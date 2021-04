Wackerow

Der Brötchenduft am Morgen, der von der benachbarten Backstube viele Jahre zu ihr herüberwehte, hatte für Carola Hunfeld immer etwas vertraut Schönes. Jetzt nicht mehr. Seit September leidet die Frau aus Wackerow unter einer nächtlichen Ruhestörung aus diesem Objekt. „Es ist ein nicht enden wollender Albtraum. Der Lärm treibt mich fast in den Wahnsinn. Ich kann keine Nacht mehr ruhig schlafen und überlege ernsthaft, ob ich aus meinem Haus nach fast 25 Jahren ausziehe“, sagt die Greifswalder Ärztin unter Tränen. Was ist geschehen?

Im September 2020 zog die Züssower Service und Catering GmbH, Teil der Unternehmensgruppe Pommersche Diakonie, in die „Wackerower Backstube“ ein. Deren Eigentümer ist Tobias Witt. Er gab im vorigen Jahr seinen Betrieb auf. „Aus persönlichen Gründen“, sagt er und erzählt, dass er die Backstube an den jetzigen Nutzer verpachtet habe, „weil es bei dem einen Wasserschaden gab“. Seither sei er selbst in dem Unternehmen angestellt.

Dauergeräusch durch Lüftungsanlage

Für Carola Hunfeld „setzte damit der Horror ein. Von 21 bis 5 Uhr morgens läuft die Lüftungsanlage der Bäckerei. Ein Dauergeräusch, das es früher nicht gab. Ich bin mittlerweile nervlich am Ende, habe Probleme, mich am Tag zu konzentrieren“, erzählt sie. Hinzu kam das nächtliche Be- und Entladen von Lieferfahrzeugen. Da sich ihr Reihenendhaus nur einen Steinwurf entfernt in direkter Flucht zur Bäckerei befindet, nehme sie sämtliche Geräusche intensiv wahr. Wie in einem Schalltrichter „hörte ich jede Nacht das Klappern, Reden und Lachen der Beschäftigten“, schildert die 56-Jährige.

Die Backstube befindet sich mitten im Wohngebiet, früher gab es hier keine Probleme. Quelle: Petra Hase

Beschwerde beim Landkreis eingereicht

Zumindest dieser Lärm habe sich gelegt. „Ich bin vors Amtsgericht gezogen. Es gab eine Einigung darüber, das Be- und Entladen auf die andere Seite des Hauses zu verlagern“, sagt Hunfeld. Der Lüftungslärm sei indes geblieben und martere sie jede Nacht mit Ausnahme der Samstage, an denen nicht gebacken werde. Lärmmessungen mithilfe eines befreundeten Ehepaares hätten Überschreitungen der für Wohngebiete zulässigen Grenzwerte ergeben. Als sie dann auch noch erfuhr, „dass es gar keine Genehmigung für die Bäckerei gibt, war ich erschüttert. Der Betrieb hat es versäumt, einen Antrag auf Nutzungsänderung zu stellen“, sagt sie noch immer fassungslos. Hunfeld reichte daher beim Landkreis Vorpommern-Greifswald als Genehmigungsbehörde Beschwerde wegen Nichteinschreitens der Bauaufsicht ein. Außerdem beantragte das von ihr beauftragte Anwaltsbüro Rechtsschutz beim Verwaltungsgericht.

Zwischen Hunfelds Haus und der Backstube befinden sich nur eine Anliegerstraße und ein kleiner Parkplatz. Quelle: Petra Hase

Betrieb ist formell rechtswidrig

Landrat Michael Sack (CDU) räumt in seinem der OZ vorliegenden Schreiben vom 11. Februar an Hunfeld ein, „dass der aktuelle Betrieb der Bäckerei unstrittig formell rechtswidrig ist“. Dies sei nach Prüfung der Bauaufsichtsbehörde bereits Ende November festgestellt worden. Nach Gesprächen habe sich der Betreiber der Bäckerei aber kooperativ gezeigt und wolle die erforderliche Nutzungsänderung noch beantragen. Dazu sei als Frist der 26. Februar vereinbart worden, schreibt Sack.

