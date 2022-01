Greifswald

Lächelnde Gesichter und prägnante Slogans: Auf dem politischen Parkett gehört das Werben um die Gunst der Wählerinnen und Wähler vom Laternenmast aus standardmäßig dazu. In wenigen Monaten steht in der Hansestadt die Oberbürgermeisterwahl an. Dann beginnt erneut das Buhlen um die vordersten Plätze und der Kampf um jeden Zentimeter Laterne.

Geht es nach mehreren Greifswalder Fraktionen, sollen die Regeln des Wahlkampfes in der Hansestadt jedoch zukünftig verändert werden. Für die Limitierung der Wahlwerbung sprechen sich Grüne, SPD, Linke und die Tierschutzpartei aus. Die Frage, ob Wahlwerbung begrenzt werden soll, taucht immer mal wieder in der Hansestadt auf. Nun gibt es jedoch sehr konkrete Vorstöße.

Keine Plakate mehr in besonders schützenswerten Räumen

Einer kommt von Robert Gabel und Anja Hübner (beide Tierschutzpartei). Sie wollen, dass Wahlwerbung nur noch auf zugewiesenen Flächen sowie in ausgewiesenen Straßen zugelassen wird. Dafür sollen im Stadtgebiet maximal 50 Bauzäune bzw. Aufsteller zur Verfügung gestellt werden. Zudem soll in der Nähe von Grünanlagen, Wald und Gewässern die Plakatierung gänzlich untersagt werden, wie es in der Beschlussvorlage heißt.

„Die Kabelbinder, die an den Masten zurückblieben, verfallen mit der Zeit und gehen in die Natur über. Auch Reste der Plakate, die danach überall herumliegen, sind nicht gerade umweltfreundlich. Um das ein bisschen abzumildern, ist unsere Idee, dass in besonders schützenswerten Räumen eben nicht plakatiert werden darf“, erklärt Gabel.

Wahlplakate verändere Gesamtbild zum Schlechteren hin

Grüne und SPD sprechen sich hingegen dafür aus, dass pro Partei, Wählergemeinschaft oder Einzelbewerber insgesamt nur noch maximal 200 Doppelplakate an den Lichtmasten befestigt werden dürfen. Sollten mehrere Wahlen gleichzeitig stattfinden, dürfe die Zahl pro Wahl um 100 Plakate erhöht werden. Pro Lichtmast sollen auch nur noch maximal drei Wahlplakate erlaubt sein. Am Museumshafen sollen gar keine Wahlplakate mehr hängen, wie es in der Beschlussvorlage heißt.

„Je mehr sich um den Platz streiten und je mehr versucht wird, mit Plakaten Aufmerksamkeit zu erzielen, desto schlimmer ist das Gesamtbild“, sagt Grünenpolitiker Jörg König. Am Ende sei es vor allem viel „Müll“, der produziert werde, „auch wenn schon vieles besser geworden ist und wir beispielsweise Pappplakate verwenden, die zu hundert Prozent recycelbar sind“, so der Vorsitzende des Umweltausschusses weiter.

Die Anzahl von 200 Plakaten sei jedoch zu pauschal, sagt Robert Gabel. „Dass ein Einzelbewerber so viele Plakate hat wie die CDU oder die Grünen ist aus meiner Sicht ungerecht.“ Deshalb hat Gabel gemeinsam mit der Fraktion Linke und Tierschutzpartei einen Änderungsantrag eingereicht. Kernpunkt: Je nachdem, welche Wahl stattfindet, solle eine unterschiedliche Anzahl möglicher Plakate gelten. Zur Europa-, Bundestags-, Landtags- oder Bürgerschaftswahl beispielsweise sollen je Liste maximal 90 Plakate aufgehängt werden dürfen. Zur Wahl des Oberbürgermeisters sowie des Landrates sollen es maximal je bis zu 240 Plakate sein.

Begrenzung werfe Fragen der Rechtssicherheit auf

Im Jahr 2019 stimmte die Bürgerschaft dafür ab, dass die Verwaltung prüft, ob und wie eine Begrenzung von Wahlwerbung möglich wäre. Grundsätzlich sei es das. Auch in anderen Gemeinden wurden bereits Begrenzungen umgesetzt. Allerdings würden sich auch einzelne Fragen nach der Rechtssicherheit ergeben, sagt Madeleine Tolani, Bürgerschaftsmitglied für die CDU und Kandidatin für die Oberbürgermeisterwahl.

„Grundsätzlich sollte in einer Demokratie der staatliche Einfluss auf den Wahlkampf so gering sein wie möglich“, so Tolani. Vor allem der Vorschlag, dass nur noch drei Wahlplakate pro Mast erlaubt sein sollen, kommt bei der Politikerin nur bedingt gut an. „Große Parteien mit vielen Wahlhelfern, welche zeitgleich viele Masten behängen können, würden profitieren. Kleine Parteien und Einzelbewerber wären strukturell benachteiligt“, ist sich Tolani sicher.

Zwar verstehe sie den Umweltgedanken dahinter, aber „zu demokratischen Wahlen gehört auch der demokratische Wahlkampf und zu diesem gehören eben Wahlplakate, welche wir alle zum Wohle unserer Demokratie durchaus für einige Wochen pro Wahljahr akzeptieren sollten.“ Obwohl die Meinungen bei der Begrenzung auseinandergehen, sind sich hingegen alle einig, dass Wahlplakate immer noch ein wichtiges Mittel sind, um auf die Wahlen aufmerksam zu machen.

Von Christin Lachmann