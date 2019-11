Wackerow will Weichen für Krippenbau stellen

Wackerow

Die Gemeindevertretung Wackerow will ihren Bebauungsplan 101 für den alten Dorfkern ändern. Der veränderte Entwurf soll nun ausgelegt werden und das umfassende Beteiligungsverfahren beginnen. Es gab weder Gegenstimmen noch eine Debatte. Die Veränderung des Bebauungsplanes ist nötig, damit das Institut für Lernen und Leben (ILL) eine Krippe bauen kann. Das ILL betreibt bereits die Wackerower Kindertagesstätte „Entdeckungskiste“, in deren Nachbarschaft die Investition geplant ist. Seit Ende 2018 ist bekannt, dass das in ganz Mecklenburg-Vorpommern aktive Unternehmen ein Krippenhaus in Wackerow bauen will. Die bestehende Kindertagesstätte an der Ortsdurchfahrt hat 101 Plätze. Es gibt eine Warteliste. Geplant sind 30 neue Krippenplätze.

Von eob