Wirtschaft ist in erster Linie Unternehmersache. Doch wenn es um die Rahmenbedingungen geht, hat die Stadt einen entscheidenden Einfluss, beispielsweise über die Ausweisung von Gewerbegebieten, die Grundstückspreise oder über die Höhe der Gewerbesteuer. Sie gestaltet das Klima für Unternehmensansiedlungen. Wirtschaft schafft Arbeitsplätze. Mit guten Löhnen in der Tasche sorgen die Arbeitnehmer wiederum für Konsum und Umsätze bei Händlern. Doch welche Wirtschaftsbranchen sollen in der Stadt wachsen? Wo soll die Stadt die Schwerpunkte setzen? Das fragten wir die Parteien und Wählergruppen, die am 26. Mai um Stimmen kämpfen.

Umstritten bleibt der Industriehafen Ladebow. Einige Bewerber wünschen sich eine touristische Nutzung. Auch Vorschläge, wie der Tourismus in der Stadt angekurbelt werden kann, unterbreiteten die Kandidaten. Mehr Tourismuswerbung für die Stadt auf Rügen und Usedom, die Verlegung des Museumshafens und die Schaffung eines Sportboot-Hafens in City-Nähe gehören dazu. Und wir stellten natürlich auch wieder unsere 10000-Euro-Frage: Förderung von Ausgründungen, ein großes Start-Up-Event, ein Projekt, das junge Menschen mit Unternehmern zusammenbringt, die händeringend nach Nachfolgern suchen oder die Unterstützung von Schülerfirmen. Da sage noch einer, Politiker seien nicht kreativ!

In unserer heutigen Ausgabe geben die Vertreter der Parteien und Wählergruppen Auskunft zum Thema Wirtschaft. Zwei weitere Ausgaben zu den Themen Umwelt sowie und Kultur/Sport folgen.

Für die CDU spricht Ivo Sieder .

Ivo Sieder (CDU) kandidiert für die Bürgerschaft Quelle: CDU Greifswald

Wenn Sie 10000 Euro für die Wirtschaftsförderung hätten, wofür würden Sie das Geld ausgeben?

Zur Wirtschaftsförderung gehören nicht nur die Neuansiedlung und Gründung von Unternehmen, sondern auch die Unterstützung bestehender sowie die Übergabe von Unternehmen an die nächste Generation. Ich würde die 10 000 Euro für ein Projekt einsetzen, das junge, ambitionierte Menschen gezielt mit in den nächsten fünf Jahren aufhörenden Unternehmern zusammenbringt.

Die Greifswalder Gewerbegebiete sind unterschiedlich belegt. Was würden Sie tun, damit sich im Gewerbegebiet Herrenhufen Nord mehr Gewerbe ansiedelt?

Die konkrete Ansiedlung von Unternehmen muss durch den OB und die Wirtschaftsfördergesellschaft begleitet werden. Die Bürgerschaft kann Gewerbegebiete nur planerisch ausweisen und Rahmenbedingungen schaffen. Grundsätzlich geht es darum, ein investitionsfreundliches Umfeld zu erzeugen und potentielle Investoren nicht, wie es der OB und Rot-Rot-Grün beschlossen hatten, durch Steuererhöhungen abzuschrecken.

Zum Hafen Ladebow: Sollte der B-Plan 14 aufgehoben werden, um eine touristische Nutzung oder einen Parallelnutzung von Wirtschaft und Tourismus zu ermöglichen?

Nein. Zu einem Wirtschaftsstandort an der Ostsee gehört auch ein leistungsfähiger Hafen. Für eine rein touristische Nutzung des Hafens Ladebow hat sich über Jahrzehnte kein Investor gefunden. Gerade mit der Erneuerung des Gleisanschlusses vor einigen Jahren hat der Hafen Ladebow gute Chancen am Markt, sofern die nötigen Ausbaggerungen des Hafenbeckens durchgeführt werden.

Sollte Greifswald mehr Geld in den Tourismus bzw. die touristische Infrastruktur investieren? Wenn ja in welchen Sektor, wenn nein, bitte mit Begründung?

Das Tourismuskonzept von 2016 verdeutlicht die Wichtigkeit des Erhalts des Campingplatzes in Eldena und die Realisierung eines Tagungshotels in der Innenstadt. Beide Vorhaben hat die CDU immer unterstützt, im Falle des Campingplatzes gegen den Widerstand des OBs. Zudem wurde die Greifswald Marketing GmbH gegründet, deren Wirken zunächst evaluiert werden sollte, bevor weitere Initiativen gestartet werden.

