Wartezeit, Erreichbarkeit, Service: PCR-Tests in Greifswald im Vergleich

Greifswald

Wer einen positiven Schnelltest hat und sich krank fühlt oder Kontakt zu einer mit Corona infizierten Person hatte, benötigt einen PCR-Test. Hierfür muss der Betroffene zunächst bei seinem Hausarzt oder beim Coronatelefon des Landkreises anrufen und erhält dort eine Überweisung in eines der beiden Greifswalder PCR-Testzentren in Greifswald. Diese wird in das Testzentrum gefaxt. Unbedingt erforderlich für den Abstrich ist die Krankenkassenkarte der zu testenden Person. Manche Hausarztpraxen und die meisten Kinderarztpraxen nehmen den Abstrich auch in oder vor der Praxis ab. Diese Tests werden grundsätzlich im IMD-Labor analysiert.

Jeder Betroffene kann selbst entscheiden, ob er ins Abstrichzentrum der Universitätsmedizin am Berthold-Beitz-Platz oder in die Teststation des IMD-Labors in der Vitus-Bering-Straße fährt. Welche Teststation für Sie die Richtige ist, hängt davon ab, was Ihnen besonders wichtig ist.

Soll die Wartezeit beim Test besonders kurz sein oder das Ergebnis besonders schnell vorliegen? OZ-Redakteurin Katharina Degrassi hat für sich und ihre drei Kinder (3, 7, 18) während der Pandemie in beiden Stationen je zehn Abstriche vornehmen lassen und die Erfahrungen für Sie zusammengestellt – nach den Kriterien Erreichbarkeit, Öffnungszeiten, Komfort, Wartezeit beim Test, Dauer bis zum Vorliegen des Ergebnisses und besonderer Service vor Ort.

So läuft der Test ab

IMD-Labor:Sie können auf einem der zahlreichen kostenfreien Parkplätze in unmittelbarer Umgebung parken oder ihr Fahrrad abstellen. Auf dem IMD-Gelände stehen zwei Container. Links melden Sie sich mit Ihre Krankenkassenkarte an. Mit zwei Zetteln ausgestattet, gehen Sie dann zum zweiten Container, an dem der Abstrich vorgenommen wird. Sie betreten dabei keinen Raum, der gesamte Ablauf findet im Freien statt.

Unimedizin:Sie können wählen zwischen dem Drive-in und der Teststraße für Fußgänger. Die Teststrecke für Fußgänger befindet sich in einem Komplex, der aus Containern und Zeltüberdachung besteht. Die Wartenden stehen mit Abstand und Maske einen Gang entlang sowie draußen. Die Anmeldung erfolgt per Krankenkassenkarte in einem Container. Eine Lampe signalisiert, wann man eintreten darf. Anschließend geht man weiter und nimmt auf einem Stuhl Platz. Dort wird der PCR-Abstrich in Rachen und Nase abgenommen. Sollten Sie mit dem Auto kommen und sich für die Fußgänger-Teststraße entscheiden, können Sie Ihr Fahrzeug kostenpflichtig auf dem Parkplatz vor dem Uniklinikum abstellen. Beim Drive-in reihen Sie sich in die Autoschlange ein. Achtung, Sie müssen hier unbedingt ein Mobiltelefon dabeihaben und sich kurz vor Erreichen der Teststation telefonisch anmelden.

Erreichbarkeit

Das Abstrichzentrum der Unimedizin am Berthold-Beitz-Platz ist relativ zentral in der Stadtmitte gelegen und gut mit Bus, Fahrrad oder Auto erreichbar. Kostenpflichtige Parkplätze sind ausreichend vorhanden.

Für alle, die im Ostseeviertel, Wieck, Ladebow, Eldena oder Schönwalde II wohnen, ist das IMD-Labor in der Vitus-Bering-Straße verkehrsgünstig gelegen. Hier gibt es zudem ausreichend kostenfreie Parkplätze.

