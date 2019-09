Waldorfschule Greifswald: Per Drachenboot nach Berlin

Greifswald

„Waldorf bewegt – auch gegen den Strom“. Unter diesem Motto startete am Sonnabendvormittag auf dem Ryck ein Drachenboot mit Schülern der Freien Waldorfschule Greifswald. Ihr Ziel ist Berlin. Sechs Tage lang paddeln sie über rund 400 Kilometer Wasserstraße bis zur Hauptstadt, wo am Donnerstag eine große Party mit tausenden Gästen aus Anlass des 100. Jubiläums der Waldorfschulen weltweit steigt.

Das Spektakel am Museumshafen, das bei schönstem Sonnenschein hunderte Gäste anlockte, war Auftakt des Aktionstages „Lebendiger Ryck“. Zum Zweiten Mal veranstaltet die Hansestadt Greifswald in Kooperation mit der Universität Greifswald und vielen weiteren Institutionen, Vereinen und Initiativen diesen Aktionstag.

Exkursionen, Müll sammeln, Wassersport- und viele Mitmachangebote: Der Tag hält bis in die späten Nachmittagsstunden ein umfangreiches Programm rund um den Heineschuppen in der Museumswerft für alle Besucher bereit. Alle Aktionen sind kostenfrei. „Nach dem großen Erfolg des 1. Rycktages 2017 freue ich mich sehr auf den 2. Rycktag mit vielen neuen Partnern und einem abwechslungsreichen Angebot für jedes Alter“, sagte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). „Ich wünsche mir, dass der Ryck noch stärker als verbindende Lebensader unserer Stadt wahrgenommen und gepflegt wird.“

Gegen 12 Uhr wird das 1. Greifswalder Solarbootrennen ausgetragen. 29 Boote treten gegeneinander an. Gebaut wurden die rund 30 Zentimeter langen Modelle von Jugendlichen der IGS Erwin Fischer, der Caspar David Friedrich Schule, vom Humboldt- und vom Jahn-Gymnasium sowie vom Ostseegymnasium. Die rund 80 Schüler der 5. bis 11. Klasse fertigten die Boote im Unterricht oder in Projektkursen an. Die Bausätze für den Solarantrieb, bestehend aus Solarzelle, Motor und Propeller, wurden durch die Stadtverwaltung kostenlos zur Verfügung gestellt. Nach mehreren Vor- und Zwischenläufen wird schließlich der Sieger ermittelt. Die drei schnellsten und das kreativste Boot werden prämiert.

Von Petra Hase