Greifswalder Firmen verschiedener Branchen beklagen einen Fachkräftemangel. Was kann Greifswald tun, damit mehr Fachkräfte in der Stadt bleiben?

Fachkräfte bleiben in der Stadt, wenn sie gut bezahlte, interessante Arbeitsplätze finden und Greifswald als lebenswerte Stadt wahrnehmen. Für weitere Arbeitsplätze unterstütze ich Projekte wie das Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie und das Start-Up-Zentrum in der Mensa am Schießwall. Aber auch die Schaffung neuen Wohnraumes in allen Preissegmenten, die Schaffung und Sanierung von Kitas, Schulen und des Theaters sind wichtig.

Andreas Kerath antwortet für die SPD .

Andreas Kerath antwortet für die SPD Quelle: P.Binder

Wenn Sie 10000 Euro für die Wirtschaftsförderung hätten, wofür würden Sie das Geld ausgeben?

Das Geld sollte der Universität Greifswald für ihren Unique-Ideenwettbewerb zur Verfügung gestellt werden, damit dieser attraktiver ausgestattet werden kann und somit mehr Studierende und Forschende dabei unterstützt werden können, Ausgründungen aus der Uni vorzunehmen. Denn auf diesem Weg können zukunftsträchtige Arbeitsplätze geschaffen werden.

Die Greifswalder Gewerbegebiete sind unterschiedlich belegt. Was würden Sie tun, damit sich im Gewerbegebiet Herrenhufen Nord mehr Gewerbe ansiedelt?

Eine bessere Bewerbung dieses Standortes wäre ebenso eine Möglichkeit, wie die Absenkung der Verkaufspreise für die Grundstücke.

Zum Hafen Ladebow: Sollte der B-Plan 14 aufgehoben werden, um eine touristische Nutzung oder eine Parallelnutzung von Wirtschaft und Tourismus zu ermöglichen?

Der B-Plan 14 sollte aufgehoben werden, weil er lediglich einen hochsubventionierten Gewerbehafen ermöglicht, der fast keine Arbeitsplätze schafft und auch nur ein minimales Steueraufkommen erwirtschaftet. Wir setzen uns dafür ein, den Hafenstandort zu einem maritim-gewerblichen Zentrum zu entwickeln, das auch Möglichkeiten für Gesundheitstourismus, Wassersport und Erholung bietet.

Sollte Greifswald mehr Geld in den Tourismus bzw. die touristische Infrastruktur investieren? Wenn ja in welchen Sektor, wenn nein, bitte mit Begründung?

Greifswald fehlt ein Sportboothafen mit einer ausreichend großen Anzahl von Liegeplätzen. Die lange Tradition und Verbundenheit unserer Stadt mit dem Segelsport kann damit dauerhaft und überregional verankert werden und gleichzeitig den Wirtschaftsstandort Greifswald fördern.

Greifswalder Firmen verschiedener Branchen beklagen einen Fachkräftemangel. Was kann Greifswald tun, damit mehr Fachkräfte in der Stadt bleiben?

Bei der Arbeitskräftegewinnung werden die sog. weichen Standortfaktoren immer wichtiger. Hierzu gehören insbesondere eine ausreichende Anzahl von Kita-Plätzen mit guter Betreuungsqualität und genügend gute Schulplätze in allen Schulformen. Aber auch eine kulturell lebendige Stadt mit zahlreichen Sportangeboten kann im Vergleich zu anderen Städten den Unterschied ausmachen. Wichtig ist insbesondere bezahlbarer Wohnraum.

Birgit Socher gibt die Antworten für die Linke.

Birgit Socher, Mitglied der Linken in Greifswald Quelle: Partei

Wenn Sie 10000 Euro für die Wirtschaftsförderung hätten, wofür würden Sie das Geld ausgeben?

Mit dieser Summe ist keine klassische Wirtschaftsförderung möglich. Wir würden das Geld für das Projekt „Schule und Wirtschaft“ zur Verfügung zu stellen. Viele mittelständische Unternehmen suchen Auszubildende. Jugendliche hätten die Möglichkeit, sich in ausgewählten Berufen mit fachlicher Betreuung auszuprobieren.