Wartezeit beim Test

IMD-Labor: Klarer Gewinner in der Rubrik Wartezeit ist das IMD-Labor. Dort dauert der Abstrich in der Regel nur zehn Minuten, weil es selten zu Warteschlangen kommt. Lediglich am Montag entstehen mitunter lange Wartezeiten, weil die Testmöglichkeiten am Wochenende eingeschränkt sind und es dann zu einem Rückstau kommt. Diesen gibt es jedoch auch beim Testzentrum Beitzplatz. Heißt: Egal wo, am Montag bitte längere Wartezeiten einplanen.

Unimedizin: Die Corona-Teststation der Unimedizin ist deutlich bekannter und relativ zentral gelegen, wird deswegen von mehr Menschen aufgesucht. Die Wartezeiten können zwischen 30 Minuten und zwei Stunden schwanken. In Einzelfällen kann es auch zu deutlich längeren Anstehzeiten kommen. Die Angaben gelten sowohl für die Fußgänger- als auch für die Autostrecke. Sollte die Autoschlange sehr lang sein, die der Fußgänger aber kurz, können Sie auch kurzfristig wechseln.

Komfort

Gewinner ist der Drive-in der Unimedizin, denn Sie müssen das Fahrzeug nicht verlassen. Das ist besonders von Vorteil, wenn Sie schlecht zu Fuß oder krank und geschwächt sind. Besonders mit kranken Kindern ist es deutlich angenehmer, die Wartezeit im Auto zu verbringen. Achtung: Bitte bedenken Sie, dass vor allem bei älteren Autos in der kalten Jahreszeit durch das wiederholte An- und Ausschalten des Motors die Batterie schwächeln kann. Im Zweifelsfall sollten Sie den Motor durchgängig laufen lassen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Regel fallen im IMD-Labor zwar keine oder kaum Wartezeit an, Gewissheit haben Sie jedoch erst, wenn Sie dort sind. Da Sie sich bei Ihrem Anruf beim Hausarzt oder Gesundheitsamt bereits für ein Testzentrum entscheiden mussten, ist ein kurzfristiger Wechsel nicht möglich beziehungsweise erfordert einen erneuten Anruf.

Öffnungszeiten

IMD-Labor: Gewinner ist das IMD-Labor, das im Gegensatz zur Unimedizin auch nachmittags geöffnet hat, nämlich montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr.

Unimedizin: Geöffnet ist montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr sowie samstags, sonntags sowie an Feiertagen von 10 bis 13 Uhr.

Besonderer Service vor Ort

In beiden Testzentren sind die Mitarbeiter ausgesprochen freundlich und geduldig. Beide Abstrichstationen achten darauf, dass Schwangere, besonders alte Menschen und kleine Kinder im Falle einer langen Warteschlange früher rankommen.

Ein Pluspunkt geht beim Service an das IMD-Labor. Denn nur hier bekommt jeder Getestete einen QR-Code, der in der Corona-Warn-App hochgeladen werden kann. Dort wird das Testergebnis angezeigt. Im Fall eines positives PCR-Tests kann das Ergebnis mit einem Klick geteilt werden, so dass alle Personen, mit denen man in den vergangenen Tagen Kontakt hatte und die die Warn-App nutzen, eine Risikomeldung auf ihr Handy erhalten. Die Unimedizin bietet diesen Service nicht an. Wer sein positives Ergebnis über die Corona-Warn-App teilen möchte, muss zunächst telefonisch eine Tan erfragen.

Dauer bis zum Vorliegen des Ergebnisses

Unimedizin:In dieser Kategorie gewinnt die Unimedizin. In aller Regel steht das Ergebnis noch am selben Tag zur Verfügung, auch wenn sich die Unimedizin absichert und darauf hinweist, dass das Ergebnis innerhalb von 48 Stunden vorliegt. Die Ergebnisse werden bis 22 Uhr digitalisiert und sind dann auf der Homepage der Unimedizin abrufbar.

IMD-Labor:Weil das tägliche Testaufkommen derzeit nach wie vor hoch ist, dauert es in der Regel bis zum nächsten Tag, bis das Ergebnis online abgerufen werden kann. Auch dieses Labor sichert sich ab und garantiert die Ergebnismitteilung innerhalb von 48 Stunden. Die Ergebnisse werden bis 22 Uhr digitalisiert.

Von Katharina Degrassi