WVG verkauft Wohnungen in Greifswald: Mieter fühlen sich überrumpelt

Greifswald

„Normalerweise habe ich einen niedrigen Blutdruck, aber seit einer Woche ist er auf 150 gestiegen“, berichtet die ältere Dame aufgelöst. Ein Schreiben der WVG hat sie und weitere Mieter ihres Aufganges in helle Aufregung versetzt. In dem Brief kündigte die WVG den Verkauf der Wohnungen im Ernst-Thälmann-Ring 19–24 an. „Wie Sie wissen, befindet sich Ihre angemietete Wohnung in einer Wohnungseigentumsanlage. Mit diesem Schreiben informieren wir Sie, dass Ihre Wohnung demnächst verkauft wird“, heißt es in dem Schreiben.

Mieter sind verunsichert

Der Brief sei eine Frechheit, sagt die 76-Jährige, die ihren Namen aus Angst vor Nachteilen nicht in der Zeitung lesen möchte. Wie aufgescheuchte Hühner hätten sie sich die ersten Tage im Aufgang gefühlt. „Die können uns doch jetzt nicht aus der Wohnung raussetzen?“, fragt sie ratlos. Mittlerweile hat sich die Aufregung etwas gelegt, doch die Unsicherheit, wie es weitergeht, ist geblieben.

Im Jahr 2004 zog die Rentnerin mit ihrem Mann aus dem Gedser Ring in die neue Wohnung, weil ihrem Mann das Treppensteigen schwer fiel. Die Wohnung im Thälmann-Ring gefiel dem Paar, nicht nur weil das Haus einen Fahrstuhl hatte, sondern auch weil das Bad gut ausgestattet war. Ihr Mann ist 2012 verstorben. Mittlerweile habe auch sie Probleme mit dem Laufen und ist auf den Fahrstuhl angewiesen.

Für einen erneuten Umzug reichten die Kräfte nicht, sagt die Seniorin. Ein Kauf der Wohnung komme in ihrem Alter nicht mehr infrage. Anderen Mieter, die bereits vor der Gründung der Wohneigentumsanlage in dem Haus wohnten, wurde ein Vorkaufsrecht eingeräumt. Sie hätten sich, so geht es aus dem Schreiben hervor, innerhalb einer Woche entscheiden müssen. „Wir sind alle ältere Semester und haben das Geld nicht.“

Kaufvertrag soll zeitnah unterschrieben werden

Von den zwölf Wohnungen in ihrem Aufgang befinden sich bislang vier in selbst genutztem Wohneigentum. Von den Eigentümern, so hieß es in dem Aufgang, habe niemand Interesse an dem Kauf weiterer Wohnungen. Das Wohnungsunternehmen hüllt sich mit Informationen über den künftigen Besitzer in Schweigen. Über den Kaufinteressenten könne die WVG aus datenschutzrechtlichen Gründen nichts sagen, sagte WVG-Sprecherin Jana Pohl. Nur so viel: Es handele sich um einen seriösen Bestandshalter, mit dem der Kaufvertrag „zeitnah“ unterschrieben werden soll. Transparenz, so meinen die betroffenen Mieter, sehe anders aus.

Dass jetzt die Wohnungen verkauft werden, begründet die WVG mit dem Altschuldenhilfegesetz, demzufolge nach der Wende ein Anteil von 15 Prozent des Wohnungsbestands veräußert werden musste. Bei der WVG sei dies in Form von Wohneigentum umgesetzt worden, sagte Pohl. „Wir haben noch Restwohnungen in den Wohnungseigentümergemeinschaften, die wir sukzessive verkaufen.“ Dass die Mieter in einer Eigentumsanlage wohnen, sei ihnen einmal im Jahr mit der Betriebskostenabrechnung mitgeteilt worden. Rechtlich steht die WVG auf der sicheren Seite, doch das Wohnungsunternehmen hat viel Aufruhr in die Hausgemeinschaft gebracht.

Kritik kommt nicht nur von den Mietern

„Man hätte uns doch vorher informieren können“, so die 76-jährige Dame, die, so beteuert sie, bislang nicht wusste, dass sie Mieterin einer Wohnung in einer Wohneigentumsanlage ist und damit möglicherweise ein höheres Verkaufsrisiko besteht. Das findet auch Ortsteilvertreter Marcus Wiederhöft (Linke). „Zwei knappe Sätze und eine Telefonnummer – das ist definitiv kein Umgang mit den Bürgern, auch wenn die Information der WVG rechtlich sauber ist“, so Wiederhöft. Eine vernünftige Aufklärung im Vorfeld wäre das Richtige gewesen, anstatt die älteren Bürger so zu verunsichern.

Keiner muss raus, aber Mietsteigerungen nicht ausgeschlossen

Die WVG ist nun bemüht, die Wogen zu glätten. Die Mieter, so Pohl weiter, müssten nicht befürchten, ihre Wohnungen verlassen zu müssen. „Es gilt der Grundsatz: Kauf bricht nicht Miete. Das heißt, bestehende Mietverträge behalten ihre Gültigkeit.“ Bestehende Mietverträge hätten weiter Bestand. Diese Informationen hätte sie sich gern in dem Schreiben gewünscht, sagt die Seniorin. „Dann hätte ich ruhiger schlafen können.“

Allerdings könnten Mietanpassungen nicht ausgeschlossen werden, wie sie in den gesetzlichen Grenzen – übrigens von allen Vermietern – vorgenommen werden können. „Sollten die Mieter weiterhin bei der WVG wohnen wollen, können wir gern versuchen, eine neue Wohnung anzubieten.“ Die Seniorin fühlt sich machtlos und wird sich nun wohl oder übel in die neue Situation fügen. Einen Umzug könne sie nicht mehr stemmen, sagt sie. „Ich kann nur hoffen, dass sich der Mietpreis von derzeit 438 Euro nicht ändern wird.“

Mehr zum Thema:

Scheitert Greifswalder Vorzeigewohnprojekt in letzter Minute?

Mieter-Frust in Greifswald: Mann wird wegen defektem Lift fünf Etagen getragen

Mieterhöhung: Jetzt zweite Welle bei Wohnungsgenossenschaft Greifswald

Von Martina Rathke