Die Greifswalder Gewerbegebiete sind unterschiedlich belegt. Was würden Sie tun, damit sich im Gewerbegebiet Herrenhufen Nord mehr Gewerbe ansiedelt?

Anreize schaffen, Energiekosten günstiger als anderswo anzubieten. Wenn die Stadtwerke auch im Sommer mehr Abnehmer für Wärme oder Kälte hätten, wird dort auch mehr Strom produziert. Synergien nutzen, Aquakultur oder andere spezialisierte Lebensmittelhersteller wären denkbar. Die Bauern im Umfeld könnten dann hier ihre Produkte ortsnah verarbeiten lassen und die Wertschöpfung bleibt so in unserem Kreis.

Zum Hafen Ladebow: Sollte der B-Plan 14 ausgehoben werden, um eine touristische Nutzung oder eine Parallelnutzung von Wirtschaft und Tourismus zu ermöglichen?

Die Bürgerschaft hat 2011 nach langer Diskussion auch wegen der anstehenden Bindungsfristen für geflossene Fördermittel beschlossen, den Seehafen Ladebow weiter als Gewerbe- und Industriehafen zu entwickeln. Ein angrenzender Sportboothafen ist ausdrücklich erlaubt. Nachdem weitere Unternehmen investiert haben, wäre es unklug die eingeschlagene Richtung kurzfristig zu ändern.

Sollte Greifswald mehr Geld in den Tourismus bzw. die touristische Infrastruktur investieren? Wenn ja, in welchen Sektor? Wenn nein, bitte mit Begründung.

Wasser, Schiffe, Caspar David Friedrich - das sind Greifswalder Marken. Der heutige Charakter des Museumshafens ist zu bewahren, eine künftige Bummelmeile entlang der Hafenstraße bis zum Stadtarchiv mit Kneipen, Shopping und Kulturevents für Jung und Alt wäre toll. Für den Fahrrad- und Wandertourismus im Umkreis der Stadt müssten die teilweise verschwundenen Wegverbindungen wiederhergestellt werden.

Greifswalder Firmen verschiedener Branchen beklagen einen Fachkräftemangel. Was kann die Stadt tun, damit mehr Fachkräfte in der Stadt bleiben?

Die lokalen Möglichkeiten sind begrenzt. Wichtig sind gute Arbeitsbedingungen und Löhne, das spricht sich rum! Mit SoPHi haben wir gezeigt: Auch in der Pflege ist eine qualitätsvolle Arbeit mit tariflicher Entlohnung möglich. Also gilt es auch, anderswo Möglichkeiten einer besseren Bezahlung für Fachkräfte zu schaffen. Die Stadt hat dies zu fordern und kann es aber auch mit ihren Ausschreibungen unterstützen.

André Carls antwortet für die Grünen.

André Carls, Grüne Greifswald Quelle: Till Junker

Wenn Sie 10000 Euro für die Wirtschaftsförderung hätten, wofür würden Sie das Geld ausgeben?

Das Geld sollte möglichst dort ausgegeben werden, wo eine regionale Wertschöpfungskette dahinter steht. Bei dieser Summe würden wir uns auf kleinere Projekte statt großer Unternehmen konzentrieren, z. B. den Kitas für einen Monat die Mehrkosten für biologisch und regional erzeugte Lebensmittel geben, den Aufbau eines digitalen Marktplatzes für Händler unterstützen oder einen Preis für junge Unternehmen oder Start-Ups ausloben.

Die Greifswalder Gewerbegebiete sind unterschiedlich belegt. Was würden Sie tun, damit sich im Gewerbegebiet Herrenhufen Nord mehr Gewerbe ansiedelt?

Unternehmen, die zur Zeit in konfliktträchtigen Mischgebieten angesiedelt sind, sollten für eine Standortverlagerung gewonnen werden. Das hätte einen positiven Einfluss auf Angebot und Qualität von Wohnbauflächen. Zudem sollte Greifswald den Rahmen für die Ansiedlung günstig gestalten, um innovative Gewerberichtungen, z.B. in der Nahrungsverarbeitung, der Gesundheitsbranche oder Zukunftstechnologien zu gewinnen.

Zum Hafen Ladebow: Sollte der B-Plan 14 aufgehoben werden, um eine touristische Nutzung oder eine Parallelnutzung von Wirtschaft und Tourismus zu ermöglichen?

