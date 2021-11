Warnstreik in Greifswald: Nicht nur Pflegekräfte wollen mehr Geld

Greifswald

Am Dienstag war es wieder laut vor dem Greifswald Klinikum. Etwa 150 Arbeitnehmer streikten vor dem Hauptgebäude der Unimedizin und im Anschluss in einem Demonstrationszug zum Greifswalder Markt. Unter den zahlreichen Demonstrierenden, die mit Schildern, Fahnen und lauten Trillerpfeifen ausgestattet waren, lief nicht nur Krankenpflegepersonal mit. Eine Gruppe wurde von Catrin Blank angeführt. Sie hielten bunte Holzschilder mit aufgemalten Zähnen und Sprüchen wie „Für richtige Eingruppierung der Zahnmedizinischen Fachangestellten“, „Corona-Prämie auch für ZFA“ oder „für eine angemessene Bezahlung der ZFA“ in die Luft.

Catrin Blank ist keine Pflegekraft am Klinikum. Sie ist eine der Zahnmedizinischen Fachangestellten (ZFA) und demonstriert heute mit ihren Kolleginnen und den anderen Angestellten am Klinikum. Sie fühlen sich oft vergessen, da in der Öffentlichkeit kaum ein Augenmerk auf die vielen kleinen medizinischen Berufe gelegt werde. Anders als den Pflegekräften geht es den ZFA jedoch nicht nur um mehr Geld, sondern etwas viel Grundsätzlicheres. Sie wollen neu gruppiert werden. Was bedeutet das?

„Wir sind keine Hilfskräfte“

Der Tarifvertrag der Länder ist in verschiedene Gruppen eingeteilt. Diese Gruppe spiegeln Qualifikationen wider, etwa ob jemand eine Fachausbildung hat, als Hilfskraft arbeitet oder zum Beispiel einen Studienabschluss. Von der Gruppierung hängt das Gehalt ab, das maximal verdient werden kann. Die Stufen reichen dabei von 1 bis 15, wobei 15 die höchste ist. „Wir sind aktuell als Hilfskräfte eingruppiert. Wir sind aber keine Hilfskräfte“, erklärt Blank bestimmt. Eine Kollegin springt ihr zur Seite. Sie hätten ebenso eine Fachausbildung durchlaufen, wie andere Mitarbeiter im medizinischen Bereich, die besser entlohnt werden.

„Wir haben die ganze Pandemie mit Patienten gearbeitet“, erklärt sie das Risiko. Und doch: Eine Corona-Prämie, wie für die Pflegekräfte, gab es für die ZFA nicht.

Dabei hätten sie genauso risikoreich gearbeitet wie andere Kollegen im Gesundheitssektor auch. „Wir haben jeden Tag direkt am Rachenraum der Patienten zu tun“, beschreibt Blank die tägliche Arbeit. Sie wünscht sich nicht nur die neue Gruppierung für ihren Berufsstand, sondern auch eine nachträgliche Coronaprämie.

Arbeitgeber sind unbeweglich

Friedrich Gottschewski ist Gewerkschaftssekretär bei Ver.di und am Dienstag auch beim zweiten Warnstreik in Greifswald. Einen dritten, so erklärte er, soll es zunächst nicht geben. Allerdings sind weitere Streiks nicht ausgeschlossen. Aktuell stocken die Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst der Länder. „Seit zwei Verhandlungsrunden mauert die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) - jegliche Fortschritte für die Beschäftigten des Öffentlichen Diensts der Länder werden blockiert“, hieß es in einer Mitteilung des Beamtenbundes dbb am Montag. Diese Ansicht bestätigt auch Gottschewski. „Die Arbeitgeber haben in den ersten beiden Runden Beton angerührt“, so sein Fazit.

Beschäftigte der Universitätsmedizin Greifswald laufen während eines Warnstreiks vor der Universitätsmedizin in Greifswald. Quelle: Stefan Sauer

Besonders ärgerlich sei die Haltung der Arbeitgeber zu den „eklatanten Problemen“ im Gesundheitsbereich, hier sehe die TdL überhaupt keinen Handlungsbedarf. In einem Redebeitrag vor den Demonstrierenden erklärte Gottschewski, dass es nicht nur um kleine Prämien, sondern eine nachhaltige Verbesserung der Situation gehe. „Es geht um Wertschätzung, Respekt und Anstand.“

Fünf Prozent mehr Lohn gefordert

Für die laufende Tarifrunde fordern Verdi und der Beamtenbund dbb unter anderem für die 29 000 Arbeitnehmer und 15 000 Beamten in Mecklenburg-Vorpommern fünf Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro monatlich; im Gesundheitswesen werden 300 Euro mehr verlangt. Auszubildende, Studierende und Praktikanten sollen monatlich 100 Euro mehr bekommen. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 27./28. November 2021 in Potsdam geplant.

Von Philipp Schulz