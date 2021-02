Ein 15-Jähriger ist am Dienstag in Wampen bei Greifswald etwa hüfttief in eiskaltes Wasser eingebrochen. Mehrere Einsatzkräfte bargen den Jugendlichen. Nach der Rettungsaktion wurde er vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr warnt eindringlich davon, aufgrund der Temperaturen Eisflächen zu betreten.