Die Hafenbetreiber müssen in den kommenden fünf Jahren beweisen, dass die Investitionen und die sehr günstigen Konditionen tatsächlich dauerhaft zu einem Zugewinn für Greifswald führen und der Hafen kein Fass ohne Boden ist. Wenn sich die gewerbliche Nutzung nicht als zukunftsträchtig erweist, unterstützen wir eine Neuorientierung, die in einer Parallelnutzung von Wirtschaft und Tourismus liegen kann.

Sollte Greifswald mehr Geld in den Tourismus bzw. die touristische Infrastruktur investieren? Wenn ja in welchen Sektor, wenn nein, bitte mit Begründung?

Greifswald wird vor allem von Tagestourist*innen und von Konferenzteilnehmer*innen besucht. Daher sollte weiter in ein vielfältiges Angebot an Kunst und Kultur und die Erschließung der Natur rund um Greifswald investiert werden. Dazu gehören Wanderwege, Anbindungen von Radwegen ins Umland, die Vermarktung unserer maritimen Infrastruktur und ein gut ausgebauter ÖPNV mit Park+Ride-Möglichkeiten.

Greifswalder Firmen verschiedener Branchen beklagen einen Fachkräftemangel. Was kann die Stadt tun, damit mehr Fachkräfte in der Stadt bleiben?

Wenn Fachkräfte hier bleiben sollen, dann müssen zuallererst die Konditionen der Arbeitgeber stimmen. Die Politik lenkt die äußeren "Wohlfühlfaktoren", wie Wohnen, Schule, Kinderbetreuung, verkehrliche Infrastruktur, Kultur, Sport etc. Das Welcome Center hilft neu zuziehenden Menschen bei der Wohnungs- und Kita-Suche und allen anderen Belangen bei einem Umzug. Das sollte weiter ausgebaut werden.

Für die AfD spricht Nikolaus Kramer.

Nikolaus Kramer antwortet für die AfD Quelle: Partei

Wenn Sie 10000 Euro für die Wirtschaftsförderung hätten, wofür würden Sie das Geld ausgeben?

Nachhaltige Förderung in diesem Bereich ist mit dieser Summe nicht möglich. Es ist denkbar, sie einer Initiative, welche sich für die Belebung der Wirtschaft, beispielsweise durch Förderung von Firmenneugründungen einsetzt, zur Verfügung zu stellen.

Die Greifswalder Gewerbegebiete sind unterschiedlich belegt. Was würden Sie tun, damit sich im Gewerbegebiet Herrenhufen Nord mehr Gewerbe ansiedelt?

Gewerbe siedelt sich dort an, wo Infrastruktur gut ausgebaut ist. Verkehrsanbindung und Breitbandausbau sind die minimalsten Voraussetzungen. Die Gewerbesteuer ist ein mögliches finanzielles Steuerungsmittel, um Attraktivität zu schaffen. Sie sollte keinesfalls erhöht werden. Bürokratische Hürden für Neugründungen, -ansiedlungen und Investoren sollten nicht höher als erforderlich sein.

Zum Hafen Ladebow: Sollte der B-Plan 14 aufgehoben werden, um eine touristische Nutzung oder einen Parallelnutzung von Wirtschaft und Tourismus zu ermöglichen?

Dies ist eine vorstellbare Lösung, die es zu prüfen gilt. Irgendwann muss man mal an den Punkt kommen, zu hinterfragen, wie stark eventuelle Rückzahlungen von Landesfördermitteln einem industriell/touristisch genutzten Hafen entgegenstehen.

Sollte Greifswald mehr Geld in den Tourismusbzw. die touristische Infrastruktur investieren? Wenn ja in welchen Sektor, wenn nein, bitte mit Begründung?

Greifswald macht viel zu wenig aus seiner Wasseranbindung, um die uns Binnenstädte beneiden. Investoren sollten gefördert werden, statt sie so skandalös zu behindern wie beim Campingplatz Eldena. Mit der Greifswald Marketing GmbH haben wir einen starken Partner an der Seite der Stadt.

Greifswalder Firmen verschiedener Branchen beklagen einen Fachkräftemangel. Was kann die Stadt tun, damit mehr Fachkräfte in der Stadt bleiben?

Neben erschwinglichem Wohnraum, einer angepassten Infrastruktur ist für Fachkräfte natürlich die Abdeckung der Kinderbetreuung ein wesentlicher Faktor. Aber auch Kunst, Kultur und ein breites Angebot zur Gestaltung der Freizeit. Auf all diese Dinge kann die Stadt Einfluss nehmen. Wichtig ist, die knappen finanziellen Mittel sinnvoll und mit Augenmaß einzusetzen. Umfragen bestätigen, dass die Work-Life-Balance vielen Arbeitnehmern sehr wichtig ist.

