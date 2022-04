Warnemünder Turmleuchten 2022: Die ganze Feuerwerk-Show im Video

Rostock

Es war der Höhepunkt des bisherigen Jahres in Rostock: Das Warnemünder Turmleuchten hat am Sonnabend rund 15 000 Besucher in das Ostseebad gelockt – trotz des starken Windes, kalter Temperaturen und erstmalig Eintrittspreisen.

Ab 21.30 Uhr wurde der Warnemünder Nachthimmel durch eine Aufsehen erregende Show erleuchtet: ein Mix aus Feuerwerk, Live-Konzert sowie Licht- und Lasereffekten. Alles perfekt aufeinander abgestimmt.

Die OZ hat ab dem Nachmittag live mit mehreren Videostreams vom Geschehen rund um den Leuchtturm berichtet, mit Veranstaltern, Besuchern, Laser- und Licht-Experten sowie dem Musiker Max Zeug gesprochen.

Natürlich waren wir auch bei der eigentlichen Inszenierung live dabei. Hier können Sie sich das Video noch einmal anschauen.

Von OZ/rb