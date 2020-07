Waldspaziergang kontra Golfen?

Greifswald

Mehr Wald, mehr Biodiversität, mehr Klimaschutz: Das Konzept zur Entwicklung des Greifswalder Stadtforstes, im Mai dieses Jahres erstmals von Stadtförster Bent Knoll im Umweltausschuss der Bürgerschaft vorgestellt, stieß bei den Kommunalpolitikern der Hansestadt durchweg auf positives Echo. Selbst der Finanzausschuss votierte einhellig für die umfangreichen Pläne zur Aufforstung, obwohl deren Realisierung allein in den nächsten vier Jahren voraussichtlich eine Million Euro kosten wird.

Dennoch gab das Stadtparlament auf seiner jüngsten Sitzung kein grünes Licht für die im Konzept beschriebenen Maßnahmen. Der Grund: Die vom Stadtförster vorgeschlagene Neuwaldbildung in der Gemarkung Wackerow durchkreuzt Pläne zur Erweiterung des dortigen Golfparks. Darauf machte Bürgerschaftsmitglied Frank Hardtke (Kompetenz für Vorpommern), zugleich Mitglied im Hanseatischen Golfclub, aufmerksam. Der Golfpark verfügt neben einer Driving Range und einer Pitch-and-Chip-Anlage nur über einen 9-Loch-Platz. Üblich hingegen ist eine 18-Loch-Anlage. „Ziel war es daher von Anfang an, den Platz auf 18 Loch zu erweitern“, sagt Hardtke. Allerdings fehlte der Betreibergesellschaft des Golfparks bislang das Geld dafür. Nun gebe es laut Hardtke jedoch Interessenten, die gern investieren würden. „Wenn die Fläche aufgeforstet wird, kann die Anlage aber nie erweitert werden. Somit besteht die Gefahr, dass der Golfplatz irgendwann stirbt“, gibt er zu bedenken und versichert zugleich, nicht grundsätzlich gegen eine Aufforstung zu sein: „Denkbar wäre ja auch, die Golfanlage zu erweitern und einen Wald drumherum zu bauen.“

Konzept Ende August erneut in der Bürgerschaft

Ähnlich sieht das Bürgerschaftspräsident Egbert Liskow ( CDU). „Wir sollten versuchen, eine gemeinsame Lösung zu erzielen. Golf kann man auch in Waldgebieten spielen. Wir sollten nichts ausschließen und keine Chancen vergeben“, sagt er auf OZ-Anfrage. Da die Aufforstung des Areals frühestens im Herbst beginnen könne, sei noch etwas Zeit. Deshalb werde das Stadtforst-Konzept in Übereinkunft mit den Fraktionsvorsitzenden und dem erweiterten Präsidium der Bürgerschaft noch einmal in der Parlamentssitzung am 31. August diskutiert und zur Abstimmung aufgerufen. Bis dahin werde es hoffentlich klare Bilder geben, so Liskow.

Die Betreibergesellschaft des Golfparks selbst plane momentan keine Erweiterung der Anlage, so Geschäftsführerin Irene Bulla auf OZ-Anfrage. Da das Geld fehle, lägen die langjährigen Ideen auf Eis. „Bislang sind wir auch nicht zu den Plänen des Stadtforstes befragt worden“, sagt sie.

Golfclub würde Platzerweiterung begrüßen

Auch der Hanseatische Golfclub e.V. wird nicht investieren. Denn er sei nur Nutzer, zahle wie andere Vereine etwa für eine Sporthalle oder Schwimmhalle mit Hilfe von Mitgliedsbeiträgen nur einen Nutzungsbeitrag für den Park, stellt Präsident Karsten Barenhoff klar. „Dennoch ist es natürlich im Sinne unseres Vereins, wenn die Anlage auf 18 Löcher erweitert wird. So ein Platz wäre dann übrigens aus touristischer Sicht auch ein Pfund für die Hansestadt Greifswald“, erklärt er.

Bleibt also die Frage: Schließt eine Aufforstung tatsächlich eine Erweiterung des Golfparks aus? Das Konzept zumindest trifft die Aussage, dass die seit über 15 Jahren avisierte Entwicklung eines zweiten Bauabschnitts, wie er von den Betreibern des Golfparks einst angedacht war, dann nicht mehr möglich sein wird. Und es macht darauf aufmerksam, dass der Bebauungsplan für die seit 2004 vorhandene Sportanlage noch immer keinen gültigen Satzungsbeschluss besitzt. Mit anderen Worten: Der Golfplatz ist nur geduldet.

Aufforstung könnte im Herbst beginnen

Stadtförster Bent Knoll hatte die Kommunalpolitiker im Mai darüber informiert, dass die Neuwaldbildung am Rande des Stadtgebiets zeitnah verwirklicht werden könnte. Denn für die 17 Hektar, um die es bei Wackerow geht, gibt es nach seinen Worten bereits die Genehmigung zur Aufforstung. Deshalb sei es möglich, im Herbst mit den Pflanzungen zu beginnen. Zwar gebe es einen landwirtschaftlichen Pächter, doch die Verträge mit ihm seien jährlich kündbar. Stimme die Bürgerschaft den Plänen zu, könne die Aufforstung noch in diesem Jahr zumindest beginnen.

Laut Konzept sollen auf dem Areal mehrere Waldinseln mit einheimischen Baumarten entstehen. Auch Ränder aus blühenden Sträuchern sowie Streuobstwiesen sind geplant. Sichtachsen zur Stadt, etwa zu den Kirchturmspitzen, könnten Spaziergänger künftig animieren, dieses neu angelegte Grün als Erholungsort zu nutzen. Dieses Aufforstungsvorhaben ist nur eine von vier im Konzept vorgestellten Projektideen. Eine andere beinhaltet die Wiederherstellung des natürlichen Wasserregimes im Greifswalder Eichwald.

Von Petra Hase