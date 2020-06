Wackerow

Rüchtrittswelle in Wackerow. Erst trat CDU-Fraktionschef Roland Wenk als Mitglied des Finanzausschusses zurück. Jetzt warfen auch der erste Stellvertreter von Bürgermeister Torsten Maaß (Wählergemeinschaft) Frank Heitmann ( AfD) und der zweite Stellvertreter Manfred Hering ( CDU) hin. Der seit der Wende regierende Hering hatte bei der Wahl vor einem Jahr zwar die meisten Wählerstimmen bekommen, unterlag aber Maaß bei der Direktwahl. Dessen Wählergemeinschaft hat in der Gemeindevertretung fünf Stimmen, CDU, AfD und Einzelbewerber Thomas Propp zusammen sechs.

Frank Heitmann Quelle: eob

In einer Erklärung, die auch an Wackerower Bürger verteilt wurde, werfen die beiden Politiker Maaß vor, durch „ständige mediale Angriffe und persönliche Diffamierungen“ die Atmosphäre in der Gemeindevertretung vergiftet zu haben. Dieser habe es nicht verstanden, eine „geschlossene und arbeitsfähige Gemeindevertretung zu formieren“. Statt Sacharbeit gebe es unsachliche Stimmungsmache.

Torsten Maaß weist die Anwürfe zurück. In seiner Arbeit als unparteiischer Bürgermeister habe er sich nichts vorzuwerfen. „Da habe ich alles richtig gemacht.“ Er spielt den Ball zurück, wirft Wenk und Co. unsachliche Anwürfe in „bösen Mails“ vor. „Wir werden nun neue Stellvertreter wählen“, so Maaß. Wie Heitmann kann er sich angesichts der Situation gut vorstellen, dass es Neuwahlen gibt. Aber das sei aus rechtlicher Sicht schwer zu machen.

Bürgermeister Torsten Maaß Quelle: HGW

Von Eckhard Oberdörfer