Mehr als 45 000 Hansestädter bestimmen am Sonntag mit über neue Parlamente in Schwerin und Berlin. Briefwahl, Wahllokale, Hygienebestimmungen vor Ort – die OSTSEE-ZEITUNG trägt die wichtigsten Fakten hier zusammen. Selbst wer plötzlich in Quarantäne gerät, kann seine Stimme abgeben.