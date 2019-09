Greifswald

Damit hatten selbst die Veranstalter von Fridays for Future (FFF) nicht gerechnet: Rund 1500 Menschen demonstrierten beim globalen Klimastreik allein in der Hansestadt für einen konsequenteren Klimaschutz. „Das ist überwältigend, einfach unglaublich“, staunte der FFF-Organisator und Student Florian Just, der...