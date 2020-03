Greifswald

Die Ausnahmesituation der Corona-Krise ruft offensichtlich vermehrt Kriminelle auf den Plan. Wie der Landkreis Vorpommern-Greifswald mitteilte, hätten in den vergangenen Tagen angebliche Mitarbeiter des kreislichen Gesundheitsamtes an der Tür geklingelt und Zugang zur Privatwohnung verlangt hätten. Das hätten mehrere Einwohner gemeldet.

Gesundheitsamt weist sich mit Dienstausweis aus

„Diese Personen, welche in Schutzkleidung vor der Tür stehen, sind mit Sicherheit keine Mitarbeiter unseres Gesundheitsamtes, sondern Betrüger, die darauf aus sind, etwas zu verkaufen oder zu entwenden“, sagte Kreissprecher Achim Froitzheim.

Es sei eine Unverfrorenheit, die Sorgen und Ängste der Menschen in der Corona-Krise für kriminelle Machenschaften auszunutzen. „Die Mitarbeiter unseres Gesundheitsamtes suchen sehr selten Menschen zu Hause auf. Tun sie dies doch, gibt es triftige Gründe dafür und sie weisen sich ausnahmslos mit Dienstausweis aus“, sagte Froitzheim.

Telefon-Hotlines des Kreises überlastet

Doch nicht nur an der Haustür, sondern auch im Internet wimmelt es mittlerweile vor Trittbrettfahrern der Corona-Krise: Neben abstrusen Ideen zu Gründen für das Aufkommen des Virus existieren dort Fake-Shops, also Internethändler, die es in Wahrheit gar nicht gibt. „Man kann dort natürlich bezahlen und wird sein Geld los, erhält aber keine Ware“, sagte der Kreissprecher. Man solle einfach kurz überlegen, ob das Angebot plausibel sei.

„In Zeiten, in denen fast niemand Atemschutzmasken liefern könne, seien außergewöhnliche Sonderangebote schlicht zweifelhaft“, erklärte Froitzheim. Schwierigkeiten gibt es jedoch augenblicklich nicht nur an der Haustür und im Internet: Die Bürgertelefone und Hotlines zur Corona-Krise brechen zeitweise wegen Überlastung zusammen.

„Wir bitten aufgrund des hohen Anfrageaufkommens an den Bürgertelefonen um Ihr Verständnis. Die Leitungen sind zeitweise nicht erreichbar. Wir arbeiten intensiv an einer Lösung.“

Von OZ