Wampen

Der Neuenkirchener Ortsteil Wampen ist bei jungen Familien beliebt. Dort gibt es viele Kinder, aber noch keinen Spielplatz. Das soll sich ändern.

Die Gemeindevertretung will 20 000 Euro für die Anlegung eines Spielplatzes investieren, beschloss die Gemeindevertretung Neuenkirchen. Weitere 20 000 Euro Förderung werden beantragt. In Wampen besitzt die Gemeinde nur noch zwei Flächen, eine am Ortseingang ist relativ klein, und es stehen hier Wertstoffcontainer. Darum wurde nach längerer Debatte eine baumbestandene Fläche hinter dem Dorfteich ausgewählt.

Von eob