Die Antworten für die FDP gibt David Wulff .

David Wulff kandidiert für die FDP Quelle: Partei

Wenn Sie 10000 Euro für die Wirtschaftsförderung hätten, wofür würden Sie das Geld ausgeben?

Für 10000 Euro würden wir ein großartiges Start-Up-Event ausrichten, um bestehende Start Ups sichtbarer zu machen und neue Leute zu einer Unternehmensgründung zu motivieren.

Die Greifswalder Gewerbegebiete sind unterschiedlich belegt. Was würden Sie tun, damit sich auf dem Gewerbegebiet Herrenhufen Nord mehr Gewerbe ansiedelt?

Der Glasfaserausbau in den Gewerbegebieten hinkt immer noch hinterher. Das muss unbedingt forciert werden. Einige freie Flächen sind aber grundsätzlich nichts schlechtes. Wir müssen auch noch Flächen zur Erweiterung für bestehende Unternehmen anbieten können.

Zum Hafen Ladebow: Sollte der B-Plan 14 aufgehoben werden, um eine touristische Nutzung oder einen Parallelnutzung von Wirtschaft und Tourismus zu ermöglichen?

Die jetzt im Hafen Ladebow ansässigen Unternehmen brauchen ein klares Bekenntnis der Stadt zum Standort. Unsicherheit ist für jedes Unternehmen ein Investitionshemmnis.

Sollte Greifswald mehr Geld in den Tourismus bzw. die touristische Infrastruktur investieren? Wenn ja in welchen Sektor, wenn nein, bitte mit Begründung?

Wir fordern die Fortschreibung des Wirtschaftsentwicklungskonzepts der Stadt Greifswald aus dem Jahr 1999. Ohne klaren wirtschaftspolitischen Kurs wird jede Investition nur eine Einzelmaßnahme sein.

Greifswalder Firmen verschiedener Branchen beklagen einen Fachkräftemangel. Was kann Greifswald tun, damit mehr Fachkräfte in der Stadt bleiben?

Die Wohnraumproblematik in Greifswald erschwert den Zuzug von Fachkräften und die schlechte Anbindung Greifswalds bei Bus und Bahn erschwert mögliche Pendlerströme. Diese Probleme können politisch gelöst werden.

Für die Tierschutzpartei antwortet Robert Gabel .

Robert Gabel, Tierschutzpartei Quelle: Lucas Treise

Wenn Sie 10 000 Euro für die Wirtschaftsförderung hätten, wofür würden Sie das Geld ausgeben?

Diese Summe eignet sich gut, um Schülerfirmen an den Schulen zu unterstützen. So lernen die Kinder und Jugendliche wirtschaftliche Abläufe kennen und erfahren pädagogische Begleitung, die soziale, ethische und ökologische Aspekte miteinbezieht.

Die Greifswalder Gewerbegebiete sind unterschiedlich belegt. Was würden Sie tun, damit sich im Gewerbegebiet Herrenhufen Nord mehr Gewerbe ansiedelt?

Greifswald benötigt moderne Infrastruktur sowie ein innovatives, kulturell-soziales Umfeld, um Ansiedlungen anzulocken. Ein digitales Rathaus, um die Kommunikation u.a. der Unternehmen mit den Behörden zu erleichtern, dazu eine familienfreundliche Politik, Freifunk in der ganzen Stadt, engste Zusammenarbeit mit der Uni, um Ausgründungen zu fördern, sind wichtige Eckpfeiler zur Verstärkung von Ansiedlungen.

Zum Hafen Ladebow: Sollte der B-Plan 14 aufgehoben werden, um eine touristische Nutzung oder einen Parallelnutzung von Wirtschaft und Tourismus zu ermöglichen?

Eine eher touristische Nutzung ist zu bevorzugen. Die Zweckbindung für den Industrie- bzw. gewerblich genutzten Hafen dauert noch bis 2023 – dann aber sollte eine Umwidmung des Areals in Angriff genommen werden, weitestgehend unter Einbeziehung der bereits vorhandenen Firmen. Weitere Groß- und Prestigeprojekte, die den Stadthaushalt Millionen Euros kosten und viele Jahre dauern, sehen wir aber kritisch.

