Greifswald

Parteilos, unabhängig und lösungsorientiert: So präsentiert sich Gamal Khalil, der Amtsinhaber Stefan Fassbinder (Grüne) bei der Oberbürgermeisterwahl in Greifswald ablösen will. Der 58-Jährige wirft seinen Hut für die Abstimmung am 12. Juni in den Ring.

Khalil stammt aus Oberhausen, hat in Trier studiert und lebt seit 1995 in Greifswald. Er arbeitet als selbstständiger Rechtsanwalt, ist verheiratet und hat drei Kinder. In der Kommunalpolitik engagiert er sich seit 2009. Zuerst für die Bürgerliste, später für die CDU. Seit 2019 ist er Mitglied der Bürgerschaft. Die CDU hat er Anfang 2021 wegen unüberbrückbarer Differenzen verlassen, sitzt aber weiter in der Bürgerschaft.

Wahlkampf ohne Spenden

Seine beruflichen, kommunalpolitischen und persönlichen Erfahrungen will er als Oberbürgermeister einbringen. Khalil hat die Vereine „Integ“ für Integration und „SV Olympia Greifswald“ für die Förderung sportlicher Talente mitgegründet und ist in beiden Vereinen geschäftsführender Vorstand.

„Ich habe einen reichen Erfahrungsschatz“, sagt er. Im Gegensatz zu Fassbinder werde er keine Klientelpolitik betreiben. Damit spielt er offen darauf an, dass der grüne OB von einem Bündnis aus seiner eigenen Partei, den Linken, der Tierschutzpartei und der SPD unterstützt wird. Khalil hingegen wolle als Einzelbewerber um Stimmen ringen und keine Spenden annehmen, um unabhängig zu bleiben. Als Bürgermeister für alle wolle er sowohl linke, grüne als auch konservative Positionen vertreten. „Ich werde das Thema Klimaschutz angehen“, nennt er ein Themenfeld.

Mehr Radstraßen in Greifswald?

Das geplante Parkhaus am Nexöplatz, das bald gebaut werden soll, müsse neu diskutiert werden, findet Khalil. Er wundere sich, dass niemand ins Spiel bringt, das Projekt zu stoppen, weil in Zukunft tendenziell weniger Autos auf den Straßen sein werden. „Greifswald hat die Chance, Fahrradstadt zu werden. Aber es fehlt das Wollen.“ Es brauche zentrale Radachsen in der Stadt, mehr Ausleihmöglichkeiten für Lastenräder und mehr Fahrradstraßen. „Wir brauchen eine andere Mobilitätsinfrastruktur. Dazu gehören ausreichend E-Ladesäulen“, sagt Khalil.

Alle Wohnformen fördern

Ein Anliegen sei ihm die soziale Durchmischung. Verschiedene Wohnformen müssten gefördert werden, vom Eigenheim für Familien bis zu gemeinschaftlichem Wohnen. Um schneller zu planen, wolle er ein digitales Bauamt vorantreiben. Greifswald müsse in der Stadt Bauplätze ausweisen statt Einwohner an das Umland zu verlieren, sagt er. Am Herzen liegt dem Hundebesitzer, dass Greifswald ein eigenes Tierheim in der Stadt bekommt. Das jetzige liegt in Diedrichshagen. Wichtig sei ihm, das Ehrenamt zu fördern und die Bedingungen für den Sport in der Stadt zu verbessern.

Noch bis zum 29. März können Vorschläge für die OB-Wahl eingereicht werden. Neben Khalil und Fassbinder treten bisher der FDP-Mann Konstantin Zirwick und die CDU-Frau Madeleine Tolani an.

Von Christopher Gottschalk