dem Einbringen der Pflanzen oft auf die Hilfe und Unterstützung seiner Nachbarn zurückgreifen.

„Es war damals auch der Wunsch des ehemaligen Geschäftsführers der Wohnungsbau-Genossenschaft, hier tätig zu werden. Als wir damals nachfragten, ob man nicht pflanzen könne, damit der Innenhof nicht verkommt, hatte er sein Einverständnis gegeben“, so Bahls. Seitdem hat er sich dieser Aufgabe mit viel Einsatz gewidmet und bedauert, dass diese Arbeit so wenig gewürdigt wird. „Wir leben in Schönwalde II in einem sozialen Brennpunkt. In einer Gegend, wo es so wenig Schönes gibt, wird das auch noch kaputt gemacht“, bedauert Christian Bahls. Nun hofft er, dass zumindest das Beet im Innenhof überleben darf.