Die Mühlen von Recht und Gesetz indes mahlen langsam. Damit der Kreis einer Nutzungsänderung zustimmen kann, muss die Gemeinde Wackerow formell angehört werden. Am 29. April steht das Thema auf der Gemeindevertretersitzung. Votiert das Gremium dafür, sieht Carola Hunfeld Tür und Tor geöffnet für einen dauerhaften Großbetrieb mit Lärmbelästigung. Zudem befürchte sie die baurechtliche Umwandlung des Wohngebiets in ein Mischgebiet. „Das hätte höhere Grenzwerte bei den Lärmimmissionswerten zur Folge“, erklärt sie.

Pommersche Diakonie schweigt zu Vorwürfen

Wie lange die Züssower Service und Catering GmbH in der Bäckerei noch arbeitet, ist unklar. Die Pommersche Diakonie verweigert jegliche Stellungnahme, „da es aktuell ein laufendes Verfahren gibt“, so Pressesprecherin Manuela Röthke auf OZ-Anfrage. Hauseigentümer Tobias Witt spricht von einem „befristeten Pachtvertrag“. Er selbst könne das Problem nicht verstehen, da er ja früher auch gebacken habe. „Allerdings ging bei mir der Ofen erst nachts um zwei oder drei Uhr an“, sagt er.

Wackerows Bürgermeister Torsten Maaß hingegen zeigt Verständnis: „Ich habe mir die Situation vor Ort angesehen beziehungsweise angehört und kann das Problem von Frau Dr. Hunfeld nachvollziehen. Der Dauerton der Lüftung ist nicht überhörbar und hält die Nacht über an. Für einen gesunden Nachtschlaf ist das aus meiner Sicht nicht zumutbar“, sagt er und stellt klar: „Die Umnutzung der Backstube ohne die Beantragung der Nutzungsänderung ist ein klares Versäumnis.“ Sie gehe mit einer deutlichen Erweiterung der nächtlichen Arbeitszeit sowie mit einem erhöhten Aufkommen an nächtlichem Lieferverkehr einher – all das in einem Wohngebiet.

Durch Umnutzung jetzt Großbetrieb

„Der Umfang der nächtlichen Arbeiten ist seit der Umnutzung der eines Großbetriebs“, urteilt Maaß, daher die Notwendigkeit der Nutzungsänderung. Aus der Zeit, als die Backstube noch handwerklicher Familienbetrieb war, seien ihm keine Beschwerden wegen Ruhestörung bekannt. Auch nicht von Carola Hunfeld. „Ihr Vertrauen in die Behördentätigkeit ist durch ihre Erfahrungen schlicht erschüttert“, sagt er.

Gleichwohl bleibt der Landkreis Genehmigungsbehörde für den laufenden Nutzungsänderungsantrag. Wackerow sei aufgefordert, das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. Grundsätzlich könne die Gemeinde es versagen. „In diesem Fall wird es durch die Genehmigungsbehörde des Landkreises ersetzt. Das haben wir bereits mehrfach erlebt“, so Maaß. Daher bleibe der Gemeinde nur die Möglichkeit, innerhalb des Einvernehmens Hinweise zu äußern.

Das Verwaltungsgericht Greifswald hat in dieser Woche Hunfelds Rechtsschutzantrag auf Unterlassung des Bäckereibetriebs ablehnend beschieden. Laut Pressesprecher Heinz Gerd Stratmann habe sie nicht glaubhaft machen können, „dass vom Betrieb der Backstube für sie unzumutbare Lärmbeeinträchtigungen ausgingen“. Allerdings könne sie die Sache mit einer Klage weiterverfolgen oder Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht MV einlegen.

Von Petra Hase