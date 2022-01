Greifswald

Ab Dienstag, 18. Januar, werden im Landkreis Vorpommern-Greifswald die Corona-Regeln gelockert. Die Stufenkarte stand nun fünf Tage in Folge auf Orange, weswegen ab nächster Woche entschärfte Maßnahmen gelten.

Ab Dienstag können Kultur- und Freizeiteinrichtungen wieder öffnen. Dazu zählen Kinos, Museen sowie Theater. Hier gilt allerdings die 2G-plus-Regel. Wer die dritte Impfung erhalten hat und somit geboostert ist, benötigt keinen Test.

Auch Sport- und andere Außenveranstaltungen können wieder stattfinden – auch unter 2G plus. Die Kapazität darf aber nur maximal bis zur Hälfte ausgelastet werden. Zudem dürfen in Innenräumen nicht mehr wie 200 und draußen nicht mehr als 1000 Personen anwesend sein.

Bei privaten Feiern außerhalb des eigenen Haushalts ist die Zahl der Teilnehmer auf 50 begrenzt und auch hier gilt die 2G-Plus-Regel. Tanzveranstaltungen in Clubs, Discos und anderen Orten können weiterhin nicht stattfinden.

Beschränkungen bei privaten Treffen bleiben

Von den Lockerungen unbeeinflusst bleibt die Beschränkung der privaten Zusammenkünfte. Für Geimpfte und Genesene sind Treffen nur mit maximal zehn Personen erlaubt, wobei Kinder unter 14 Jahren nicht mitgerechnet werden.

Auch die Beschränkung für Zusammenkünfte, an denen Ungeimpfte beteiligt sind, bleibt bestehen. Es dürfen sich demnach nur ein Haushalt und zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen, insgesamt dürfen es zudem nicht mehr als zehn Personen sein.

In der Hansestadt Rostock sowie in den Landkreisen Rostock, Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Rügen gelten weiterhin die Regeln der Stufe Rot. Das Infektionsgeschehen ist in diesen Regionen des Landes zu stark, um die Regeln auch dort zu lockern.

