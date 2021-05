Wahlen des Greifswalder Kinder- und Jugendbeirates starten

Greifswald

Der 12-jährige Werner möchte sich für eine bessere Digitalisierung in Schulen einsetzen, die 21-jährige Rike will aktiv am politischen Geschehen in der Hansestadt teilhaben und der 15-jährige Finley spricht sich für den Ausbau sowie für die Erneuerung der Fuß- und Fahrradwege in Greifswald aus: Es sind drei von insgesamt 27 Kandidierenden, die zur Wahl des Kinder- und Jugendbeirates angetreten sind.

Vom 26. bis 28. Mai 2021 können alle Kinder und Jugendlichen zwischen 8 und 21 Jahren für ihren Favoriten stimmen. Ein Großteil der Greifswalder Schulen stellt Wahllokale bereit, die den wahlberechtigten Schülerinnen und Schülern in der Unterrichtszeit zur Verfügung stehen.

Hierzu gehören die Nexö-Grundschule, die Kollwitz-Grundschule, die Kinderkunstakademie, die Regionale Schule „Ernst Moritz Arndt“, die Regionale Schule „Caspar David Friedrich“, die Integrierte Gesamtschule „Erwin Fischer“, die Pestalozzischule, das Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium, das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, das Regionale Berufliche Bildungszentrum (Standort Siemensallee), das Seminar für Kirchlichen Dienst, die Wirtschaftsakademie Nord, das Evangelische Schulzentrum Martinschule, die Waldorfschule, das Ostseegymnasium und die Montessori-Schule.

Kurze Porträts der Kandidierenden online zu finden

Zu den öffentlichen Wahllokalen gehören das Jugendfreizeitzentrum TAKT (26. Mai, 14-17 Uhr), der JUST - Jugend.Stadt.Turm in der Jacobikirche (27. Mai, 14-17 Uhr), das Kinder- und Jugendhaus Labyrinth (28. Mai, 14-17 Uhr), das Jugendzentrum klex (28. Mai, 12-17 Uhr) und die Grünfläche im Museumshafen (28. Mai, 16-18 Uhr).

An allen Wahllokalen gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln und die Maskenpflicht. Eine Übersicht aller Wahllokale ist unter www.kijubei-greifswald.de/wahllokale zu finden. Auf der Homepage stellen sich zudem alle 27 Kandidierenden mit Namen, Alter und ihrer persönlichen Motivation vor. Die Wahlergebnisse werden am 30. Mai 2021 ab 17 Uhr online bekannt gegeben.

„Wir freuen uns sehr, dass die Wahlen trotz erhöhter Hygieneregeln stattfinden können und so viele Wahllokale öffnen. Ein besonderer Dank gilt unseren Partnern in den Jugendeinrichtungen und Schulen, die uns hierbei tatkräftig unterstützen“, so Tino Nicolai, jugendpolitischer Koordinator beim Stadtjugendring. „Wir rufen alle jungen Menschen in Greifswald auf, ihr Wahlrecht zu nutzen und ihre Stimmen abzugeben. Der Kinder- und Jugendbeirat ist ihre Möglichkeit, direkt und demokratisch mitzubestimmen und ihre Interessen einzubringen“, so Nicolai weiter.

Von OZ