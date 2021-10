Wackerow

Es ist ein Schritt, der viele Fragen aufwirft. Manfred Hering, über 30 Jahre lang Bürgermeister der Gemeinde Wackerow, hat sein Mandat als Gemeindevertreter niedergelegt. Direkt nach der Wende wurde der CDU-Mann Hering gewählt. Nach etlichen ruhm- und geldreichen Jahren – das Nachrichtenmagazin Spiegel bezeichnete Wackerow in den 1990er Jahren als „Monaco des Nordens“ – kam 2002 der finanzielle Fall, als die Steuereinnahmen nicht mehr sprudelten. Die Schuldenlast wuchs in den Folgejahren auf etwa drei Millionen Euro an.

Bürgermeister Hering wollte schon Anfang der 1990er Jahre Stadtteil von Greifswald werden, und der Gemeinderat versuchte es nun noch zwei Mal mit einer Fusion mit der Hansestadt. Aber die Einwohner lehnten das in Bürgerentscheiden ab, die Spannungen in der Gemeinde wuchsen.

Im Mai 2019 unterlag Hering im Bürgermeisterwahlkampf gegen Torsten Maaß von der Bürgergemeinschaft, in der viele Vertreter der Fusionsgegner aktiv sind. Trotzdem schaffte er erneut den Sprung in die Gemeindevertretung, erhielt von allen Kandidaten das beste Ergebnis. Die Mitglieder des Gemeinderats wählten Hering zum zweiten Stellvertreter von Torsten Maaß und in mehrere Ausschüsse, darunter zum Vorsitzenden des Sozialausschusses.

Als Stellvertreter des Bürgermeisters trat Hering wegen Querelen mit Maaß im Juni 2020 zurück. Der Streit in der Gemeindevertretung scheint längst unüberbrückbar. Nun hat Manfred Hering sein Mandat ohne Angabe von Gründen zurückgegeben, wie der Leitende Verwaltungsbeamte des Amtes Landhagen, Heiko Burgas, bestätigt.

Streitpunkt Solarpark

Hering sagte der OZ, dass er sein Mandat am 23. August, drei Tage nach einer erneuten Beschlussfassung gegen einen geplanten Solarpark an den Bahngleisen zurückgegeben habe. Über dieses Projekt und seine konkrete Ausgestaltung wird seit vielen Monaten gestritten. Seit Dezember 2020 gab es mehrere Abstimmungen dagegen und dafür sowie Widersprüche des Bürgermeisters gegen positive Voten. Eine Allianz mit sechs Abgeordnete rund um Hering befürwortet das Vorhaben. Die Bürgergemeinschaft unter der Leitung von Bürgermeister Maaß ist grundsätzlich für einen Solarpark, will aber Änderungen.

Am 20. August stand der Widerspruch des Bürgermeisters gegen Beschlüsse pro Solarpark vom 29. Juli auf der Tagesordnung. Er sieht durch diese das öffentliche Wohl bedroht. Weil bei der Sitzung drei Personen aus dem Hering-Lager fehlten, konnten die fünf Abgeordneten der Bürgergemeinschaft einen Widerspruch durchsetzen.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Gemeinderat beschloss ferner, dass sich eine Arbeitsgruppe mit dem Projekt befasst, um so bessere Bedingungen für die Gemeinde zu erreichen. Ihr sollen Vertreter der verschiedenen Gruppen angehören. Die Allianz könnte aber über den Solarpark auch ohne Arbeitsgruppe wieder abstimmen lassen, informiert Heiko Burgas.

Hausverbot im Heilpädagogischen Bauernhof

Nach Informationen der OZ sollen die Querelen rund um den Solarpark jedoch nicht alles sein. Es gibt Vorwürfe gegen Hering im Zusammenhang mit dem Heilpädagogischen Bauernhof des Kreisverbandes der Volkssolidarität in Groß Petershagen. In Groß Petershagen werden seelisch behinderte und verhaltensoriginelle Kinder und Jugendliche in einem geschützten Raum betreut. Hier sollte nach den Informationen der OZ der Sozialausschuss tagen. Doch offenbar gibt es ein Hausverbot gegen Hering für das Gelände. Die Gründe dafür sollen nach OZ-Informationen einige Jahre zurückliegen.

Die Volkssolidarität will sich nicht äußern, auch nicht dazu, ob damals eine Anzeige erstattet worden sei. Dass es tatsächlich ein Hausverbot gibt, bestätigt Manfred Hering auf OZ-Nachfrage. Er erklärt jedoch, dass er erst am 23. August von dem Hausverbot erfahren habe, allerdings nicht von der Volkssolidarität. „Ich kann ihnen versichern, dass ich zu keinem Zeitpunkt Anlass gegeben habe, dass gegen mich ein Hausverbot ausgesprochen worden sein soll“ , sagt Hering.

Polizeisprecher Ben Tuschy betonte, dass sich die Behörde nicht zu konkreten Personen äußern könne. Es gebe keine Anzeigen zu Vorgängen im Heilpädagogischen Bauernhof Groß Peterhagen. Hausverbote gehören in den Bereich des Zivilrechts.

Regionale Karriere sorgte überregional für Aufsehen

Klar ist bislang nur, dass in nicht-öffentlicher Sitzung Vorwürfe gegen Hering erhoben wurden. Das bestätigt der CDU-Fraktionschef Roland Wenk. Diejenigen, die die Vorwürfe gegen Hering erhoben hätten, seien nun in der Beweispflicht. Es könne sein, dass diesen die Vorwürfe auf die Füße fallen, so Wenk.

Mit dem Rücktritt geht eine regionale politische Karriere zu Ende, die national für Aufsehen sorgte. In Herings Zeit vervielfachte sich die Einwohnerzahl, entstanden große Wohngebiete. Dank niedriger Gewerbesteuersätze siedelten sich in Wackerow Unternehmen an, das führte zu Millionen-Einnahmen für Gemeinde, Amt, Kreis und Land. Dann brachen die Steuereinnahmen ein, und Wackerow wurde zur „Schuldenkommune“. Für Manfred Hering rückt nun Manuela Tabel nach.

Von Eckhard Oberdörfer