Sollte Greifswald mehr Geld in den Tourismus bzw. die touristische Infrastruktur investieren? Wenn ja in welchen Sektor, wenn nein, bitte mit Begründung?

Der Tourismus ist ein ausbaufähiger Pfeiler der Greifswalder Wirtschaft, weshalb hier auf jeden Fall investiert werden soll. Eine wirksame Maßnahme sind etwa Marketingkampagnen in den Großstädten wie Berlin und Hamburg, aber auch auf Rügen und Usedom, um Tagesausflügler zu gewinnen. Mit Initiativen, Investoren und Unternehmern, die den Tourismus voranbringen, sollte die Stadt stets konstruktiv und entgegenkommend umgehen.

Greifswalder Firmen verschiedener Branchen beklagen einen Fachkräftemangel. Was kann die Stadt tun, damit mehr Fachkräfte in der Stadt bleiben?

Die Stadt muss sich um die Anwerbung von Fachkräften (Welcome Center, Wirtschaftsförderung, Existenzgründerhilfe) aktiv bemühen, aber auch die hier lebenden Menschen einbeziehen, indem sie passend qualifiziert werden. Es gibt viele Studierende ohne (passenden) Abschluss, die man für eine duale Berufsausbildung und Aufstiegsqualifizierungen gewinnen kann. Ebenso können Un- und Angelernte qualifiziert werden.

Luca Piwodda antwortet für die Freiparlamentarische Allianz.

Luca Piwodda kandidiert für die Freiparlamentarische Allianz Quelle: Anne Ziebarth

Wenn Sie 10000 Euro für die Wirtschaftsförderung hätten, wofür würden Sie das Geld ausgeben?

Wir würden diesen Geldbetrag für die Ausbildungsförderung in Greifswald einsetzen. Der Fachkräftemangel wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten weitreichende Auswirkungen haben, dementsprechend müssen die Grundlagen für einen erfolgreichen Arbeitsmarkt der Zukunft schon heute gelegt werden.

Die Greifswalder Gewerbegebiete sind unterschiedlich belegt. Was würden Sie tun, damit sich im Gewerbegebiet Herrenhufen Nord mehr Gewerbe ansiedelt?

Wir wollen den Unternehmen optimale Bedingungen bieten, die zeitgleich auch sozial-gesellschaftlich verträglich sind: Daher machen wir uns für eine Absenkung der Gewerbesteuer stark, sodass die Ansiedlung neuer Unternehmen gefördert wird und keine zusätzlichen Hürden entstehen. Außerdem erachten wir die Gründung eines „Investment Center Greifswald“ als Plattform für Unternehmenskommunikation als notwendig.

Zum Hafen Ladebow: Sollte der B-Plan 14 aufgehoben werden, um eine touristische Nutzung oder einen Parallelnutzung von Wirtschaft und Tourismus zu ermöglichen?

Da der Tourismus einen wichtigen Zweig der Wirtschaft darstellt, sollten beide Begriffe nicht getrennt voneinander gedacht werden. Wir setzen uns für eine Parallelnutzung ein, die am Hafen Ladebow vereint werden kann, wobei auch die Gastronomie und der Einzelhandel mit einbezogen werden müssen.

Sollte Greifswald mehr Geld in den Tourismus/die touristische Infrastruktur investieren? Wenn ja in welchen Sektor, wenn nein, bitte mit Begründung?

Greifswald hat einen großen kulturellen Mehrwert, der noch besser repräsentiert werden kann. Wir machen uns für die Gründung des Tourismuslabels „Pommern“ als Grundlage für die Vorstellung der kulturellen Vielfalt stark. Die Hervorhebung von Caspar David Friedrich als Alleinstellungsmerkmal von Greifswald ist erforderlich. Neben innerstädtischen Werbekampagnen sollen auch die Städtepartnerschaften ausgebaut werden.

Greifswalder Firmen verschiedener Branchen beklagen einen Fachkräftemangel. Was kann die Stadt tun, damit mehr Fachkräfte in der Stadt bleiben?

Der Fachkräftemangel wird zu einem zunehmenden Problem auf dem Greifswalder Arbeitsmarkt. Deshalb setzen wir uns für die Gründung der „Initiative Handwerk“ ein. Zweck dieser Kampagne ist die gesellschaftliche Aufwertung handwerklicher Berufe, da das Abitur und das anschließende Studium nicht den einzigen Weg in das Arbeitsleben darstellen.

