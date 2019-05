Ist die Innenstadt der Prenzlauer Berg von Greifswald? Wie in dem Berliner Szene-Stadtteil wird in der Greifswalder Innenstadt vorrangig Grün gewählt. Die OZ-Wahlanalyse zeigt auch, dass viele AfD-Anhänger in Großwohnsiedlungen leben. Die CDU dominiert außerhalb der Innenstadt.