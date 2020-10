Wackerow

Landhagens Amtsvorsteher Robert Lossau will den Dauerstreit in der Gemeinde Wackerow ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) beenden. Dafür soll am 4. November eine Mediationsrunde mit der zerstrittenen Volksvertretung sorgen. Vor der Annahme von Lossaus Angebot auf der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend wurde lange gestritten. Es gab auf Wunsch der CDU-Fraktion eine Auszeit. Die Christdemokraten und die Wählergemeinschaft „Bürger für Wackerow“ warfen sich gegenseitig vor zu lügen.

Nicht zu Ende diskutiert wurde am Dienstag die CDU-Forderung, Veröffentlichungen von Bürgermeister Torsten Maaß vorher durch den Gemeinderat absegnen zu lassen. Das sieht der erste Mann der Gemeinde als Zensur an.

Bürgermeister sammelt Unterschriften gegen Solarpark

Ein neuer Kritikpunkt der von Roland Wenk geführten Christdemokraten: Maaß sammelt gegen den von der Gemeindevertretung beschlossenen Bebauungsplan für eine Photovoltaikanlage am Bahndamm Unterschriften.

Die 2016 ausgebrannten Waggons von Doris Diner sollen in der ersten Ausbaustufe eines Solarparks verschwinden Quelle: eob

Ein Bürgermeister müsse seiner Ansicht nach gefasste Beschlüsse in der Öffentlichkeit vertreten, so Wenk. Maaß sagte nichts dazu und war nach der Sitzung bisher nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Aktueller Anlass der Debatte war die von der CDU gewollte Veröffentlichung eines kritischen Beitrags zu Maaßens Amtsführung im Mitteilungsblatt des Amtes. Das will Lossau verhindern und statt Dauerstreit im Gespräch die Weichen für Zusammenarbeit stellen.

Die Vorgeschichte: Im Mai 2019 besiegte Torsten Maaß den seit 1990 regierenden CDU-Bürgermeister Manfred Hering bei der Direktwahl. Aber seine „Bürger für Wackerow“ haben keine Mehrheit in der Gemeindevertretung. Den dominieren meist CDU, AfD und Einzelbewerber Thomas Propp mit sechs gegen fünf Vertreter.

Bündnis von AfD und CDU in Wackerow bei Greifswald

CDU setzte Stellvertreterkandidaten durch

Sie setzten die Wahl von Frank Heitmann ( AfD) zum ersten stellvertretenden Bürgermeister und Manfred Hering zum zweiten Stellvertreter durch. Cindy Driesner (Bürgergemeinschaft) unterlag zwei Mal. Für Maaß war die Wahl eines AfD-Mannes ein Affront.

Bürgermeister von Wackerow: „Von Zusammenarbeit kann keine Rede sein“

„Von Zusammenarbeit kann bisher keine Rede sein“

Frank Heitmann Quelle: Eckhard Oberdörfer

„Von Zusammenarbeit im Gemeinderat kann keine Rede sein. Von der CDU, der AfD und dem Einzelbewerber kommt bisher wenig Konstruktives“ sagte er in einem autorisierten Interview mit der OZ im März. Durch Heitmann habe er sich bisher nicht vertreten lassen und mit ihm bespreche er sich nicht.

Wackerows Langzeitbürgermeister Manfred Hering auch nicht mehr Stellvertreter

Die CDU sah sich zu Unrecht angegriffen. Die beiden Bürgermeisterstellvertreter Manfred Hering ( CDU) und Klaus Heitmann ( AfD) traten schließlich im Juni zurück. Sie warfen in einer öffentlichen Erklärung Maaß vor, durch „ständige mediale Angriffe und persönliche Diffamierungen“ die Atmosphäre in der Gemeindevertretung vergiftet zu haben. Der Bürgermeister sei für ein Jahr Stillstand in der Gemeinde verantwortlich.

Bürgermeister verweist im Amtsblatt auf Erfolge

Maaß reagierte mit der Darstellung seiner Arbeit und erreichter Erfolge in der Juliausgabe des Landshäger Amtsblatts. Dass in dem Beitrag keinerlei Probleme, auch nicht der Rücktritt der Stellvertreter, thematisiert wurden, verärgert die Christdemokraten. „Er nennt nur die halbe Wahrheit, schreibt nichts Kritisches“, so Wenk. Darauf wollte die CDU mit einem eigenen, nun erst mal auf Eis gelegten Artikel antworten.

Immer noch kein neuer zweiter Stellvertreter

Roland Wenk Quelle: Eckhard Oberdörfer

Auf der Gemeindevertretersitzung am 25. August kam es erneut zum Eklat. Zwar wurde Roland Wenk als erster Stellvertreter des Bürgermeisters gewählt, aber der Posten des zweiten Bürgermeisters ist immer noch verwaist. Die „Bürger für Wackerow“ schlugen Thomas Lehmann ( CDU) vor, der aber ablehnte. Dass dennoch eine Wahl „durchgedrückt werden sollte“, sorgte für Unmut bei den Christdemokraten. Der stellvertretende und derzeit amtierende Leitende Verwaltungsbeamte Frank Medwed habe das mitzuverantworten, rügt Roland Wenk. Medwed vertiefe durch sein Verhalten noch die Kluft im Gemeinderat, statt dazu beizutragen, sie zu schließen. „Er sollte besser nicht mehr zu unseren Sitzungen kommen, auch wenn er das Recht dazu habe“, so der CDU-Fraktionschef.

Heitmann warf Maaß auf der Sitzung am Dienstagabend erneut vor, persönliche Befindlichkeiten ihm gegenüber zu haben und dies auch gegenüber anderen zu dokumentieren. Wegen einer E-Mail von Maaß am 8. Mai, dem Tag der Befreiung, reichte er Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Bürgermeister ein, die aber im August in nichtöffentlicher Sitzung nicht vom Gemeinderat beschlossen wurde.

An der Sitzung am 4. November sollen auch Lossaus Stellvertreter Geert-Christoph Seidlein und Marko Diedrich teilnehmen. Frank Medwed wollte sich zu persönlichen Vorwürfen nicht äußern. Er hoffe sehr, dass die Mediation zum Erfolg führt und die Gemeindevertretung künftig für die Bürger zusammenarbeitet, sagte er.

Von Eckhard Oberdörfer