Johann Röper antwortet für die Kompetenz für Vorpommern.

Johann Röper (Kompetenz für Vorpommern) Quelle: privat

Wenn Sie 10 000 Euro für die Wirtschaftsförderung hätten, wofür würden Sie das Geld ausgeben?

Wir würden diesen Betrag für Info-Veranstaltungen in Schulen verwenden, um in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Schule/Wirtschaft des Unternehmerverbandes Vorpommern das Interesse von Schülern für einen Ausbildungsberuf im Handwerk und Dienstleistungsbereich zu wecken. Es müssen wirklich nicht die meisten Schüler auch ein Abitur machen.

Die Greifswalder Gewerbegebiete sind unterschiedlich belegt. Was würden Sie tun, damit sich auf dem Gewerbegebiet Herrenhufen Nord mehr Gewerbe ansiedelt?

Das Gewerbegebiet muss besser vermarktet und dies in professionelle Hände gegeben werden. Man kann nicht nur warten, bis sich ein Interessent meldet. Erforderlich ist vielmehr die gezielte Ansprache von Unternehmen, die bereits in Greifswald und dem Umland ansässig sind. Neuansiedlungen verhindert man jedoch mit unnötigen Gewerbesteuererhöhungen.

Zum Hafen Ladebow: Sollte der B-Plan 14 aufgehoben werden, um eine touristische Nutzung oder eine Parallelnutzung von Wirtschaft und Tourismus zu ermöglichen?

Es war eine Fehlentscheidung in der Vergangenheit, einen Industriehafen schon deshalb haben zu wollen, nur weil Greifswald eine Hansestadt ist. Diese Entscheidung sollte korrigiert werden. Eine touristische und - daran angepasst - auch teilweise gewerbliche Nutzung des Hafens Ladebow wäre deutlich sinnvoller, wird sich auf Grund der geschaffenen Fakten aber nur langfristig realisieren lassen.

Sollte Greifswald mehr Geld in den Tourismus bzw. die touristische Infrastruktur investieren? Wenn ja in welchem Sektor, wenn nein, bitte mit Begründung?

Ein klares Ja für mehr Investitionen in den Tourismus. Unter anderem sollte der Weihnachtsmarkt attraktiver werden. Der Museumshafen sollte 200 Meter nach Osten verlegt und dafür Liegeplätze für Tagestouristen in Stadtnähe geschaffen werden. Auf Usedom und Rügen sollte gezielt um Tagestouristen für Greifswald geworben werden. Die städtische Marketing GmbH muss deshalb eine bessere finanzielle Ausstattung erhalten.

Greifswalder Firmen verschiedener Branchen beklagen einen Fachkräftemangel. Was kann die Stadt tun, damit mehr Fachkräfte in der Stadt bleiben?

Es gibt einen Fachkräftemangel, aber keine (aktuelle) „Abwanderung“ aus unserer Stadt. Wichtig ist die Gewinnung neuer zusätzlicher Fachkräfte durch Abwerbung aus anderen Regionen, aber insbesondere durch Ausbildung des eigenen Nachwuchses. Hier sollte eine engere Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsverbänden erfolgen. Wir müssen uns aber dafür einsetzen, dass die Berufsschulausbildung in Greifswald bleibt.

Christian Radicke gibt die Antworten für die Bürgerliste .

Christian Radicke kandidiert für die Bürgerliste. Quelle: Reik Anton

Wenn Sie 10 000 Euro für die Wirtschaftsförderung hätten, wofür würden Sie das Geld ausgeben?

Die Bürgerliste würde dieses Geld je zur Hälfte für ein PitchLab zur Unternehmensgründung und einen Greifswalder Innovationspreis einsetzen!

Die Greifswalder Gewerbegebiete sind unterschiedlich belegt. Was würden Sie tun, damit sich im Gewerbegebiet Herrenhufen Nord mehr Gewerbe ansiedelt?

Die Bürgerliste setzt auf die enge Zusammenarbeit unserer Stadt mit der Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern. Keine Experimente mit der Gewerbesteuer!

Zum Hafen Ladebow: Sollte der B-Plan 14 aufgehoben werden, um eine touristische Nutzung oder einen Parallelnutzung von Wirtschaft und Tourismus zu ermöglichen?

