Dieser Fund ist höchst brisant: Revierförster Ymir Schreiber hat auf dem Golm im Bereich des abgebrannten Waldes die Reste einer teilweise verschmorten Leuchtrakete gefunden. Damit scheint sich die Behauptung aus Swinemünde zu bestätigen, dass der Waldbrand in der Nacht zu Sonntag auf dem Golm durch eine der Leuchtraketen entstanden ist, die in der polnischen Kleingartenanlage genau gegenüber des Golms abgefeuert wurden.

Tatsache ist, dass in der Gartenanlage am Sonnabend eine lautstarke Party stattfand und aus dieser Richtung schon mehrfach Leuchtraketen in den Nachthimmel geschossen wurden. Oftmals landeten sie auf der Wiese zwischen Grenze und Golm. Dieses Mal jedoch scheint der Wind sie weiter getragen zu haben.

Schon am Sonntag waren entsprechende Aussagen auf Facebook zu lesen. Mehrere Einwohner der Stadt Swinemünde schilderten, dass sie eine rote Leuchtrakete auf den Hügel fallen sahen. Es habe wie ein Notsignal ausgesehen. Für den erfahrenen Revierförster Ymir Schreiber ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Leuchtrakete der Auslöser des Brandes.

Zahlreiche Buchen auf dem Golm haben durch den Waldbrand großen Schaden genommen. Viele von ihnen werden absterben. Quelle: Cornelia Meerkatz

Wertvoller Wald durch das Feuer beschädigt

„Man kann den verschmorten Kunststoff genau erkennen. Das geschieht nur durch große Hitze“, so der Forstmann. Dass der Wald zu brennen begann, sei einerseits der Trockenheit geschuldet, andererseits einer ziemlich dicken Schicht Bucheckern, die unter den alten Bäumen lagen und wie Zunder brennen. „Auf dem Golm steht wertvoller Wald. Das gesamte Areal ist als Naturschutzgebiet und Totalreservat ausgewiesen. Hier bleiben die Bäume wie sie sind“, sagt Schreiber und weist auf die hohen Rotbuchen. „Die Bäume sind zwar vom Umfang her nicht so gigantisch, aber schon sehr alt. Die ältesten Buchen auf dem Golm stehen seit 224 Jahren hier“, so Schreiber.

Einige der Bäume werden ganz sicher nicht überleben, weil sie gerade im unteren Stammbereich stark vom Feuer gezeichnet sind. Insgesamt sind nach den Worten des Revierförsters 3600 Quadratmeter Wald durch das Feuer beschädigt worden. Die Fläche sieht aus, als sei sie mit Teer übergossen worden. Dazwischen liegen verkohlte Stubben. „Der Brand hat am Hang begonnen, wo die Leuchtrakete nieder gegangen ist. Durch den starken Wind, der an diesem Abend herrschte, sei das Feuer regelrecht den Hang hinauf getrieben worden.

Feuer wurde regelrecht den Hang hinauf getrieben

„Ich wurde kurz vor 22 Uhr alarmiert und bin sofort zum Golm hinauf gelaufen. Den Einsatzkräften der Feuerwehren muss man so dankbar sein, dass sie den Brand trotz der widrigen Bedingungen am Ende doch unter Kontrolle bekommen haben“, sagt der Revierförster.

60 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Garz, Kamminke, Zirchow, Ulrichshorst, Ahlbeck und Usedom/Stadt waren um 22 Uhr am Sonnabend wegen des Brandes alarmiert worden. Sie löschten bis Sonntagmorgen gegen 4 Uhr das Feuer. Der Waldbrand flammte dann am Sonntagvormittag noch einmal auf, sodass die Einsatzkräfte erneut ausrücken und noch einmal zwei Stunden löschen mussten.

Polnische Polizei soll Täter gefasst haben

Auf polnischer Seite ist man in der Bevölkerung überzeugt, dass die Leuchtraketen in der Gartenanlage „Granica“ abgeschossen wurden. Polnische Bürger, die mittlerweile in Kamminke und Garz leben, wussten zu berichten, dass die polnische Polizei auch schon einen mutmaßlichen Täter dingfest gemacht habe, der für das Feuer verantwortlich sei.

Für die deutsche Polizei ist die Ursache des Waldbrandes, der sich auf einer Fläche von 1500 Quadratmetern ausbreitete, noch unklar. Ymir Schreiber allerdings fragt sich, warum der Kriminaldauerdienst, der ebenfalls vor Ort war, die Reste der Leuchtrakete nicht gefunden hat. „Sie lag gut sichtbar da. Ich musste nicht mal groß suchen“.

Auch sonst scheint die Polizei kein großes Interesse daran zu haben. Als der Revierförster die Polizeibeamten über den Fund informierte, meinten die, er könne die Leuchtrakete ja vorbeibringen, wenn er in der Nähe zu tun habe. Extra vorbeikommen müsse er nicht.

Von Cornelia Meerkatz