Die Bürgerliste steht zum Industriehafen und dessen zuverlässiger seeseitiger Ansteuerung! Nach der Ausbaggerung der Fahrrinne ist endlich eine wirtschaftliche Dynamik spürbar. Wer etwas anderes will, muss Millionen Fördergelder zurückzahlen und Firmen entschädigen!

Sollte Greifswald mehr Geld in den Tourismus bzw. die touristische Infrastruktur investieren? Wenn ja in welchen Sektor, wenn nein, bitte mit Begründung?

Der Ostseeradwanderweg durch Greifswald muss im Bereich des Stadthafens und auf dem Treidelpfad attraktiver gemacht werden. Die Stadt muss ihre kulturellen Highlights noch besser vermarkten und den weiteren Ausbau von Beherbergungskapazitäten fördern!

Greifswalder Firmen verschiedener Branchen beklagen einen Fachkräftemangel. Was kann die Stadt tun, damit mehr Fachkräfte in der Stadt bleiben?

Fachkräftemangel ist im demografischen Wandel keine spezifisches Greifswalder Problem. Unsere Stadt muss die Rahmenbedingungen für ein attraktives Umfeld gestalten und innovativen Unternehmen Raum geben (z.B. im Plasma Life Center). Fachkräfte bekommt man auf Dauer nur für gute Entlohnung.

Felix Beer spricht für die Alternative Liste.

Felix Beer will für die Alternative Liste in die Bürgerschaft Quelle: Alternative Liste

Wenn Sie 10 000 Euro für die Wirtschaftsförderung hätten, wofür würden Sie das Geld ausgeben?

Da Großinvestoren ja erfahrungsgemäß sowieso nicht in der Lage sind, mit eher bescheidenen Beträgen wie 10000 Euro auszukommen, bietet sich hier vor allem die Förderung von Unternehmensideen (z.B. Eröffnung eines verpackungslosen Ladens) an, die für die üblichen Förderinstrumente zu klein sind und sonst durch die gängigen Raster fallen würden.

Die Greifswalder Gewerbegebiete sind unterschiedlich belegt. Was würden Sie tun, damit sich im Gewerbegebiet Herrenhufen Nord mehr Gewerbe ansiedelt?

Mehr Gewerbe ist kein Selbstzweck und die Bürgerschaft selbst ist auch meist nicht mit konkreten Ansiedlungsfragen befasst. Die Stadt sollte sich darum bemühen, dass neu anzusiedelnde Betriebe dann auch in zukunftsfähigen Branchen, z.B. Erneuerbare Energien, tätig sind. Das Gewerbe muss in stärkerem Maße in die Pflicht genommen werden, die Versiegelung von Flächen in Grenzen zu halten.

Zum Hafen Ladebow: Sollte der B-Plan 14 aufgehoben werden, um eine touristische Nutzung oder einen Parallelnutzung von Wirtschaft und Tourismus zu ermöglichen?

Die Stadt sollte hier mit dem Land verhandeln, mit dem Ziel, verbindliche Zusagen zu erhalten, in Ladebow eine Mischnutzung aus Wohnen, Tourismus und Gewerbe zu ermöglichen und dabei gleichzeitig die bisherige Förderung beizubehalten. Sollten solche Gespräche erfolgreich sein, ist auch eine Änderung des Bebauungsplans anzustreben.

Sollte Greifswald mehr Geld in den Tourismus bzw. die touristische Infrastruktur investieren? Wenn ja in welchen Sektor, wenn nein, bitte mit Begründung?

Viele Möglichkeiten, die Attraktivität der Stadt für Besucher*innen zu steigern, bieten sich durch Verbesserungen der Fahrradinfrastruktur. Auch die Bedingungen des Fußverkehrs verdienen stärkere Beachtung. Da diese Maßnahmen sowohl Einwohner*innen als auch Besucher*innen zugute kommen, fallen nicht einmal spezielle Zusatzausgaben für den Tourismus an.

Greifswalder Firmen verschiedener Branchen beklagen einen Fachkräftemangel. Was kann die Stadt tun, damit mehr Fachkräfte in der Stadt bleiben?

Die Attraktivität einer Stadt wird zunehmend durch einige oft zu Unrecht vernachlässigte Faktoren beeinflußt, dazu zählen etwa das kulturelle Angebot, die Bildungsinfrastruktur sowie eine qualitativ hochwertige und ausreichende Kinderbetreuung. Viele Fachkräfte sind Zuwanderer*innen aus anderen Ländern. Hier sind stärkere Bemühungen um Integration notwendig.

